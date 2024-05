Fundador de Tianqi Lithium cede a su hija riendas de la empresa tras pérdidas sobre US$ 500 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No sólo en las Cascadas de SQM se produjo un cambio generacional, al entrar tres de los cuatro hijos de Julio Ponce Lerou en los directorios. A miles de kilómetros, Jiang Weiping, el fundador del principal productor chino de litio, Tianqi Lithium y segundo mayor accionista de la minera no metálica chilena, renunció como presidente después de la compañía que creó informara de su mayor pérdida trimestral de la historia de más de US$ 500 millones.

El multimillonario que dirigió Tianqi durante más de dos décadas renunció "con el fin de transmitir el liderazgo del gobierno corporativo a la próxima generación", dijo la compañía en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong, según Bloomberg. Será reemplazado por su hija, Jiang Anqi, que ha sido vicepresidenta durante dos años.

El fundador de Tianqi, y ahora presidente honorario, seguirá como director ejecutivo y mantendrá algunos puestos de comité en Tianqi, dijo la compañía. Su hija Anqi nació en 1987 y comenzó a trabajar para la empresa familiar en 2016. La riqueza de Jiang senior se estima en US$3.500 millones, según los cálculos de Bloomberg.

Jiang nació en 1955 y fundó Tianqi a principios de la década de 2000 en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Él dirigió a la empresa a través de la transformación del litio de un producto básico de nicho al eje de la transición energética mundial, y puso a Tianqi en el rango más alto de los productores mundiales.

Pero las incursiones de la compañía en el extranjero bajo el mandato de Jiang dejan un legado mixto, especialmente en América del Sur. En 2018, Tianqi compró una participación de US$ 4.000 millones en la empresa chilena SQM que trajo una gran deuda y, en última instancia, enredó a Tianqi. Las relaciones con SQM han sido difíciles.

La semana en que Tianqi y SQM se declararon la guerra

La exposición a SQM alimentó el cambio de Tianqi a una pérdida neta de 3.900 millones de yuanes (US$538 millones) en el primer trimestre, desde un beneficio neto de 4.880 millones de yuanes al año. Además, la pelea de SQM con el SII, que ha perdido en la apelación, obligó a la minera chilena a informar que debe revisar sus estados financieros, lo podría reducir su beneficio neto en US$ 1.100 millones.

La renuncia de Jiang se produce durante un período tormentoso para la industria global después de que un auge de los precios del litio fuera aniquilado por una ola de nueva oferta y una moderación del crecimiento vertiginoso en el sector de los vehículos eléctricos.

Los precios en China se desplomaron más del 80 % en 2023, y aún no se han recuperado significativamente en lo que va del año. El rival de Tianqi, Ganfeng Lithium Corp., informó de una pérdida trimestral de 439 millones de yuanes, frente a un beneficio neto de 2.400 millones de yuanes hace un año.

La debilidad de los precios continúa causando estragos incluso en jugadores establecidos como Tianqi y Ganfeng, ya que el mercado se centra en trabajar a través de una acumulación de inventario. Las acciones de Tianqi, que cayeron un 19 % el 24 de abril cuando emitió una advertencia de ganancias, cayeron un 1,1 % en Hong Kong el martes. Ganfeng cayó un 0,9%.

Ambas compañías han dicho que todavía están comprometidas con la adquisición de reservas globales y el aumento de la capacidad de producción, en una señal de que planean apoder una porción más grande de un mercado que está a punto de seguir expandiéndose junto con el crecimiento global de las baterías de iones de litio.