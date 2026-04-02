Foto: Bloomberg

Gobierno de Trump impone aranceles a las farmacéuticas: pagarán arancel del 100% en EEUU a menos de que bajen precios o fabriquen en el país
Las grandes empresas del sector tienen 120 días para anunciar planes que les permitan evitar la sobretasa y las más pequeñas, 180 días.
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El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos de marca importados a Estados Unidos, a menos de que los fabricantes acepten acuerdos de precios de los medicamentos o se comprometan a fabricar sus productos en el país.
La medida tiene por objeto empujar a las farmacéuticas a producir en ese país y a reducir los valores de los medicamentos con receta, ofreciendo exenciones y aranceles más bajos a través de acuerdos comerciales, compromisos de fabricación y pactos de precios.
Las grandes empresas farmacéuticas tienen 120 días para anunciar planes que les permitan evitar el arancel del 100% y las más pequeñas, 180 días.
Las compañías pueden trasladar la fabricación a Estados Unidos a cambio de un arancel reducido del 20%.
EEUU ya tiene acuerdos con 17 fabricantes de medicamentos, de los cuales 13 se han formalizado y cuatro se siguen negociando.
Los aranceles se reducen al 15% para los medicamentos producidos en la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza debido a los acuerdos comerciales existentes, y el Reino Unido tiene uno independiente.
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