Abogados e ingenieros de la PUC predominan en el listado de subsecretarios de Piñera

Pasadas las 10.30 am. el mandatario electo dio a conocer a través de sus redes sociales, los nombres de las 35 subsecretarías y al Director de Presupuestos.

El próximo presidente Sebastián Piñera dio otro paso para definir al equipo que lo acompañará en su segunda administración. Al nombramiento del gabinete, ahora se suma el de las 35 subsecretarías y el Director de Presupuestos.

Pasadas las 10.30 am, el mandatario electo anunció a través de sus redes sociales la lista de los profesionales, que estuvo caracterizado por nombres ya conocidos, con experiencia previa en el gobierno o en política.

El presidente nuevamente optó en su mayoría por profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y primaron los abogados, que ocupan 15 de las subsecretarías, y los ingenieros, con doce cargos. El resto de las personas escogidas son dos doctores, un sociólogo, un profesor, y comunicadores sociales, además de un vicealmirante en retiro de la Armada.

De ellos, once de los puestos los lideran mujeres y 24 hombres. En tanto, el Director de Presupuestos quedó en manos de un economista.

Conócelos aquí:

Subsecretaría del Interior: Rodrigo Ubilla Mackenney

Es sociólogo de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Austin Texas. Ha sido decano de la Facultad Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Ha desarrollado consultorías al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en materias de planificación y evaluación de programas y proyectos sociales. Asesoró a gobiernos de Nicaragua, Colombia, Ecuardo y El Salvador.

Es fundador y ex subdirector del Instituto Libertad, fue secretario general de Renovación Nacional, y posteriormente fue concejal y administrador municipal de la comuna de Lo Barnechea.

El 9 de marzo de 2010, dos días antes de la toma de posesión del Presidente Sebastián Piñera, asumió como subsecretario del Interior, responsabilidad que cumplió hasta el 7 de marzo de 2014.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Felipe Salaberry Soto

Ingeniero Comercial de la Universidad Real de Santiago, que ha desarrollado una extensa trayectoria política.

Militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue Secretario General del partido y posteriormente Vicepresidente Nacional. Además, fue concejal por la comuna de Ñuñoa, diputado por San Joaquín, La Granja y Macul, integró las comisiones permanentes de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Derechos Humanos, Trabajo y Seguridad Social.

El año 2005 fue autor de Ley Postnatal para Padres Trabajadores (Ley N°20.047)

Subsecretaría de Prevención del Delito: Katherine Martorell Awad

Es abogada, Magister en Derecho-LLM, mención Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Militante Renovación Nacional. Fue concejala por la comuna de Quinta Normal y candidata por el Distrito N°9 en las recientes elecciones.

Durante los años 2011 a 2014 se desempeñó como encargada de la Unidad de Gestión Territorial en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, encargada de la coordinación y gestión de temas transversales de gobierno como género, descentralización, discapacidad y asuntos indígenas.

Posteriormente, trabajó como Directora de Sustentabilidad y Comunidades en la compañía Entel, siendo la única representante mujer de la Compañía en materias regulatorias y sociales.

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Alfonso Silva Navarro

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene estudios de postgrado en estudios internacionales en las universidades John Hopkins y Georgetown.



Ha desempeñado funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1976, incluyendo distintas destinaciones consulares y embajadas.



En el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue Director General de Política Exterior, y luego fue nombrado Subsecretario de Relaciones Exteriores. El 23 de noviembre de 2016 fue nombrado coagente ante la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Subsecretaría de Defensa: Cristian de la Maza Riquelme

Vicealmirante en retiro de la Armada, completó 38 años de servicio como oficial el año 2016. Especialista en Ingeniería Naval Electrónica y Estado Mayor, con estudios de posgrado en las Armadas del Reino Unido y de los Estados Unidos de Norteamérica.

Profesor de Academia, Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, y diplomado en Gestión Estratégica, Finanzas y Gobiernos Corporativos de la Pontifica Universidad Católica (2015), destacando en este último diplomado como el mejor alumno de la promoción.

