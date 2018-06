Eco de guerra comercial: Chile envía a India nota diplomática por alza de aranceles a nueces

Comercio exterior

Gobierno sostuvo distintas reuniones con gremio afectado. Medida impactaría al 10% de la producción anual.

Un inesperado coletazo de los vientos de guerra comercial que afectan al comercio internacional complica a uno de los gremios exportadores chilenos. Durante abril y mayo pasado, unas 2.500 toneladas de nueces se embarcaron camino a India, en el marco de un prometedor acuerdo para los productores del fruto seco, que pretendía elevar la participación de ese mercado a un 15%. Sin embargo, a fines de mayo, las autoridades del país asiático decidieron elevar los aranceles que se aplican dicho tipo de producto, frenando todos los envíos.

La medida sorprendió tanto al gremio que agrupa a los productores, ChileNut, como al gobierno chileno, que fue notificado el pasado 23 de mayo de la medida.

Desde la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), afirmaron al respecto que, junto a la Oficina Comercial de ProChile en Nueva Delhi están “monitoreando la situación, realizando diversas gestiones, y en continua comunicación con el gobierno indio, con el objetivo de encontrar una solución a este tema”.

Entre dichas acciones, la Direcon confirmó a Diario Financiero el envío de una nota diplomática a las autoridades hindúes para “hacer ver la posición de Chile respecto a esta situación particular”, medida que “es un paso más” de todas las gestiones que se suelen adoptar en casos como este.

Nicolás di Cosmo, presidente de ChileNut, valoró las respuesta de las autoridades nacionales, y asegura que “entienden la gravedad de los hechos”.

“Las autoridades se portaron muy bien con nosotros. El director de asuntos bilaterales de la Direcon, Felipe Lopeandía, inició gestiones con la embajada y mandaron notas diplomáticas, y después también nos juntamos con el ministro de Agricultura (Antonio Walker), que también entiende la situación y puso todo el aparato que tiene a disposición de poder resolver el problema”, aseguró.

Respecto del impacto al sector nogalero, di Cosmo asegura que tras la aplicación de los gravámenes, cerca de un 10% de la producción anual proyectada no será enviada a India, monto que bordea los US$ 50 millones, por lo que tendrán que buscar otros comercios para relocalizar el exceso de oferta. “Pero en un contexto mundial donde no estamos en el mejor de los escenario. Otros años podríamos haber recolocado esos volúmenes en otros mercados, pero este año la situación está un poco más compleja y va a ser dificil recolocar eso y menos a los precios a los que pensábamos vender en India”, acotó.

El sector había puesto sus ojos en el mercado asiático ante las auspiciosas proyecciones que el propio embajador para India del INC (International Nuts and Dried Fruits Council), Raju Bathia, compartió en Chile el año pasado, donde aseguró que sólo en nueces, el consumo anual alcanza las 36 mil tonaladas, y se espera que dicha cifra alcance las 75 mil toneladas en 2021. De ellas, el 56% es de origen local, otro 42% de Estados Unidos y 2% de Chile. En 2017, el total de las exportaciones chilenas a India alcanzó los US$ 1.4515 millones, y en el mismo período, los envíos totales de la economía chilena se empinaron hasta los US$ 69.230 millones.