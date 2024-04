La semana en que Tianqi y SQM se declararon la guerra

Luego de tres juntas de accionistas durante 2024, tensas sesiones de directorio y varias amenazas por la prensa, finalmente el agua llegó al río y la relación de Tianqi Lithium con SQM se quebró esta semana. La compañía china, que tiene el 22,16% de la minera no metálica, prepara una serie de acciones para, por un lado, forzar que sea una asamblea de socios la que dirima si hay o no acuerdo con Codelco para explotar el Salar de Atacama y no sólo el directorio, y, por otro lado, evitar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) renueve indefinidamente las restricciones que pesan sobre la productora asiática de litio y que le impiden participar en plenitud en SQM.

Una de las jugadas es consultar directamente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la pertinencia de una junta de accionistas para votar la asociación con Codelco. También está la opción de judicializar el proceso y buscar que los tribunales declaren que es materia de junta y no de directorio aprobar el acuerdo con la estatal, por la vía de un recurso de protección o de un juicio ordinario. En estos casos podría pedir una orden de no innovar o una precautoria.

Ante la FNE, ya remitieron los antecedentes solicitados el 19 de marzo por esta instancia y que, según la firma asiática, demuestran que el mercado del litio ha cambiado en los últimos seis años y que no son una amenaza contra SQM.

Primer round: informe de Milbank y la FNE

Tianqi, dicen los conocedores del proceso, había decidido no apelar más ante la FNE -lo hizo en dos ocasiones, infructuosamente- por las restricciones que ésta le impuso al momento de entrar a SQM en 2018. Dado que tales limitaciones expiran en diciembre de 2024 y abril de 2025, era mejor dejar que se extinguieran.

Pero fue el Grupo Pampa -que tiene el 25,76% de SQM y ejerce el control de facto- quien abrió el fuego y, en alianza con la japonesa Kowa, lograron aprobar en el directorio que SQM solicitara en enero que la FNE prolongue las medidas de Tianqi de manera indefinida. Para ello, se ampararon en los informes en derecho de Claro & Cía redactados por los abogados de ese estudio José Miguel Huerta, Rodrigo Ochagavía y en el que colaboró también Martín Fischer, además de otro análisis de la firma Milbank, que ya había hecho un informe en 2022 y que se actualizó en 2024.

Este último reporte despertó las suspicacias de la firma china. Milbank -que tiene como lema “la fusión de excelencia y coraje”- es una de las firmas legales más importantes del mundo y no es barata. Y además, en su informe advirtió sobre riesgo de interlocking por parte de Tianqi si no se mantenían las restricciones de la FNE, explicaron quienes saben del proceso.

Incluso algunos directores nombrados con votos del Grupo Pampa y cercanos a Julio Ponce hicieron ver insistentemente los riesgos que enfrentaba SQM por la presencia de un competidor en la propiedad, cuestión que fue plasmada en los estados financieros de la minera bajo el capítulo de “Riesgos”.

La compañía asiática enfrentó entonces un escenario que no le gustó nada: la jefa de la División de Fiscalización de la FNE, Constanza Castelblanco (s), les envió un oficio el 19 de marzo para que respondiera a más tardar el 8 de abril y remitiera en digital “cualquier análisis, estudio, presentación, informe” que dé cuenta del mercado de la comercialización del litio y sus derivados en los últimos dos años; las participaciones de mercado actuales o proyectadas en dicho mercado; las condiciones y evolución de las variables competitivas en dicho mercado y los futuros proyectos o planes de desarrollo que digan relación o involucren activos situados tanto en Chile como en el extranjero. A DF MAS, Tianqi había señalado en 2023 que les interesa crecer en Chile y que estudiaban las oportunidades que les daba la Estrategia Nacional del Litio. La petición de SQM ante la FNE amenazaba con dañar estos potenciales negocios.

Segundo Round: CMF y la redacción sospechosa

La relación pasó de gris a oscuro cuando el 29 de febrero pasado, SQM envió un oficio a la CMF consultando si la asociación con Codelco para extraer litio en el Salar de Atacama bastaba con la venia del directorio.

Para Tianqi, y así lo expresó el asesor de la asiática en la junta extraordinaria del 24 de abril pasado, Rodrigo Castillo, se redactó la consulta en términos tales que habrían dirigido la respuesta de la autoridad regulatoria del mercado.

Pero SQM se ha defendido de que ello no es así y para eso ha solicitado nuevos estudios en derecho y análisis varios. De hecho, Rodrigo Ochagavía, de Claro y Cía, hizo una nueva consulta a la directora de Transparencia de Mercado de Valores de la CMF, Lucía Canales Lardiez, quien habría ratificado que no amerita junta.

Y aunque en la asamblea de socios de este miércoles Castillo pidió información de qué estudios eran, quién los hacía y cómo se pagaban, la minera no metálica no entregó esos datos, aunque dijo que en el futuro lo haría.

Por eso Tianqi en su declaración pública del jueves hizo ver “que ha solicitado formalmente que la operación de alianza entre SQM y Codelco sea sometida a la junta de accionistas conforme al artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas”. A pesar de esta solicitud legítima, la administración de SQM se ha negado reiteradamente a convocar una junta con el propósito de votar sobre esta importante decisión. "Hemos hecho expresa reserva de acciones para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los derechos de los accionistas minoritarios," afirmó el representante de Tianqi durante la junta.