Desarrolló una carrera profesional con más de 15 años de servicio en buques de combate. En sus puestos de tierra destacan el mando de la Primera Zona Naval, la Dirección General de los Servicios de la Armada, a cargo de la logística del material de la Armada; también fue Presidente del Consejo Superior de ASMAR y, finalmente, Jefe del Estado Mayor General de la Armada por tres años, siendo éste su último cargo antes de su retiro de la Armada en diciembre de 2016.

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Juan Francisco Galli Basili

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, postítulo en Economía y Finanzas para Abogados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, y master en Public and Economic Policy (Economía, Regulación y Políticas Públicas) en The London School of Economics and Political Science. Es militante RN.

Ha sido abogado asesor de Gabinete del Ministerio de Hacienda (2003-2006), asesor en Desarrollo Institucional del Ministerio de Energía (2008-2010), jefe de División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía (2010), asesor Legislativo Jefe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2010-2013), jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional (2013-2014).

Obtuvo el título de árbitro profesional de fútbol en el Instituto Nacional del Fútbol; ha sido representante del Estado de Chile, en calidad de co-agente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado "Caso Lonkos"; además de candidato a concejal de Renovación Nacional en las comunas de Lo Espejo y Vitacura.

Desde agosto de 2014 y hasta la actualidad se desempeñaba como director Jurídico y Legislativo de la Fundación Avanza Chile.

Subsecretaría de Hacienda: Francisco Moreno Guzmán

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho LL.M. en la Universidad de California en Berkely. Áreas estudiadas: Libre Competencia y Derecho y Economía. Militante UDI.

Hace tres años se desempeña como Secretario General y Fiscal de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), y como investigador asociado y coordinador legislativo del Centro de Investigación Latinoamericana de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entre agosto 2010 y marzo 2014, trabajó en el Ministerio de Hacienda como Coordinador Legislativo, a cargo de la tramitación de los proyectos de ley del ministerio en el Congreso Nacional. Anteriormente, en el año 2010, trabajó como Jefe de Gabinete del ex Ministro de Desarrollo Social Felipe Kast Sommerhoff.

Subsecretaría General de la Presidencia: Claudio Alvarado Andrade

Ingeniero Comercial y Licenciado en Administración de Empresas, Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, Universidad Técnica Federico Santa María.

Fue jefe de finanzas de control en la Municipalidad de Ancud (1983), jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Castro (1984), y entre junio de 1985 y diciembre de 1986 fue designado alcalde de la Municipalidad de Quemchi. Durante cuatro períodos fue electo diputado Independiente por en Distrito de Chiloé y Palena, en la Región de Los Lagos, período en el que también fue jefe de la bancada de la UDI (2008-2010).

También ha realizado tareas como asesor de Asuntos Corporativos en empresas del sector privado. Fue presidente de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria y, siempre en la zona sur del país, entre 1988 y 2003 se desempeñó como ejecutivo comercial del Banco BCI en Puerto Montt y Ancud.

Durante el primer gobierno del Presidente Piñera, entre 2010 y 2014 fue subsecretario General de la Presidencia, responsabilidad a la que en 2012 sumó la presidencia del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG). Desde 2014 es consejero en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en representación de la Cámara de Diputados.

Subsecretaría General de Gobierno: Emardo Hantelmann Godoy

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, especialista en diseño de espacios públicos para la prevención de la delincuencia.

Anteriormente se desempeñó como Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Puente Alto, y fue concejal por la misma comuna entre 2012 y 2016, logrando la segunda mayoría nacional en votos durante las elecciones de 2012. Es Presidente Regional Metropolitano de Renovación Nacional.

Hace más de tres años es Asesor en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, temas ambientales y de gestión municipal del Senador Manuel José Ossandón.

Durante la segunda vuelta presidencial de 2017, en la reciente campaña presidencial de Sebastián Piñera, se desempeñó como Encargado Territorial en 14 comunas de la Región Metropolitana.

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Ignacio Guerrero Toro

Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica. Durante los años 2004 a 2006 fue Administrador Municipal y Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Futrono. Es militante de Evópoli.

Posteriormente, entre los años 2010 y 2014, se desempeñó como Jefe de la Unidad de Regiones en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde participó en la coordinación de la creación e implementación de todos los Planes de Desarrollo Regional.

Además, fue mediador en los conflictos sociales de Aysén (2011), Arauco (2012) y Tocopilla (2013).

