SII pone la lupa en las criptomonedas: contacta a intermediarios y analiza cambios a declaraciones juradas

Trabaja de manera coordinada con otros organismos públicos en identificar riesgos en el tratamiento tributario de las ganancias en instrumentos como el bitcoin.

Las innovaciones tecnológicas en el mercado financiero avanzan a pasos agigantados. Desde el año pasado, conceptos como las “criptomonedas” y el “Bitcoin” pasaron a ser parte de la jerga diaria de los operadores y de algunos inversionistas.

El incipiente desarrollo de las monedas virtuales (instrumentos similares a las divisas pero que no se transan en bolsas de comercio sino en la “nube” de internet) comienzan a llamar la atención de los reguladores en todo el mundo. Y Chile no está ajeno a esa tendencia.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) es uno de los supervisores que puso su lupa sobre este mercado. Desde mediados del año pasado, el organismo fiscalizador ha iniciado un proceso de análisis del incipiente mercado, con el fin de conocer en profundidad el negocio y establecer nuevas medidas para adecuarse a esta realidad.

El director del SII, Fernando Barraza, comenta que el organismo está “continuamente observando” los nuevos negocios que van surgiendo en el marco del dinamismo de una economía “cada vez más global”, con el fin de adecuar las estrategias en el ámbito tributario, “tanto en el plano de la facilitación como de la fiscalización”.

En este sentido, señala que ya han contactado a contribuyentes ligados a la cadena que integran el mercado de las criptomonedas.

En dicha categoría, el SII identificó tres eslabones: los intermediariosque ofrecen transar criptomonedas en el mercado; los inversionistas retail, que buscan acceder a las ganancias en la compra y venta de estos instrumentos; y los contribuyentes que perciben y realizan pagos con criptomoneda, considerándose como usuarios más recurrentes.

En los últimos seis meses, el SII ha solicitado información a dichos contribuyentes de manera preventiva para conocer el transfondo del negocio. Incluso, algunos han debido completar declaraciones juradas al respecto.

En este análisis previo, el SII ha definido cuatro obligaciones para los contribuyentes: registrar su inicio de actividades como intermediario; informar, por ejemplo, vía emisión de boletas y facturas; llenar su respectiva declaración jurada de impuestos con las rentas generadas; y, finalmente, tributar.

Los cambios que vienen

El Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario del organismo establece que, dentro de las prioridades de fiscalización, se pondrá énfasis en la denominada economía digital. Esta tendencia no sólo incluye a las criptomonedas, sino también a aplicaciones como Uber, Cabify y Airbnb, entre otras.

En el SII enfatizan que en este proceso lo que se busca no es generar normativa financiera para el tratamiento de las criptomonedas, algo que corresponde a los reguladores del sector, sino establecer directrices claras para la tributación de las rentas obtenidas en la compra y venta de estos productos. Eso sí, el organismo ha colaborado en estos esfuerzos con otras entidades públicas.

“El análisis ha incluido la conversación con intermediarios para conocer este nuevo mercado y definir sus efectos tributarios, además de revisar el rol que ocupan los actores que participan en este negocio, para determinar sus obligaciones tributarias y entregarles la orientación que requieran para facilitar su cumplimiento”, afirma Barraza.

El ingeniero señala que el SII está analizando modificaciones a las declaraciones juradas de impuestos que llenarán los contribuyentes para informar dichas operaciones, instrucciones que se impartirán “próximamente”, dice.

La advertencia del regulador bursátil de EEUU

En medio del entusiasmo y críticas que genera el auge de las criptomonedas, la Securities and Exchange Commission (SEC), el máximo regulador del mercado de valores de Estados Unidos, se sumó a las voces que advierten sobre sus riesgos.

El presidente de la entidad, Jay Clayton, junto a los comisionados Kara Stein y Michael Piwowar, publicaron ayer un documento alertando sobre los peligros que existen en dicho mercado y recordaron a los inversionistas que en caso de sufrir pérdidas en esquemas fraudulentos, la autoridad podría no ser capaz de recuperar el capital ya que se trata de un sector no regulado. "La SEC y los reguladores de valores de los estados están persiguiendo las violaciones, pero nuevamente les advertimos que, si pierde dinero, existe un considerable riesgo de que nuestros esfuerzos no permitan recuperar su inversión" , señala el documento, reproducido por Reuters.

En el mundo funcionan varios tipos de criptomonedas. La más conocida es el Bitcoin, seguido de otras como Ethereum y Ripple.

Dichos instrumentos tienen activos o servicios que funcionan como respaldo. Ayer, el Bitcoin se negoció en US$ 14.755 por unidad.

En Chile, se transan algunas de origen local como Luka o Chaucha, mientras que en Venezuela se lanzó Petro, respaldada por barriles de petróleo. Las criptomonedas, que se transan en la "nube" de internet, son consideradas en ciertos comercios como un medio de pago, mientras que reguladores internacionales han planteado dudas sobre su transparencia y eventual uso para propiciar lavado de dinero o financiar terrorismo.