Tribunal Ambiental ordena arresto de representantes de Inversiones Lampa por incumplir medidas en humedal Puente Negro

La resolución apunta a la continuidad de obras pese a una orden de paralización vigente y remite antecedentes al Ministerio Público por eventual desacato.

El Segundo Tribunal Ambiental decretó una orden de arresto contra los representantes de Inversiones Lampa, tras constatar el incumplimiento reiterado de medidas cautelares dictadas para la protección del humedal Puente Negro, en la comuna de Lampa.

Según la resolución, la orden fue remitida a la Policía de Investigaciones con facultades amplias para su ejecución, incluyendo “búsqueda, entrada, allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario”, debiendo informar al tribunal una vez concretada la diligencia.

La decisión se enmarca en la causa por daño ambiental D-71-2022, en la que la empresa fue condenada en diciembre de 2024 a reparar el deterioro generado en el humedal, un ecosistema que constituye hábitat de especies como la becacina pintada, clasificada en peligro de extinción.



Incumplimiento de medidas

Durante la tramitación del caso, el tribunal había ordenado la paralización total de las obras, el retiro de maquinaria y la prohibición de ingreso al predio donde se desarrollaba el proyecto inmobiliario. Estas medidas fueron posteriormente ratificadas en la sentencia definitiva.

“El fundamento para decretar tales medidas tuvo por objeto prevenir la afectación al medio ambiente y contener o evitar la extensión de aquella afectación”, señala la resolución. Sin embargo, un informe del Servicio Agrícola y Ganadero permitió constatar que las actividades continuaron pese a las restricciones vigentes. El tribunal verificó que se realizaron “construcción de edificaciones y obras de urbanización” en sectores donde previamente no existían, evidenciando avances en el proyecto.

A partir de estos antecedentes, la magistratura concluyó que los demandados “han incumplido las medidas cautelares decretadas por este Tribunal”, al continuar con la ejecución de obras pese a la orden de paralización absoluta. Además de la orden de arresto, el tribunal resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar la eventual comisión de delitos, entre ellos desacato.