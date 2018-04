Ubilla apunta a inacción del gobierno de Bachelet por alza de migrantes en últimos años

Actualidad

Subsecretario del Interior dijo que optar por una nueva iniciativa que los representara fue una decisión válida, pero el problema fue ingresarla al Congreso al final del período.

En los últimos cuatro años, los extranjeros en Chile se han más que duplicado según las estimaciones del gobierno, pasando de 410 mil en 2014 a más de 1 millón en 2017, aumento que de acuerdo al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, es consecuencia directa de la inacción en materia de política migratoria de la administración anterior.

En un seminario de Clapes UC, la autoridad recordó que al asumir, el gobierno de Michelle Bachelet tomó la decisión política de congelar el proyecto presentado en 2013 en la primera administración Piñera, comprometiéndose a ingresar “rápidamente” un nuevo proyecto. Sin embargo -añadió Ubilla- el texto se presentó a siete meses de finalizar el período y fue rechazado en el Congreso porque se consideró que “no era un buen proyecto para Chile”.

“Llegamos a marzo de 2018 habiendo perdido cuatro años y la consecuencia de esa inacción, la falta de política pública es que en cuatro años más que se duplicó la población extranjera en Chile”, planteó la autoridad.

Respecto a la decisión de Bachelet, Ubilla expresó que optar un nuevo proyecto fue una decisión válida, pero “el problema estuvo en que el proyecto de ley no lo presentaron en 2014, lo presentaron en 2017”.

“Perdimos cuatro años de garantizarle estos derechos a los extranjeros que viven en Chile, pero también de realizar una migración ordenada y segura para el país”, remarcó.

Puertas siguen abiertas

Además, aprovechó de responder las críticas de organizaciones civiles que calificaron las medidas del Ejecutivo como discriminatorias y con falta de enfoque de derechos, especialmente por la aplicación de una visa consular a los ciudadanos de Haití desde el próximo lunes.

“Sabiendo que este proyecto de ley se va a aprobar no antes de un año, se establecieron algunas disposiciones administrativas que consideran una serie de visas no solo para Haití y es por eso que digo que la interpretación es parcial y me atrevería a decir que antojadiza”, dijo, agregando que el gobierno es partidario de una política de puertas abiertas.

E indicó que la regularización mejorará la calidad de vida de los cerca de 300 mil extranjeros que viven indocumentados en el país.

Respecto al reforzamiento de la frontera norte anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera, Ubilla reconoció que se deberá esperar hasta el próximo Presupuesto para disponer de más de recursos para adquirir mejor tercnología para la supervisión de la frontera.

“Este año no disponemos de recursos porque quedaron condicionados por el gobierno anterior, pero lo que sí haremos será mejorar la coordinación de las policías”, dijo.

Haití se unirá a 102 países a los cuales se les exige visa consular

Polémica causó la confirmación del gobierno de que comenzará a exigir una visa consular de turismo simple a los ciudadanos haitianos a partir del próximo lunes 16 de abril, en el marco del anuncio de las indicaciones a la ley de migración.

Lo cierto es que actualmente Chile solicita ese documento a 102 países, principalmente de África (48,1%) y Asia (35,5%) y muchas veces es recíproco, es decir, los chilenos también necesitan una visa de ese tipo si quieren ingresar como turista a esos países.

En el caso de América, solo las personas provenientes de República Dominicana, Dominica, Cuba y Surinam la requieren, aunque los dos últimos se pueden eximir de ella si tienen residencia permanente en los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Perú).

También es un documento que deben tener en un inicio las personas apátridas, asilados y refugiados el cual no tiene costo.

En los otros casos, el valor de este documento varía de acuerdo a cada país. Por ejemplo para los nacidos en Guinea, el costo es de US$ 4 (unos $ 2.400), mientras que los nacidos en Costa de Marfil deben pagar US$ 137 (unos $ 82.200) por una visa de turismo simple de 30 días de duración, según los aranceles 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los costos y plazos para los países de America Latina y el Caribe a los cuales se les exige el documento también son diversos: para los dominicanos no tiene costo y su duración es de 90 días, mientras que los cubanos deben pagar US$ 25 (unos $ 15.000) por una visa simple de 30 días de duración.

Para el caso de Haití, el costo será definido por la Cancillería, mientras que su duración sería de 30 días prorrogables hasta 90 días.