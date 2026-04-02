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El acontecido cumpleaños de Mara Sedini

Entre el saludo de Kast y un desayuno en La Moneda, Mara Sedini celebró su cumpleaños. El día, sin embargo, terminó en polémica tras decir que Galvarino Apablaza estaba condenado en Chile, cuando aún no ha sido juzgado en nuestro país.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de abril de 2026 a las 09:00 hrs.

Kast José Antonio Kast Ministros Ministerios
<p>El acontecido cumpleaños de Mara Sedini</p>

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