Doce acciones para invertir en la incertidumbre
Aunque la guerra en Irán ha golpeado a los mercados, hay acciones en Chile y en el extranjero que siguen teniendo perspectivas positivas, sobre todo apostando al “rally de la paz”.
Noticias destacadas
La guerra en Irán mantiene la volatilidad de los mercados al máximo. El encarecimiento del petróleo, la presión sobre las expectativas de inflación y la mayor cautela de los bancos centrales reordenaron el mapa de preferencias de los inversionistas, con consecuencias previsibles en las bolsas.
Ese nuevo cuadro no sólo elevó la sensibilidad del mercado a las noticias externas. Por ejemplo, según Banchile, frente a un escenario incierto, conviene privilegiar papeles que combinen crecimiento relativamente atractivo, riesgo moderado y valorizaciones más descontadas, en una bolsa chilena que ha corregido desde los máximos de 2025 pero que sigue moviéndose en un terreno muy dependiente de la evolución geopolítica.
Bajo ese prisma, en el mercado identifican a cinco acciones donde conviene invertir hoy, pese a la volatilidad bursátil: Concha y Toro, Latam, SMU, Enel Américas y Cencosud.
Concha y Toro luce sus vinos premium
La acción de Concha y Toro cae casi un 14% este año, pero según el mercado, tiene potencial para destacar este año. Según Banchile, el papel podría subir 38,5% -incluyendo dividendos- en los próximos doce meses. El consenso del mercado, según Bloomberg es aún más optimista y le otorga un upside potencial de casi 52%.
Los analistas valoran principalmente la capacidad que ha tenido la viña para posicionar a su línea más premium, lo que, en un contexto internacional en que el consumo masivo sigue sin normalizarse del todo, la capacidad de sostener precio y marca es una forma de defensa operacional.
En el mercado explican que el aumento de costos derivado del alza en el precio de la energía marca una señal de alerta para la compañía, pero destacan que mientras el segmento de mayor precio resista, la viña será capaz de resistir el impacto por los mayores márgenes de ese negocio.
Latam habría internalizado shock petrolero
La acción de la aerolínea ofrece un retorno potencial de 43%, según Bloomberg. El punto es relevante porque Latam no es, por definición, una acción defensiva. Está expuesta al petróleo, al tipo de cambio, al tráfico corporativo y al pulso general de la demanda. Pero precisamente por eso sigue apareciendo entre los papeles con más potencial cuando el mercado castiga en exceso el riesgo externo: si el escenario internacional se estabiliza -como apuestan los analistas-, su apalancamiento operativo vuelve a jugar a favor.
Según Credicorp, “el actual precio de la acción ya estaría internalizando un precio promedio del combustible para Latam Airlines 20% superior al considerado en nuestro escenario base para el año 2026. Este último se alinea con el incorporado por la empresa en su guidance de Ebitda para este año”. La corredora estima un alza de 34% en los próximos doce meses para las acciones de la aerolínea.
SMU es defensiva por alimentos
SMU destaca como una de las acciones más defensivas del sector consumo en Chile, al enfocarse principalmente en la venta de alimentos. El papel podría subir casi 40% según el consenso de Bloomberg, y, según BICE Inversiones sus resultados al cierre de 2025 muestran una mejora en tendencias de gastos, a lo que se suma el fuerte crecimiento observado en el flujo de caja libre y el reciente anuncio de un plan de recompra de acciones.
En febrero, el directorio decidió reactivar la ejecución del programa de recompra de acciones lo que le ha dado un espaldarazo al papel, que ha repuntado 3% desde su mínimo en marzo.
Enel Américas: premio a plan de expansión
El mercado suele volver a utilities cuando se sube la aversión al riesgo. Pero en Enel Américas la tesis no se agota en el carácter defensivo del sector. Junto con sus resultados de 2025, la compañía presentó su plan estratégico 2026-2028, con un Ebitda acumulado esperado de entre US$ 14.900 millones y US$ 15.500 millones. Su acción tiene un potencial de 38% según Bloomberg.
Según Banchile, el sector de servicios básicos es el más defensivo frente a un escenario global adverso y sus acciones tuvieron una rentabilidad relativamente baja en 2025. La corredora prevé que la acción suba 36% en los próximos doce meses.
En el mercado valoran que la compañía tenga una hoja de ruta de inversión bastante explícita, vinculada a redes, electrificación y eficiencia operacional.
Cencosud cosecha recuperación de Argentina
La acción de Cencosud subiría 36% en 2026, de la mano de una reactivación del consumo y un plan de inversiones por US$ 600 millones.