En su reciente etapa profesional, destacó como Director de Socios y Desarrollo Regional de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), desempeñándose como encargado de desarrollo de relaciones institucionales con autoridades y centros de estudio, además de responsable de la creación de programas e índices de la industria a nivel regional.

Subsecretaría de Turismo: Mónica Zalaquett Said

Ex parlamentaria, emprendedora y comunicadora radial y televisiva. Tiene estudios de periodismo en Bolivia y Chile. Es Diplomada en Administración de Campañas Políticas en la American University.

En diciembre de 2009 fue electa diputada de la UDI de las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos. En su trabajo parlamentario participó activamente en las comisiones de Turismo, Relaciones Exteriores, Economía, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, Familia y Adulto Mayor.

En el período 2012-2013 presidió la Comisión de Turismo, y en el 2013-2014 la de Economía.

Tiene un marcado rol social, integrando el directorio de la Fundación Palestina Belén 2000 y el Comité de Turismo de la Región Metropolitana.

Es militante de la UDI, partido del cual fue vicepresidenta en el período 2010-2011.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Eduardo Riquelme Portilla

Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Mar. Tiene un Doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra.

En su carrera profesional ha ejercido la abogacía por más de 20 años en distintos estudios jurídicos, donde se ha especializado en el área de Derecho Penal. También ha sido profesor universitario, expositor e investigador en esa rama legal.

En el primer gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y como jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa.

Es militante de Renovación Nacional, partido del cual fue vicepresidente en dos períodos.

Subsecretaría de Evaluación Social: Sebastian Villareal Bardet

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Máster en Gestión Pública de la Universidad de Maryland y otros post títulos en Administración de Programas Sociales.

Su experiencia profesional la ha desarrollado en el sector público y organizaciones sociales no gubernamentales, destacando sus roles como consultor en innovación y modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington; director ejecutivo en América Solidaria en Chile y en Estados Unidos, y director de solidaridad en la Pontificia Universidad Católica, entre otros.

En el primer gobierno del Presidente Piñera ejerció el cargo de jefe de gabinete en la Subsecretaría de Evaluación Social hasta el 2012, participando de la implementación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social y uno de sus principales programas, el Ingreso Ético Familiar.

Es militante de Evópoli.

Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandra Candia Díaz

Ingeniera Comercial y Master en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un master en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Desde el año 2014 se desempeña como Directora del Programa Social en la Fundación Libertad y Desarrollo, a cargo del análisis e investigación de políticas económicas y sociales, especialmente en áreas relacionadas con previsión, superación de pobreza y distribución del ingreso, salud y educación.

Los años 2013 y 2014 fue Jefa de la Unidad de Estudios Previsionales en la Subsecretaria de Previsión Social del Gobierno de Chile. En 2011 y 2012 se desempeñó como Coordinadora Jefe de Política Social del Ministerio de Hacienda.

Subsecretaría de la Niñez: Carol Bown Sepúlveda

Abogada de la Universidad Católica con Magister en Políticas Públicas y Master en Derecho en la Universidad de Georgetown.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue Subsecretaria de Carabineros, desde Marzo del 2010 a febrero del 2011. Fue además asesora del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los años 2008 y 2010 fue directora de Formación de la Fundación Jaime Guzmán.





Subsecretaría de Educación: Raul Figueroa Salas

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes. Fue profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Andrés Bello, y profesor de Introducción al Derecho de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo.

Fundador y Director Ejecutivo de Elige Educar, centro de estudios que busca aportar al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación, con un sistema de calidad que reconozca y resguarde la diversidad de proyectos educativos, y la transparencia del sistema.

Ha asesorado a algunas de las organizaciones de usuarios de aguas e importantes empresas de desarrollo energético, empresas agrícolas, inmobiliarias y constructoras. Tiene experiencia en el manejo de conflictos de naturaleza civil a nivel extrajudicial y ante tribunales ordinarios y arbitrales. Fue miembro de la Comisión Jurídica de la Cámara Nacional de Comercio.





Subsecretaría de Educación Parvularia: María Jose Castro Rojas

Profesora General Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes. Experiencia profesional de más de 25 años en distintas instituciones educativas; 15 años de experiencia docente, y más de 10 años en dirección y liderazgo de colegios.

