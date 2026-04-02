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El mundo busca petróleo, ¿qué países están en la mira?

La confianza sobre el suministro del Medio Oriente está gravemente dañada. Así, distintos actores globales pretenden reducir al máximo su dependencia de la producción del Golfo Pérsico y desde distintas latitudes del globo se asoman alternativas.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 3 de abril de 2026 a las 14:00 hrs.

Francisca Guerrero petróleo guerra conflictos internacionales Irán Estados Unidos Israel
<p>El mundo busca petróleo, ¿qué países están en la mira?</p>

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