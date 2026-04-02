Doce acciones para invertir en la incertidumbre

Aunque la guerra en Irán ha golpeado a los mercados, hay acciones en Chile y en el extranjero que siguen teniendo perspectivas positivas, sobre todo apostando al “rally de la paz”.

La guerra en Irán mantiene la volatilidad de los mercados al máximo. El encarecimiento del petróleo, la presión sobre las expectativas de inflación y la mayor cautela de los bancos centrales reordenaron el mapa de preferencias de los inversionistas, con consecuencias previsibles en las bolsas.

Ese nuevo cuadro no sólo elevó la sensibilidad del mercado a las noticias externas. Por ejemplo, según Banchile, frente a un escenario incierto, conviene privilegiar papeles que combinen crecimiento relativamente atractivo, riesgo moderado y valorizaciones más descontadas, en una bolsa chilena que ha corregido desde los máximos de 2025 pero que sigue moviéndose en un terreno muy dependiente de la evolución geopolítica.

Bajo ese prisma, en el mercado identifican a cinco acciones donde conviene invertir hoy, pese a la volatilidad bursátil: Concha y Toro, Latam, SMU, Enel Américas y Cencosud.

Concha y Toro luce sus vinos premium

La acción de Concha y Toro cae casi un 14% este año, pero según el mercado, tiene potencial para destacar este año. Según Banchile, el papel podría subir 38,5% -incluyendo dividendos- en los próximos doce meses. El consenso del mercado, según Bloomberg es aún más optimista y le otorga un upside potencial de casi 52%.

Los analistas valoran principalmente la capacidad que ha tenido la viña para posicionar a su línea más premium, lo que, en un contexto internacional en que el consumo masivo sigue sin normalizarse del todo, la capacidad de sostener precio y marca es una forma de defensa operacional.

En el mercado explican que el aumento de costos derivado del alza en el precio de la energía marca una señal de alerta para la compañía, pero destacan que mientras el segmento de mayor precio resista, la viña será capaz de resistir el impacto por los mayores márgenes de ese negocio.

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Latam habría internalizado shock petrolero

La acción de la aerolínea ofrece un retorno potencial de 43%, según Bloomberg. El punto es relevante porque Latam no es, por definición, una acción defensiva. Está expuesta al petróleo, al tipo de cambio, al tráfico corporativo y al pulso general de la demanda. Pero precisamente por eso sigue apareciendo entre los papeles con más potencial cuando el mercado castiga en exceso el riesgo externo: si el escenario internacional se estabiliza -como apuestan los analistas-, su apalancamiento operativo vuelve a jugar a favor.

Según Credicorp, “el actual precio de la acción ya estaría internalizando un precio promedio del combustible para Latam Airlines 20% superior al considerado en nuestro escenario base para el año 2026. Este último se alinea con el incorporado por la empresa en su guidance de Ebitda para este año”. La corredora estima un alza de 34% en los próximos doce meses para las acciones de la aerolínea.

SMU es defensiva por alimentos

SMU destaca como una de las acciones más defensivas del sector consumo en Chile, al enfocarse principalmente en la venta de alimentos. El papel podría subir casi 40% según el consenso de Bloomberg, y, según BICE Inversiones sus resultados al cierre de 2025 muestran una mejora en tendencias de gastos, a lo que se suma el fuerte crecimiento observado en el flujo de caja libre y el reciente anuncio de un plan de recompra de acciones.

En febrero, el directorio decidió reactivar la ejecución del programa de recompra de acciones lo que le ha dado un espaldarazo al papel, que ha repuntado 3% desde su mínimo en marzo.

Enel Américas: premio a plan de expansión

El mercado suele volver a utilities cuando se sube la aversión al riesgo. Pero en Enel Américas la tesis no se agota en el carácter defensivo del sector. Junto con sus resultados de 2025, la compañía presentó su plan estratégico 2026-2028, con un Ebitda acumulado esperado de entre US$ 14.900 millones y US$ 15.500 millones. Su acción tiene un potencial de 38% según Bloomberg.

Según Banchile, el sector de servicios básicos es el más defensivo frente a un escenario global adverso y sus acciones tuvieron una rentabilidad relativamente baja en 2025. La corredora prevé que la acción suba 36% en los próximos doce meses.

En el mercado valoran que la compañía tenga una hoja de ruta de inversión bastante explícita, vinculada a redes, electrificación y eficiencia operacional.

Cencosud cosecha recuperación de Argentina

La acción de Cencosud subiría 36% en 2026, de la mano de una reactivación del consumo y un plan de inversiones por US$ 600 millones.

Según BICE Inversiones, que estima un upside potencial de 47% para la acción, “tras la implementación del plan de reestructuración, anticipamos que la compañía logrará eficiencias significativas que deberían traducirse en una mejora sustancial de la rentabilidad”

El programa de recompra de acciones ejecutado el año pasado y la estabilización de la economía argentina han contribuido a que el mercado mantenga una mirada positiva sobre la compañía. Solo en la última semana el papel ha repuntado 11%, en lo que algunos analistas atribuyen al “rally de la paz” que debería vivir el mercado una vez que termine la guerra en Irán.

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