Actualmente se desempeña como Coordinadora General Pedagógica de la Red de Colegios SIP, que es una institución formada por 18 colegios particulares subvencionados, cuenta con más de 20 mil alumnos y 900 profesores. Lidera el equipo de trabajo conformado por 45 asesores pedagógicos; asimismo desde lo pedagógico, reportan a este cargo los equipos directivos de los colegios.

En el año 2015 fue nombrada integrante permanente de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Curricular, convocada por el Ministerio de Educación, que concluye con la entrega del Informe "Recomendaciones para una Política Nacional de Desarrollo Curricular".

Subsecretaría de Justicia: Juan José Ossa Santa Cruz

Abogado de la Pontificia Universidad Católica y Master in Law (LL.M.) otorgado por The London School of Economics and Political Science. Es socio del estudio de abogados Ovalle, Ossa, Gazzana & Bulnes, y Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la PUC.

Tiene una vasta trayectoria asesorando a compañías en litigios civiles, comerciales, constitucionales y libre competencia, ante tribunales ordinarios, arbitrales y especiales. Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, fue Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), participando en diversos juicios colectivos ante los tribunales nacionales.

Se ha desempeñado como asociado en el grupo judicial de Carey y Cía. y en Bulnes, Pellegrini & Urrutia. Entre los años 2008 y 2015 fue socio de Eyzaguirre, Burlé, Montes y Ossa Abogados. Es miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Es militante de Renovación Nacional.

Subsecretaría de Derechos Humanos: Lorena Recabarren Silva

Abogado de la Pontificia Universidad Católica y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Hace dos años se desempeña como Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal, donde coordinó comisiones de trabajo en distintas áreas de política pública, al igual que los equipos programáticos del Eje Político del Programa de Gobierno del candidato de Evópoli, el senador electo Felipe Kast, durante las primarias presidenciales del 2017.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entre abril de 2011 y marzo 2014, trabajó en la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde entregaba asesoría política y jurídica en materia de proyectos de ley, investigaba temas de relevancia política y análisis político.

Es militante de Evópoli.

Subsecretaría del Trabajo: Fernando Arab Verdugo

Egresado de Derecho de la Universidad Católica de Chile, con certificado de especialidad en Derecho Civil. Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la empresa, y Magíster en Derecho con mención en Derecho de la empresa en la misma casa de estudios. Fue Ayudante, Asistente y Profesor Adjunto de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Chile y Universidad Finis Terrae.

Fue subsecretario del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera, entre los años 2013 y 2014. Ha participado como expositor en diversos seminarios ligados a la Reforma Laboral, en Chile y Argentina, y en diversas publicaciones ligadas al mismo tema.

Subsecretaría de Previsión Social: María Jose Zaldivar Larraín

Licenciada en Historia y Abogada de la Universidad Católica de Chile, con un Magíster en Derecho Público.

Entre los años 2005-2014 formó parte de la Superintendencia de Seguridad Social, primero como abogado informante, luego como fiscal y finalmente como Superintendente de Seguridad Social, cargo en el que se desempeñó hasta mayo de 2014. Con posterioridad se desempeña como Gerenta General de CIEDESS.

Durante su carrera profesional ha ejercido como profesora en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo, y desde el 2014 es Profesora del Departamento de Derecho Laboral de la PUC.

Subsecretaría de Obras Públicas: Lucas Palacios Covarrubias

Ingeniero Comercial de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Es Máster en Estudios Latinoamericanos con mención en economía de la Universidad de Salamanca.

En el primer gobierno del Presidente Piñera fue primero asesor de la Dirección de Presupuestos, y luego fue nombrado Subsecretario de Obras Públicas.

Es militante de la Unión Demócrata Independiente, su experiencia en el sector público también incluye haber sido concejal en la comuna de Puente Alto, un rol ejecutivo en la Asociación de Municipalidades de la pre cordillera y el programa Jóvenes al Servicio de Chile de la Fundación Jaime Guzmán.

