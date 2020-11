Jóvenes cuentan por qué se quedaron sin fondos previsionales

Hablemos de

Casi dos millones de personas se quedaron sin fondos luego del primer y único retiro del 10%. La mayoría se vio afectado financieramente por la crisis social y sanitaria. Estos son algunos.

Han pasado tres meses de la reforma constitucional que autorizó el retiro de fondos de pensiones y en la actualidad casi 10 millones de personas han realizado el trámite. Según la Superintendencia de Pensiones (SP), la suma de los pagos superó los US$ 16.000 millones.

A pesar del alivio económico que ha producido este retiro de fondos para miles de familias, existe un escenario complejo: más de 1,9 millones de afiliados solicitaron el 100% de su saldo, dejando sus cuentas de AFP en $ 0. Según el último informe de la SP, el monto promedio retirado por esas personas fue de $ 409 mil.

Las razones varían, pero el perfil de afiliados tiende a ser similar: jóvenes, pocos años en el mundo laboral, con deudas impagas o proyectos personales que requieren liquidez. Muchos de los que retiraron los fondos se quedaron sin trabajo producto de la pandemia o vieron disminuidos sus ingresos por el estallido social.

“Retiré lo que tenía para invertirlo”

Jaime Saldaña (31) es publicista y lleva casi diez años en el mundo laboral. Cuenta que siempre ha trabajado como independiente y que esa es la razón de sus pocos ahorros previsionales. Cuando se aprobó el proyecto no lo dudó: sacaría todos sus fondos acumulados.

“Retiré lo que tenía para inventirlo, estoy ahorrando hace unos años para comprarme un departamento o casa”, cuenta Saldaña, quien prefiere afiliarse con empresas externas que se hagan cargo de la rentabilidad de sus ahorros en vez de las AFP. Y agrega: “En un primer momento pensé en no sacar mis fondos pero vi que de una semana a otra me bajó más de $ 150.000. Ahí me dije: ‘lo saco todo sí o sí’”.

Como millones de independientes, el caso de Jaime Saldaña se repite: al tener pocos ahorros en su cuenta, prefirió retirar todo producto de la escasa oferta laboral.

Con respecto al proyecto que propone retirar otro 10% de los ahorros previsionales, Saldaña no duda: “Mejor sacar los ahorros y amortiguar la situación actual. ¿Qué tan peor puede ser la futura pensión si ya es deficiente?”.

“Con solo el primer retiro quedé en cero”

Daniela González es parte de las miles de personas que se han incorporado a la industria del trabajo hace poco tiempo y que retiraron sus fondos de pensiones producto de la poca oferta laboral producida por el estallido social y la crisis sanitaria.

“Retiré el 100% de mis ahorros porque he trabajado solo seis meses y por ende tenía menos del millón. Con solo el primer retiro quedé en cero”, cuenta González, quien se especializa en ingeniería en minas.

Como muchas otras personas, González se vio afectada por la crisis social y sanitaria del último año: “Por el estallido quede sin trabajo. Después llego la pandemia y fue imposible encontrar algo. De hecho ya llevo más de un año cesante. Necesitaba el dinero ya que mi casa se arrienda y estamos con un solo sueldo”, señala.

“No rentaba tanto para guardarlo en la AFP”

“Estoy preparando el grado de Derecho y por distintos motivos mis ahorros para pagar a los interrogadores estaban escaseando”. Esa fue la razón por la que Jorge Ramos (24) decidió sacar sus ahorros previsionales.

Si bien, cuenta, no tenía una gran cantidad de dinero ahorrado, le sirvió para alivianar la necesidad financiera que tenía en ese momento. Respecto de tener ahorros previsionales para su vejez, Ramos afirma que “no era mucho lo que tenía ahorrado y sentía que no rentaba tanto para guardarlo en la AFP”.

Sobre el proyecto que ley que actualmente se discute (y que propone un segundo retiro de fondos voluntario) el futuro abogado menciona que si tuviera ahorros esta vez sí los dejaría en su cuenta.

¿Y qué pasa con el segundo retiro?

Actualmente se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que propone un segundo retiro de 10% de la AFP. Esta iniciativa busca que los afiliados puedan sacar voluntariamente entre 35 a 150 UF de sus ahorros previsionales.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada en las próximas semanas, la Superintendencia de Pensiones (SP) encendió las alarmas: 4,2 millones de personas podrían quedar sin ningún ahorro previsional, lo que podría causar daños a mediano y largo plazo.

Según una proyección de la Asociación de AFP, si se da el vamos al proyecto, el 42,6% de las mujeres quedaría con $ 0 en sus cuentas. Respecto de los hombres, el 31% estaría en esa situación.

Acorde a una estimación de la SP, el cálculo final de estos dos retiros podría ascender a US$ 34.201 millones, aproximadamente la mitad del gasto fiscal anual.