Piñera deja en suspenso nombramiento de su hermano Pablo como embajador en Argentina

Actualidad

Presidente dijo que esperará el pronunciamiento de Contraloría a raíz del requerimiento que presentó un grupo de parlamentarios de oposición.

El presidente Sebastián Piñera dejó en suspenso el nombramiento de su hermano Pablo como embajador en Argentina.

A través de un comunicado, el jefe de Estado dijo que debido al requerimiento que presentó un grupo de parlamentarios de la oposición ante la Contraloría le parece "prudente" en este minuto esperar el pronunciamiento del órgano fiscalizador, antes de proseguir con la implementación de dicho nombramiento.

Con todo, el mandatario destacó las cualidades profesionales de su hermano, como su "sólida" formación académica y "amplia" experiencia en el sector público.

En esa línea resaltó la trayectoria Pablo Piñera como subsecretario de Hacienda, consejero del Banco Central, director Ejecutivo de TVN, gerente general de BancoEstado, entre otros cargos.

"En consecuencia, estoy convencido que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen Embajador de Chile en Argentina. Esta opinión ha sido compartida públicamente por ex Cancilleres de la Concertación como Alejandro Foxley, José Miguel Insulza y Soledad Alvear", afirmó.

Según el mandatario, en la designación de Pablo "Polo" Piñera "no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público".