Subsecretaría de Salud Pública: Paula Daza Narbona

Médico Cirujano, Pediatría, de la Universidad de Chile. Magister en Administración en Salud de la Universidad de Los Andes. Diplomada en Investigación y Medicina, Basada en la Evidencia, de la misma universidad y Diplomada en Administración en Salud de la Universidad de Technion, Haifa Israel.

Desde el año 2013 a la fecha, es coordinadora y docente del Diplomado de Gestión en Calidad y Seguridad de la Universidad Diego Portales,. Además, fue profesor Asistente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Los Andes.

Fue integrante del equipo de programa de salud del candidato presidencial Sebastián Piñera. Anteriormente asesoró a Evelyn Matthei y Andrés Allamand en sus respectivas candidaturas.

Es directora de American Heart Association de la Clínica Dávila, Chile. American Heart Association es una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo es disminuir a nivel nacional y mundial las enfermedades cardiovasculares. Es integrante del directorio de la Fundación Vivir + Feliz, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños que están luchando contra el cáncer. Además, es miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría.





Subsecretaría de Redes Asistenciales: Juan Manuel Toso Loyola

Médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad de Obstetricia y Ginecología.

Tiene un Magíster con especialización en Salud y post títulos en gestión de establecimientos de Salud y formación de equipos directivos. Ha prestado funciones durante 20 años en cargos directivos en establecimientos de salud.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián PIñera asumió como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur y también ejerció el cargo de Subsecretario de Redes Subrogante.





Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando Vicente

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas de la escuela de la Universidad de Harvard. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de desarrollo y superación de pobreza, tanto en sus diseños como en las fases de implementación.

Actualmente es asesor en temas de Política Habitacional del Gobierno de Argentina. En el Ministerio de Vivienda en Chile fue parte del equipo que diseñó el plan de reconstrucción del terremoto de 2010, y estuvo a cargo del diseño del Subsidio de la Clase Media, como del primer programa de apoyo al arriendo en el país. Fue durante cuatro años asesor del Gobierno de Haití, en el diseño de la nueva institucionalidad de vivienda del país, así como asesor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ha trabajado también como consultor del Banco Mundial y del BID en Perú y República Dominicana.

Desde el emprendimiento social fue co-fundador y Director Ejecutivo de América Solidaria, donde actualmente es miembro del Directorio. También participó del equipo que armó el agua purificada LATE y también fue cofundador de Fútbol Más, donde actualmente es el Director Ejecutivo de esta Fundación que tiene presencia en siete regiones de Chile y seis países en el mundo. Anteriormente participó en el Hogar de Cristo y la Fundación TECHO.

Subsecretaría de Agricultura: Alfonso Vargas Lyng

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile.

Su trayectoria en el sector público incluye el cargo de alcalde de la comuna de Hijuelas y tres diputaciones consecutivas en la Región de Valparaíso, entre 1994 y 2010. En el período 2009-2010 también ejerció la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Siempre ha estado vinculado al sector agrícola, participando de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, o a través de actividades de producción y exportación, especialmente en la Provincia de Quillota.

Es militante de Renovación Nacional, partido del cual fue vicepresidente. Durante el primer gobierno del Presidente Piñera ejerció el cargo de Subsecretario de Defensa.

Subsecretaría de Minería: Pablo Terrazas Lagos Abogado de la Universidad de Los Andes y magister en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo.

Su trabajo en el sector público considera director jurídico en Coyhaique, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Recoleta, jefe de gabinete de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, jefe de gabinete del Ministerio Secretaria General de Gobierno durante la gestión del entonces ministro Andrés Chadwick, autoridad a la que posteriormente también colaboró como jefe de asesores en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Ha sido asesor legislativo del Senado de la República en las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. En 2017 decidió postular como Diputado por el Distrito 11, correspondiente a las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.

En la actualidad se desempeña como Secretario General del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Subsecretaría de Transportes: José Luis Dominguez Covarrubias

Ingeniero Civil y Diplomado en Energías Sustentables y Gestión de la Industria de la Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Desde el año 2014 se desempeña como Gerente General del Parque Don Arturo SpA, empresa desarrolladora de parque eólico Don Arturo de 200 MW en la Región de Los Lagos. Además, desde 1993 es Gerente General y accionista de Inversiones El Delirio Ltda.

