Vocera de próximo gobierno confirma anuncio de subsecretarios e intendentes para última semana de febrero

Actualidad

Una extensa jornada de trabajo ha liderado el presidente electo, Sebastián Piñera, desde su casa de descanso en Lago Ranco. Hoy, tras el segundo día de reuniones con su comité político, la vocera del próximo gobierno, Cecilia Pérez, confirmó la fecha en que el futuro mandatario anunciará a los subsecretarios e intendentes que asumirán este 11 de marzo.

"El Presidente me ha pedido transmitir que la última semana de febrero se van a dar a conocer las personas que van a ocupar los cargos de subsecretarios y de intendentes", confirmó Pérez.

La futura secretaria de Estado también precisó que el próximo gobernante ha sostenido en paralelo reuniones presenciales con sus ministros y conversaciones con otros titulares de distintas carteras vía telefónica.

Luego de las declaraciones de Pérez, el mismo Presidente electo explicó que ha estado trabajando "intensamente" para buscar a los buenos servidores públicos, "esas personas que vienen para trabajar para todos los chilenos, gente con vocación de servicio público, con honestidad y compromiso".

El por segunda vez sucesor de Michelle Bachelet en La Moneda precisó que también deben entender "que el servicio público está al servicio de los chilenos y no al revés".

En su administración dijo esperar que "podamos poner a Chile nuevamente en el camino del liderazgo, del dinamismo, del desarrollo y del progreso, que lamentablemente ha estado muy perdido en los últimos tiempos".

Visita de Maduro

Respecto a la participación de los mandatarios, Nicolás Maduro y Evo Morales al cambio de mando, la próximo vocera advirtió que "las invitaciones al resto de los países corresponde a la Presidenta en ejercicio, que es la Presidenta Bachelet. No son invitaciones que ha hecho el presidente Sebastián Piñera, no hemos sido informados oficialmente de quiénes son los mandatarios que van a asistir al cambio de mando, entonces, cuando haya una información oficial, y si se requiere un pronunciamiento particular, será el propio presidente Sebastián Piñera el que estime referirse sobre eso".