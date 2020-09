Luksic plantea preocupaciones respecto a próximo plebiscito

Actualidad

Su preocupación respecto a que "se trasparenten las reglas que imperarán para escoger a los protagonistas del proceso constituyente si gana el Apruebo", junto con que "los partidos políticos respondan al desafío con altura de miras y generosidad", manifestó el empresario Andrónico Luksic en una columna publicada hoy en El Mercurio, y que el empresario compartió en sus redes sociales a modo de "reflexión".

En la columna, titulada "A 40 días del plebiscito", Luksic reconoce su entusiasmo cuando el 15 de noviembre pasado se firmó el acuerdo para que el país decidiera en un plebiscito el futuro de la actual Constitución, afirmando haber sentido "alivio y esperanza ante el miedo de que Chile reviviera sus traumas, con enfrentamientos entre ciudadanos y riesgos para la democracia". Destacó, además, que el plebiscito constituía un "espacio para la expresión de ese millón y medio de personas que sí marchó en paz, pidiendo cambios y llamándonos a una profunda reflexión".

Sin embargo, el empresario planteó algunas dudas que lo aquejan respecto al proceso, cuando falta poco más de un mes para que lleve a cabo el plebiscito.

Señaló que "todavía no existe claridad en varias de las reglas para una eventual elección de constituyentes". Expresó sus preocupaciones respecto a la participación de los independientes, afirmando que estos "no serán independientes si persisten las barreras de entrada que, en simple, los obligan a subordinarse a los partidos para competir", afirmando que "si no se abren caminos reales oara los independientes, probablemente terminaremos reproduciendo la Cámara de Diputados a su imagen y semejanza: 155 cupos reservados para militantes o simpatizantes de partido".

Por último, advirtió sobre el quorum de dos tercios necesario para incorporar normas a una eventual nueva Constitución, calificándolo como "un arma de doble filo" por cuanto, a su juicio, "lo que no consiga dos tercios quedará fuera del texto, y esto podría terminar en una Constitución muy reducida o 'minimalista', que dejaría a disposición de mayorías simples y circunstanciales la vigencia de normas elementales para el país (...) Si a la hora de dictar el reglamento de una eventual Convención, no se respeta el espíritu con que se planteó al país esa norma de los dos tercios, podríamos culminar con un texto exiguo y leyes fundamentales sujetas a la inestabilidad y el vaivén de la política".

El empresario culminó su reflexión con un llamado a la unidad, precisando que "el único camino que nos garantiza un mejor país es la mirada constructiva, las ganas de aportar de todos".