Anteriormente ocupó cargos en instituciones vinculadas al rubro del transporte, tales como Presidente de Metro Regional de Valparaíso; Vicepresidente de Metro S.A, Director de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Director de Trenes Metropolitanos S.A y Presidente del Ferrocarril de Arica a La Paz, entre otros.





Subsecretaría de Telecomunicaciones: Pamela Gidi Masias

Ingeniera Comercial de la Universidad Católica de Chile, MBA en la Universidad de California Los Ángeles UCLA y en London Business School.

Desde el año 2016 se desempeñó como Gerente de Desarrollo Social y Nuevas Plataformas en Televisión Nacional de Chile, estando a su cargo los portales tvn.cl y 24horas.cl.

Anteriormente, por más de tres años, trabajó como Vicepresidente de Marketing Digital en DirecTV Latinoamérica en Nueva York, estando a cargo de la estrategia digital y comercial para nueve países latinoamericanos. Fue también por más de cuatro años Directora de Marketing Digital en DirecTV Chile.

Tiene sólida experiencia en posiciones ejecutivas como HASBRO, FORUM Servicios Financieros, Ford Motor COMPANY, The Walt Disney Company, J.C Penny Company y Unilever, entre otros.

Su trayectoria la llevó a ser elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile, en los años 2014 y 2015, por el Diario El Mercurio y Mujeres Empresarias.

Subsecretaría de Bienes Nacionales: Alejandra Bravo Hidalgo

Bachiller en Comunicación Social de la Universidad UNIACC, y titulada de Secretariado Ejecutivo con mención en Inglés de la misma casa de estudios. Tiene Estudios Socio Políticos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales de Madrid, fue Becaria del Departamento de Estado en estudios socio-políticos (Estados Unidos), y tiene estudios en Políticas Públicas en Fortalecimiento de proyectos Pyme asociados con el Gobierno Vasco.

Fue jefa de gabinete del alcalde de Lampa; se desempeñó como parte del equipo de avanzada territorial durante la administración del Ministro de Interior José Miguel Insulza; participó en el equipo de comunicaciones del Programa Comuna Segura del Ministerio de Interior entre los años 2007 y 2008, y fue secretaria ejecutiva de la Fundación Centro Internacional de Asuntos Democráticos.

Fue co-fundadora del Partido Regional Independiente (PRI), presidenta Regional Metropolitana de ese partido y directora de Asuntos Municipales encargada de la RM municipales. Fue concejala de la Municipalidad de Colina y más tarde fue reelecta para ocupar el mismo cargo.

En su calidad de Presidenta del PRI, ha sido vocera de la coalición política Chile Vamos.

Subsecretaría de Energía: Ricardo Irarrázabal Sánchez

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomado en Derecho de los Recursos Naturales de la misma Universidad (2003), Magíster en Derecho por el Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy de la Universidad de Dundee, Escocia y becario Chevening en el mismo programa (2005).

Ha sido Vicedecano de la Facultad de Derecho de la PUC, profesor de Derecho Ambiental y del curso de Fiscalización y Sanción Ambiental y Responsabilidad por Daño Ambiental en Programa de Magíster en la misma universidad; profesor en los Diplomados en Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable PUC, en cursos de Contratos y Daños, y Compliance (2010-2017).

Fue asociado Senior del Estudio Jurídico Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner en el Grupo de Recursos Naturales. En el ámbito internacional, ha trabajado como consultor legal extranjero del grupo minero de la canadiense McMillan Binch Mendelsohn. Además, se desempeñó como abogado extranjero del Grupo de Energía, Transporte e Infraestructura del estudio jurídico Ashurst LLP en Londres, así como en los grupos Mercantil y Ambiental de Uría & Menéndez en Madrid. También fue socio ambiental en el estudio jurídico Arteaga Gorziglia.

Ha sido Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (2013-2014). Durante el primer gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente. Es militante UDI.

Subsecretaría del Medio Ambiente: Rodrigo Benítez Ureta

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado en las áreas de medio ambiente. Actualmente es socio a cargo del Grupo Ambiental de Schultz Carrasco abogados.