Según BICE Inversiones, que estima un upside potencial de 47% para la acción, “tras la implementación del plan de reestructuración, anticipamos que la compañía logrará eficiencias significativas que deberían traducirse en una mejora sustancial de la rentabilidad”
El programa de recompra de acciones ejecutado el año pasado y la estabilización de la economía argentina han contribuido a que el mercado mantenga una mirada positiva sobre la compañía. Solo en la última semana el papel ha repuntado 11%, en lo que algunos analistas atribuyen al “rally de la paz” que debería vivir el mercado una vez que termine la guerra en Irán.
Los valores "todoterreno" en Europa y Estados Unidos
Deutsche Telekom
La alemana es el mayor proveedor de telecomunicaciones a nivel europeo y está en el Top 4 mundial. Es de los pocos valores del Euro Stoxx 50 con un 100% de consejos de compra, tiene una rentabilidad por dividendo sostenible del 4% y cotiza con un descuento del 20,7%. "Si vuelve a haber un episodio de volatilidad causado por la aparición de buenas herramientas de IA, los ingresos por conectividad fija y móvil -basados en suscripciones- no pueden ser fácilmente desintermediados por la IA", apuntan en Singular Bank. La alemana se beneficia de su gran tamaño, su amplia base de clientes y una elevada visibilidad sobre ingresos que se apoya en contratos recurrentes. La solidez de sus infraestructuras, la creciente necesidad de datos, conectividad y servicios digitales aportan un soporte estructural. Su negocio en EEUU (T-Mobile US), le protege de las dificultades del sector en Europa.
Lottomatica
Es la principal empresa de loterías y apuestas de Italia, y esta actividad se ha demostrado muy estable ante volatilidades económicas, sostiene Peiro. El aumento del juego online, y para los deportes en particular, es una fuente de crecimiento a corto plazo. Es líder en el mercado más grande de Europa tanto en máquinas recreativas como en apuestas deportivas -con una cuota de mercado del 33% y del 30%, respectivamente- y crece en el negocio online. Se anota un 21,6% desde que empezó el conflicto en Irán y un 11,5% en 2026. Aún puede escalar otro 17,5%.
AstraZeneca
Una de las mayores farmacéuticas del mundo con un fuerte enfoque en oncología, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Su sólida cartera de medicamentos y su conjunto de fármacos en desarrollo le otorgan un crecimiento sostenible y defensivo, según Galán. Suma un 3,7% en 2026 y su potencial es del 14,6%.
Schneider Electric
Líder global en gestión de la energía y automatización, su negocio está bien posicionado para capitalizar las megatendencias de electrificación, eficiencia energética y digitalización de infraestructuras críticas (centros de datos, redes inteligentes), comenta Galán. Cuenta con una diversificación geográfica equilibrada y puede escalar en Bolsa un 29,3%. "Su alta conversión de caja libre y un sólido balance respaldan la rentabilidad para los accionistas con recompras, dividendos y fusiones y adquisiciones, detalla Finaccess.
ASML
Es líder y tiene el monopolio en equipos de litografía para fabricar semiconductores. La demanda sostenida de chips avanzados, impulsada por la IA, la digitalización y su tecnología ultravioleta de vanguardia (EUV) la convierten en una pieza esencial e insustituible en la cadena de valor, según Galán. Tiene una cuota de mercado global de entre el 80% y el 90% en equipos de litografía, por lo que es indispensable para los principales fabricantes de chips. Finaccess destaca las elevadas barreras de entrada en su negocio. "Un competidor tardaría mínimo 20 años en ponerse a la altura de la tecnología de ASML", afirma Jaquotot.
Visa
La firma de pagos americana tiene una ventaja competitiva muy difícil de replicar, basada en red, escala global, tecnología y una posición casi estructural en el crecimiento de los pagos electrónicos, según Castelo, de iBroker. Lo combina con márgenes muy altos y una caja extraordinaria. En 2025 declaró 40.000 millones de ingresos y 20.058 millones de beneficio neto, lo que refuerza la idea de negocio muy resistente.
Coca-Cola
Es más que una marca de bebidas. Su modelo es simple y altamente rentable: vende concentrado a embotelladores, con altos márgenes. Su presencia global y marca le permiten mantener la demanda estable incluso en crisis y subir precios en inflación. Genera flujos de caja predecibles y paga dividendos crecientes. Aunque su crecimiento es moderado y enfrenta retos como cambios en hábitos de consumo, destaca por su resiliencia y aporta estabilidad a la cartera. Sube un 8% y su potencial es del 11,5%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Fintech curicana Haulmer compra Apanio, plataforma de digitalización para micro y pequeñas empresas
Con esta operación, la compañía detrás de los terminales de pago Tuu busca completar el ecosistema para el lanzamiento de su nueva marca de servicios financieros previsto para el segundo trimestre.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete