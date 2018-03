Acuerdo del Senado por la mesa y comisiones deja a Guillier como el gran perdedor

Actualidad

En contraste, el también independiente Carlos Bianchi resultó ser uno de los más favorecidos con la compleja y tensa negociación opositora.

En enero, los senadores de la oposición no pronosticaban ni por asomo que la negociación por las presidencias de la mesa y de las comisiones les fuera a tomar tanto tiempo, se volviera tan compleja y que tuviera tan disímiles resultados: mientras el exabanderado de la fenecida Nueva Mayoría, senador Alejandro Guillier, no logró ni una sola presidencia de comisión, y para qué decir en la testera; el también independiente Carlos Bianchi –que comparte comité con el periodista- no sólo obtuvo la vicepresidencia este primer año del mandato de Sebastián Piñera, sino que adicionalmente presidirá las comisiones de Defensa y Gobierno Interior, los años 2019 y 2021, respectivamente.

Aunque los senadores se jactan de ser más “civilizados” que los diputados, en esta negociación no parece que esta cualidad haya sido la que primó. De hecho, la molestia soterrada que cunde en contra de Guillier impidió que el excandidato presidencial obtuviera una presidencia en algunas de las comisiones que integrará -Defensa 2020-2021 y Obras Públicas los cuatro años-. Ni hablar de la posibilidad de que llegara a la testera de la Cámara Alta .

Si bien durante la negociación en algunos representantes de la oposición en el Senado estuvo rondando la intención de favorecer a Guillier al menos con una presidencia de comisión o, por último, con el cupo -aunque fuera por un año- en algunas de las más apreciadas. De hecho, se intentó que algunos de los parlamentarios de Hacienda hicieran un gesto hacia el periodista, lo que no se concretó.

En nada contribuyó el que en medio de las engorrosas y, muchas veces tensas negociaciones, y previo al viaje a La Haya, Guillier cobrara notoriedad pública con unas declaraciones sobre cambiar mar por territorio con Bolivia que molestaron en todo el espectro político y que provocaron que desde la oposición lo llamaran públicamente a la prudencia y que privadamente sostuvieran que debería haberse bajado de la delegación, la que había sido invitado a integrar por el canciller Roberto Ampuero.

En contraste, mientras Guillier atraviesa su propio calvario en solitario, a diferencia del resto de la oposición, quien resultó ser uno de los grandes e inesperado ganador de esta negociación fue el único senador “químicamente independiente” -como le gustaba recordar durante su primer período en la Cámara Alta, orgulloso de ser uno de los pocos en haberle quebrado la mano al binominal-, Carlos Bianchi.

Este último conformó comité con Guillier y Alejandro Navarro (Pais) y fue quien lideró las negociaciones en representación de los otros dos parlamentarios. Como dice un antiguo refrán, aquí parece haber aplicado la idea de que “el que reparte saca la mejor parte”, porque no sólo presidirá en 2019 la Comisión de Defensa, sino que hará lo propio en gobierno en 2021.

Adicionalmente, el negociador independiente escoltará todo 2018 en la testera al presidente del Senado, el socialista Carlos Montes. Aunque el otro integrante del Comité Independiente también resultó favorecido: Navarro presidirá las comisiones de Transportes y Vivienda este 2018 y Derechos Humanos el 2019.

Por otra parte, la Democracia Cristiana, que disminuyó de nueve a cinco sus senadores también salió bastante favorecida, ya que tiene una presidencia y una vicepresidencia, además de varias presidencias de comisiones. Y pese a su mala performance como candidata presidencial, el negociador Jorge Pizarro se la jugó para que Carolina Goic presida dos años la Comisión de Trabajo y un año la de Salud.