Las “acciones” a las que se refiere son, por ahora, volver a consultar a la CMF pero en otros términos. Y es que el artículo 67 dice que cuando hay enajenación de más de 50% de un activo o de una filial, los accionistas deben aprobarla.

El tema es que SQM y Codelco estructuraron de tal manera la operación -SQM Salar absorbe a Minera Tarar de la estatal- que no habría enajenación, sino una fusión por absorción. De ahí que Tianqi planteara que “no hay dudas de que la operación implica la enajenación de activos estratégicos de la empresa, lo que refuerza nuestra obligación de insistir en que dicha operación debe ser sometida a votación en la junta de accionistas”.

Y puso el foco en la entrega de las pertenencias de SQM en Maricunga a Codelco, que se incluyeron en el pacto de la minera no metálica con la estatal sin pago alguno. Ahí la compañía donde el Grupo Pampa ejerce el control de facto ha dicho que eran concesiones mineras que no permitían sacar litio, en tanto que la estatal sí tiene el permiso, llamado Contrato Especial de Explotación de Litio o Ceol.

Tercer Round: ataque a Gonzalo Guerrero

La asiática dijo el miércoles 24 de abril en la asamblea extraordinaria que los dichos del presidente de la minera no metálica, Gonzalo Guerrero, contra el CEO de Tianqi, Frank Ha, “comprometen la imparcialidad y la lealtad que la administración debe a todos sus accionistas” y que lo contrario, en opinión de Tianqi, “inhabilita el ejercicio de esta función al actual presidente del directorio”.

El timonel de la mesa no tardó en responder: “las declaraciones públicas emitidas por Tianqi Lithium - competidor directo de SQM - son lamentables y ponen de manifiesto, una vez más, que dicha compañía es y actúa como un competidor de SQM”, dijo tras el directorio en el que resultó elegido presidente unánimemente, incluso con los votos de la empresa china.

Gonzalo Guerrero Yamamoto es apoyado en la mesa por el grupo Pampa (que nominó a los directores Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica) pero llegó al directorio de la mano del grupo japonés Kowa, con quien Pampa Calichera tiene un pacto de actuación conjunta desde el 21 de diciembre de 2006. Tras salir Julio Ponce de la presidencia de SQM en 2015, esa alianza se acomodó y desde 2017 todos los timoneles del board proceden de la nipona. Kowa opera en Chile a través de Inversiones La Esperanza, que tiene un 2,2% en SQM, y de la firma Kochi.

CÓMO MOLESTÓ A CODELCO QUE TRES HIJOS DE JULIO PONCE ENTRARAN A LAS CASCADAS

“Fue una demostración de poder de Julio Ponce”. Así lo resumió un alto ejecutivo de la estatal Codelco el ingreso de Francisca, Daniela y Alejandro Ponce Pinochet al directorio de las cinco sociedades “aguas arriba” de SQM mediante las cuales se controla la minera no metálica: Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande, Potasios y Nitratos de Chile.

Durante el mediodía del martes, cuando sesionaron los cinco directorios de estas firmas, se oficializó el arribo de tres de los cuatro hijos de quien fuera por tres décadas presidente de SQM, y ayer viernes 26 de abril se realizaron las respectivas juntas de accionistas donde salió el abogado Patricio Contesse Fica de todas las sociedades Cascadas, quedándose sólo en la compañía no metálica como vicepresidente del directorio.

Aunque oficialmente Codelco no se refirió al tema, sí generó molestia en las altas esferas por el momento elegido, en las semanas finales de la negociación del acuerdo con SQM por el litio del Salar de Atacama, y en medio de la pugna con Tianqi.

“Puede generar un caso político innecesariamente”, explicaron en la cuprera.

Respecto de la pugna con la firma china, la respuesta de la estatal ha sido que “es un conflicto entre accionistas de SQM en donde no corresponde que Codelco se manifieste”.

Volviendo a las denominadas Cascadas, ayer se realizaron secuencialmente las cinco juntas de accionistas, eligiéndose los directores. Los nombres son muy similares entre las sociedades, con pequeños cambios en una y otra.

Así, en Pampa Calichera, la mesa directiva quedó compuesta por Héctor Pérez Osorio, Rafael Guilisasti, Patricio Phillips, Francisca Ponce Pinochet, Daniela Ponce Pinochet, Alejandro Ponce Pinochet y Andrés Nieme. Al cierre de la edición no se habían elegido presidente y vicepresidente, aunque se perfilan para el primer cargo Guilisasti y, para el segundo, Francisca Ponce.

En Oro Blanco, son directores los tres hermanos Ponce Pinochet, más Guilisasti, Nieme y Phillips, a quienes se sumó Fanor Velasco.

En Norte Grande, a Guilisasti, los tres hijos de Ponce, Patricio Phillips y Andrés Nieme se agregó Eduardo Guerrero. En Potasios de Chile entró Claudia Morales Soza, los hermanos Ponce Pinochet, sigue el ex presidente de la CPC, Nieme y Phillps. Y en Nitratos, entraron Pedro Pablo Bustos Valderrama como independiente y el ex diputado (UDI) Cristián Leay Morán por parte del grupo controlador, además de Nieme, Guilisasti y los tres hijos del histórico presidente de SQM.