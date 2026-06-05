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Factor económico

Nuevos aranceles, nueva estrategia, pero el mismo objetivo

Las tarifas propuestas buscan instaurar de forma definitiva uno de los pilares del diseño económico de Donald Trump.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 17:00 hrs.

Marcela Vélez-Plickert aranceles Estados Unidos Trump
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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