Foto: Bloomberg

Las grandes empresas del sector tienen 120 días para anunciar planes que les permitan evitar la sobretasa y las más pequeñas, 180 días.

El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos de marca importados a Estados Unidos, a menos de que los fabricantes acepten acuerdos de precios de los medicamentos o se comprometan a fabricar sus productos en el país.

La medida tiene por objeto empujar a las farmacéuticas a producir en ese país y a reducir los valores de los medicamentos con receta, ofreciendo exenciones y aranceles más bajos a través de acuerdos comerciales, compromisos de fabricación y pactos de precios.

Las grandes empresas farmacéuticas tienen 120 días para anunciar planes que les permitan evitar el arancel del 100% y las más pequeñas, 180 días.

Las compañías pueden trasladar la fabricación a Estados Unidos a cambio de un arancel reducido del 20%.

EEUU ya tiene acuerdos con 17 fabricantes de medicamentos, de los cuales 13 se han formalizado y cuatro se siguen negociando.

Los aranceles se reducen al 15% para los medicamentos producidos en la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza debido a los acuerdos comerciales existentes, y el Reino Unido tiene uno independiente.