Durante el primer gobierno del Presidente Piñera fue subsecretario de Medio Ambiente, entre octubre de 2013 y marzo 2014. Antes de eso y desde el 2010, se desempeñó como Jefe de la División Jurídica, estuvo a cargo de la Coordinación legislativa y también fue Secretario del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del mismo Ministerio. Entre abril de 2015 y diciembre de 2017, fue parte de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de una Nueva Institucionalidad Ambiental.

Antes de entrar al servicio público, se desempeñó como asesor en temas medioambientales en el estudio de abogados Jara del Favero. Además, es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Finis Terrae y profesor en el Diplomado en Contratación Administrativa y Compras Públicas.

Subsecretaría de Deportes: Kael Becerra Rojas

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y Atleta profesional.

Ha sido emprendedor, fundador, gerente general y director de empresas, además de experiencia internacional en formación de equipos multidisciplinarios de alto nivel, gestión integral de proyectos deportivos y coordinación de ligas, torneos y eventos universitarios. Fue integrante del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera y también colaboró en el equipo programático que desarrolló el Programa de Deportes del Gobierno para el periodo 2018-2022.

Se desempeñó juez en la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, y junto a otros seis deportistas destacados y miembros del Comité Olímpico de Chile, fue atleta fundador de la iniciativa público-privada Asociación de Deportistas Olímpicos 'ADO', proyecto que en la actualidad es conocido como 'Team Chile'.

En su trayectoria como Atleta Profesional, velocista especializado en 60 metros y 100 metros planos, en 2007 llegó a ocupar el lugar 25º en el ranking mundial, fue 13º en campeonatos Mundiales de la especialidad, 4º en los Juegos Mundiales Universitarios, fue finalista Panamericano, campeón ODESUR y medallista Sudamericano en repetidas ocasiones. También tuvo el honor de ser Abanderado del Equipo Chileno en los Juegos ODESUR 2006 y es el atleta masculino con la mayor cantidad de récords de la Federación Chilena de Atletismo.

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género: Carolina Cuevas Merino

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Magíster en Dirección y Desarrollo de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Actualmente es Investigadora en CES UAI, Centro de Experiencias y Servicio, Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibañez, y profesora Invitada del Centro de Desarrollo Corporativo de la UAI. Además se desempeña como vicepresidenta del Directorio de RedMad, Mujeres en Alta Dirección, que es una corporación sin fines de lucro que busca aportar valor a organizaciones públicas y privadas, a través de la incorporación de talento femenino en la Alta Dirección.

Tiene más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos en empresas de servicios financieros (Bancos, Filiales y Administradora de Fondos de Pensiones), se ha desempeñado en áreas de calidad y experiencia de clientes; modelos de gestión, desarrollo de productos, riesgos, asesoría financiera, dirección de redes comerciales, control de gestión e inteligencia de precios. Fue evaluadora del Modelo Chileno de Excelencia.

Formó parte de los equipos programáticos del programa de gobierno del Presidente Piñera 2018-2022, integrando la Comisión Mujer.

Subsecretaría de las Culturas y de las Artes: Juan Carlos Silva Aldunate

Abogado de la Pontificia Universidad Católica (2002), Art Administration Certificate por la New York University, y Master of Laws (LLM) y Law and Technology Certificate of University California, Berkeley . También es Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la PUC y Licenciado en Estética de la misma universidad.

Ha sido Abogado Asociado en el Estudio Jurídico Otero, socio fundador del Espacio Cultural Salón Tudor, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Católica, y coordinador legislativo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Desde 2014 es socio de la agencia de asuntos culturales Territorio Cultura. También ha desarrollado su actividad en la industria del fútbol profresional, desempeñándose como vicepresidente del club Deportes Iquique, y director de la Federación de Fútbol de Chile y de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP).

Dirección de Presupuesto: Rodrigo Cerda Hernández

Economista de la Universidad de Chicago y Magister en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica.

Desde el año 2003, se ha desempeñado como profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Durante los años 2010 y 2014, en el primer gobierno del Presidente Piñera, fue coordinador general de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda y consejero del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

En la actualidad se desempeñaba como director alterno de Clapes UC, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales enque se investigan, presentan y discuten ideas relacionadas con los incentivos para el crecimiento económico, el mejoramiento de la productividad, la creación de empleos y el aumento de la inversión.