Daniel Daccarett, emprendedor y cofundador de Emprende tu Mente: “Los empresarios y los emprendedores no son antagónicos, ambos se necesitan”

Innovación y Startups

El emprendedor comenta que Emprende tu Mente retomará las actividades presenciales con nueva versión de EtMday el 10 y 11 de diciembre para conectar a empresas con emprendedores.

Por estos días Daniel Daccarett, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y socio fundador de Globe, está abocado a la preparación de un nuevo EtMday de Emprende Tu Mente, organización sin fines de lucro que creó en 2007 junto a un grupo de emprendedores para impulsar la conexión entre empresas y emprendedores en el país.

Desde 2010 la entidad realiza este evento anual para conectar a ambos mundos. La pandemia los obligó a suspender la actividad y a reemplazarla por la plataforma digital EtMmeet, pero tras el mejoramiento de las condiciones sanitarias realizarán el próximo 10 y 11 de diciembre un encuentro presencial en el Estadio Corfo en Las Condes.

Para Daccarett, quien también está viviendo los efectos de la pandemia en su empresa Vendomática, el evento servirá para desconectar a los emprendedores de lo que les ha tocado vivir y también será un espacio para que las empresas se reencuentren con el ecosistema emprendedor.

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios y emprendedores como que unos son los buenos y los otros los malos. El emprendimiento es una herramienta de movilidad social, que genera crecimiento, bienestar y valor para las compañías y el país. Por eso armamos este evento para que estos mundos conversen”, indica Daccarett.

-¿Cómo afectó la pandemia a su negocio Vendomática?

-El negocio estuvo muerto el año pasado. Entre mayo y septiembre no vendimos nada y sigue afectado, pero se va a recuperar, ya que la gente va a volver a las oficinas y volverá a tomar café. Además, llevamos las máquinas a lugares que no se detuvieron, como los puertos secos, terminales aéreos, marítimos y de buses.

-¿Cómo quedó el mundo emprendedor chileno con la crisis sanitaria?

-Hay que ver el caso a caso, pero ha sido terrible. Es duro ver a amigos, emprendedores, con negocios maravillosos, que se fueron a las pailas. Por un lado, se vio el caso de Betterfly, NotCo o Cornershop, pero eso solo representa un pequeño porcentaje del ecosistema, mientras otro porcentaje muy alto quebró. De todas formas, hago un llamado a que sigan emprendiendo, que perseveren, que aguanten lo que más puedan y que salgan fortalecidos de esto.

-¿Cómo se convence a un emprendedor que perdió todo?

-He visto situaciones terribles de emprendedores que fracasaron con sus negocios. Todos hemos vivido dificultades en el camino, los que hoy son grandes también tuvieron complicaciones. Los emprendedores jóvenes que hoy triunfan lo pasaron mal, no todo lo bonito es fácil. Mis primeros 20 años fueron horribles, pero el secreto de esto es nunca dejar de perseverar y la pandemia ha sido una barrera más de tantas en el camino de emprender.

-¿El paquete de medidas del Gobierno de apoyo a las pequeñas y medianas empresas fue suficiente?

-Nunca es suficiente y siempre se puede hacer más. Sin embargo, a la hora de generar fórmulas de apoyo hay que ser creativos y cuidadosos, ya que si se tira la plata a la calle y se sobreendeuda el país, se hipoteca el futuro de nuestros hijos. Hay ciertas industrias que van a morir y se puede hacer muy poco. Cómo se puede ayudar a los cines, los gimnasios, restaurantes, si han estado dos años parados. Medidas como los bonos pro empleo me parecen una buena medida y responsables.

-¿Qué le pareció el rol de los gremios en la pandemia?

-La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), la Multigremial Nacional, Endeavor, Mujeres Emprendedoras de Concepción, y todas las organizaciones pro emprendimiento han sacado la voz y eso le permitió al Estado darse cuenta de que hay un ecosistema importante que debe ser tomado en cuenta. Es un fenómeno maravilloso que viene dado de una disciplina permanente del Estado por parte de los distintos gobiernos que han pasado, junto a Corfo, Fundación Chile y otras, que han promovido al ecosistema como un motor que beneficia al país, le da bienestar y es una herramienta de movilidad social. Pero no hay que dejar a las empresas de lado, son importantísimas para el país, y he visto que se ha tratado de destruirlas.

-¿A qué se refiere con que se ha tratado de destruir a las empresas?

-Por ideologías y también errores de los empresarios, algunos pueden ser malos, pero en todos lados hay errores y no se puede meter a todos en el mismo saco. Veo que hay muchos empresarios que quieren dejar un legado para el resto.

-¿El emprendedor hoy tiene mejor fama en la sociedad chilena que el empresario tradicional?

-Empresario y emprendedor no son antagónicos, ambos se necesitan y no hay que enfrentarlos porque tarde o temprano el emprendedor pasará a ser empresario. Hoy los emprendimientos están vendiendo sus compañías y celebramos que lo hagan; no hay que caer en la portada de levantar plata, si todavía no se ha hecho mucho y se vende poco. Está claro que se debe levantar capital porque es el camino de una startup o scaleup, pero falta mucho por contar y trabajar para que más empresas se abran y así se generen más Cornershop, Fintual, Betterfly y NotCo.