CPC y Conapyme solicitarán abordar pago oportuno a pymes

Actualidad

Alfonso Swett también se refirió a las nuevas proyecciones del FMI y recalcó que el crecimiento no se da "solo".

Tras estar reunidos por casi dos horas, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, junto al titular de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Juan Araya, acordaron trabajar en conjunto propuestas relacionadas a la reforma tributaria y laboral, además de abordar el pago oportuno a las pymes.

"Lo que acordamos es formar una mesa de trabajo en conjunto para trabajar los temas que nos unen, ya sea en la reforma tributaria, reforma laboral, o cualquier tema que nos una quedamos en revisarlo de forma conjunta", señaló Araya.

En relación al pago oportuno a las pymes, el titular de la CPC agregó que "el pronto pago es uno de los temas que hemos conversado, en donde hemos concluido en esta reunión que no nos olvidemos que aquí hay otro pagador muy importante que está pagando tarde y a veces ni siquiera está pagando que es el Estado. Nosotros creemos que en esta mesa más que el Estado sea un facilitador de mesa, la idea es que concurra como Estado para mejorar los temas de pronto pago, esa es una conclusión muy importante que hemos tomado hoy día y una solicitud que vamos hacer formalmente tanto CPC como Conapyme", dijo Swett.

Respecto a la mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Hacienda, Swett agregó que "los empresarios en su conjunto hemos recibido una invitación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y hoy día hemos conversado con la Conapyme cómo vamos a concurrir a esa instancia que es la instancia donde queremos hablar efectivamente de todos éstos temas".

Proyecciones FMI

El líder de la CPC también se refirió a las nuevas proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual aumentó su previsión para el crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile en 2018 a 3,4%.

Sobre esto, Swett señaló que Chile debe tener "precaución" de caer en la complacencia por la nuevas proyecciones económicas del organismo internacional.

"El crecimiento no se da sólo, el crecimiento hay que trabajarlo, el crecimiento no está garantizado, y creo que asumir eso la verdad es no ponerle realismo a las dificultades que tenemos para crecer", dijo.