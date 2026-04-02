El acontecido cumpleaños de Mara Sedini
Entre el saludo de Kast y un desayuno en La Moneda, Mara Sedini celebró su cumpleaños. El día, sin embargo, terminó en polémica tras decir que Galvarino Apablaza estaba condenado en Chile, cuando aún no ha sido juzgado en nuestro país.
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Fue el propio Presidente José Antonio Kast quien hizo público el cumpleaños de su vocera de gobierno. El miércoles, antes de comenzar la pauta de prensa en La Moneda en la que se dieron a conocer dos nuevas medidas para paliar el alza de los combustibles -un bono mensual de $ 100.000 mil a pescadores artesanales y un aporte directo para comprar gas a través de los municipios-, Kast la saludó: “Voy a partir con algo inusual. Hoy está de cumpleaños nuestra ministra vocera, así que le vamos a dar un aplauso”.
Poco antes, en su oficina de la Segegob, Mara Sedini festejó con su equipo sus 41 años con un desayuno compuesto por pan de chocolate, croissants y Coca-Cola Zero. Allí recibió varios regalos, entre ellos una planta para decorar su despacho, chocolates y libretas de distintos tipos y colores.
Pero la jornada no estuvo del todo tranquila. Ese día se conmemoraron los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y Sedini hizo una vocería sobre la extradición del autor intelectual del homicidio, Galvarino Apablaza -hoy prófugo- en la que dijo que éste había sido “condenado” por el homicidio del senador, cuestión que aún no ocurre dado que no se le ha podido enjuiciar.
Más tarde, tras participar en una misa en la iglesia de los Santos Angeles Custodios, en Providencia, en recuerdo de Guzmán, Sedini salió apurada intentando evadir a la prensa, quien le preguntaba insistentemente por el error en sus dichos. Sedini se fue rapidamente del lugar y a la mañana siguiente posteó en X: “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”.
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