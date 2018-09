Felipe Harboe: Chile necesita retomar el diálogo como forma de resolver las controversias”

Congreso

El senador cree que “la centroizquierda tiene una deuda pendiente de reivindicar que el crecimiento y la seguridad también son temas progresistas”.

Es uno de los senadores de oposición que siempre se la ha jugado por el diálogo, aunque sin transar sus convicciones, porque está seguro de que ese es el rol de los parlamentarios. Aunque ahora está en la oposición, el senador Felipe Harboe (PPD), defiende los acuerdos, porque "lo que algunos demonizaron llamando "la cocina" es la naturaleza propia de la actividad política", advierte.

Pasados unos días del duro gallito oficialismo-oposición por el salario mínimo, el senador se prepara para enfrentar los debates que vienen, particularmente el de la reforma tributaria. Si bien tiene disposición para avanzar, aclara que desde su punto de vista "hacer una reforma tributaria cada cuatro años genera un escenario de incertidumbre y crispación. El mundo de los negocios y de la planificación de presupuestos públicos requiere certeza respecto de los recursos públicos a recaudar y los impuestos que se van a cobrar".

-¿Está disponible para avanzar en una ley corta?, como propuso el senador Lagos Weber.

-El proyecto del gobierno no es una modernización tributaria, evidentemente es una contrarreforma, y es complejo planteárselo así sobre todo considerando que todavía no vemos el impacto real respecto de la reforma tributaria que se hizo hace cuatro años. En ese sentido, la posibilidad de hacer una ley corta tributaria parece atractiva sólo en cuanto tengamos acuerdo en cuáles van a ser sus principios.

-¿Cuáles deberían ser?

-Mantener la recaudación; mantener la progresividad; atacar la evasión y la elusión; y fomentar el crecimiento; son principios fundamentales para efectos de tener una reforma tributaria adecuada.

-¿Hay algo intransable?

-Una reforma tributaria que reduzca la recaudación pone en riesgo la profundización de ciertos programas sociales. Si la integración va a beneficiar a las empresas más grandes del país, lo lógico es que sea compensada con impuestos a las empresas más grandes del país. Por lo que no estoy de acuerdo con la integración en la medida que ésta es compensada con tributos a las empresas más pequeñas o a las personas.

-Un sector de la oposición se abriría a aumentar el impuesto a las personas.

-¡Por ningún motivo! Porque eso le va a aumentar el impuesto a los trabajadores.

-A la UDI le gustaría aprovechar esta reforma para rebajarle las contribuciones a los adultos mayores, ¿comparte la idea?

-Esta rebaja beneficiaría sólo al segmento de adultos mayores que paga contribuciones; pero una gran parte de ellos no tiene vivienda propia o la que tienen está exenta de contribuciones. Si se hace una reducción del IVA a los medicamentos va a favorecer a todos los adultos mayores. Eso es mucho más progresivo.

-¿Cómo percibe la tramitación de la reforma tributaria a partir del desenlace del salario mínimo?

-El gobierno evidentemente cometió un error al introducir el veto presidencial en una discusión que pudo haberse superado con mayor capacidad de diálogo. Mi percepción es que el gobierno no tuvo la habilidad política para resolver una diferencia que no era estructural.

-¿Cómo quedó el ánimo, entonces?

-Eso nos lleva a revisar la estrategia de negociación, porque usted comprenderá que si el gobierno nos anuncia que va a legislar en lo que le conviene, pero en aquello que no tenga mayoría lo hará a través de vetos, nos obliga a encontrar formas de acuerdo antes de la idea de legislar.

-¿Rechazar la idea de legislar es muy duro?

-Antes de rechazar la idea de legislar propongo que nos sentemos a conversar, porque nuestro país necesita retomar el diálogo como forma de resolver las controversias. Porque el país requiere certezas, no sólo el mundo de las empresas, sino también el financiamiento público para proyectar inversiones en gasto social.

-¿Siente una presión adicional porque el gobierno lo busque a usted y a otros como los senadores Lagos Weber, Pizarro y alguno más para negociar?

-Quien facilita el diálogo para que al país le vaya bien no puede dejarse presionar ni sentirse amedrentado. Así como Chile necesita un buen gobierno, necesita una buena oposición. La centroizquierda tiene una deuda pendiente de reivindicar que el crecimiento y la seguridad también son temas progresistas.

-¿Es viable el diálogo dados los términos en que el propio Presidente se refirió a la oposición, por ejemplo?

-Tuve la oportunidad de conversar con el Presidente y él manifestó que no repetiría la frase de los antipatriotas. Sería importante que eso también se dijera públicamente, porque se ha ido generando un ambiente de enfrentamiento y de pérdida de la estética del lenguaje que, al final del día, encrispa el ambiente y entraba proyectos.

-¿Comparte que existe un cierto desencanto en algunos sectores del oficialismo en materia económica?

-Las expectativas que generó la candidatura de Sebastián Piñera en el despegue de la economía probablemente le van a pasar la misma cuenta que le pasaron las expectativas en delincuencia en la primera campaña.

-En ese contexto, ¿cómo ve al equipo económico?

-Es evidente que hoy se requiere más audacia en el diseño de políticas públicas y, en particular, se requiere asumir que Chile es muy distinto mirado desde Santiago que mirado desde las regiones.

La ciudadanía generó un "contrapeso democrático"

-El senador Pizarro decía que una de las lecciones que dejó el gallito del salario mínimo es que el gobierno constató in situ que no tiene mayoría en el Congreso, por lo que debe dialogar y, por otro lado, la oposición se dio cuenta que es posible una mirada común para abordar ciertos temas, ¿comparte ese diagnóstico?

-Es posible y necesario que en la oposición tengamos elementos de unidad que no sólo sea oponernos a algún proyecto del gobierno, sino que recuperemos una propuesta de país. Sin perjuicio de ello, también es importante que el gobierno haya asumido que no tiene mayoría en el Parlamento. La misma ciudadanía que puso a la derecha en el gobierno puso a la oposición en el Parlamento, eso se llama contrapeso democrático. Yo aspiro a tener un diálogo mucho más fluido.