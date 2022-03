Se termina la era Barraza: nuevo gobierno designa a Hernán Frigolett como próximo director del SII

DF TAX

El ingeniero fue tesorero general de la República entre 2014 y 2018. Boric utilizó la primera de las 12 denominadas "balas de plata" para remover a directivos ADP en sus tres primeros meses de administración.

Se acaba la era de Fernando Barraza en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta tarde, el Ministerio de Hacienda informó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, le solicitó la renuncia al ingeniero, quien lideraba la repartición desde hace algo más de seis años.

"El Presidente de la República junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradecen a Fernando Barraza su labor a cargo de este servicio desde 2015", señaló la comunicación oficial de la cartera.

Así, la entidad pasará a ser encabezada por el economista Hernán Frigolett, quien se desempeñó como tesorero general de la República entre 2014 y 2018. El ingeniero asumirá el cargo a partir del primero de abril próximo.

De esta manera, el nuevo gobierno utiliza la primera de las 12 denominadas "balas de plata" mediante las cuales puede remover a hasta 12 directivos públicos designados por Alta Dirección Pública (ADP) durante sus primeros tres meses de gestión.

La gestión de Barraza ha sido valorada en lo técnico, debido a la modernización del servicio en sus seis años de administración, la implementación de inéditas medidas de apoyo estatal canalizadas a través del SII -como el Bono Clase Media y el préstamo estatal solidario- y la puesta en marcha de dos reformas tributarias en gobiernos de signos opuestos en 2016 y en 2020.

Sin embargo, al interior del pacto Apruebo Dignidad son críticos respecto a su manejo de los denominados casos de platas políticas a mediados de la década pasada, en el que el servicio priorizó las sanciones pecuniarias por sobre las querellas en algunos casos de alta connotación pública.

Barraza es un histórico del SII: ingresó al servicio a inicios de los 90 de la mano de Javier Etcheberry y, entre otros cargos, fue subdirector de Informática, para luego pasar por la Corfo y liderar el fiscalizador tributario desde agosto del 2015, reemplazando al también ingeniero Michel Jorrat.

El sello del nuevo director

Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London.

Militante del Partido Socialista y cercano al ministro Marcel, ha sido parte de los cuadros técnicos de la exConcertación y Nueva Mayoría, asesorando a parlamentarios del bloque en la tramitación de proyectos del área económica en el Congreso.

Con pasos por el Banco Central -donde ha sonado como carta para integrar el Consejo-, Frigolett fue justamente uno de los cargos ADP desvinculados por el gobierno anterior a mediados del 2018, siendo reemplazado por Ximena Hernández.

El nuevo titular del SII fue parte del equipo tributario de la campaña de Yasna Provoste y luego se incorporó a los cuadros de la segunda vuelta de Gabriel Boric, justamente colaborando en la reforma que el Ejecutivo presentará en este semestre.

Desde el inicio del nuevo gobierno, Frigolett ha estado en contacto con los cerebros técnicos detrás de la reforma tributaria: los coordinadores de Política Tributaria de Hacienda, Nicolás Bohme y Diego Riquelme, y el jefe de gabinete de la subsecretaria Claudia Sanhueza, Sergio Henríquez.

En el corto plazo, el diseño del nuevo sistema impositivo será uno de los principales desafíos del nuevo directivo. Su ingreso al SII el primero de abril coincidirá con el avance del trabajo de diálogo social con el cual el gobierno busca darle legitimidad a la reforma antes de ingresarla al Parlamento. En dicha jornada también se da el puntapié oficial a la Operación Renta, proceso que conoce bien de su paso por la Tesorería en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

También, Frigolett deberá contener el complejo ambiente laboral, luego de la dura carta de las asociaciones de funcionarios del SII, que calificaron la gestión de Barraza como la "peor administración de la historia".

"Para nosotros es una muy buena noticia. Le damos la bienvenida a Hernán Frigolett, a quien conocemos desde su desempeño como tesorero general de la República, donde tuvo un buen desempeño tanto en lo técnico como en las relaciones laborales y con la ciudadanía. También conocemos su desempeño como especialista técnico, con quien tuvimos la suerte de compartir espacios cuando estuvimos desarrollando nuestra campaña en contra la reforma tributaria de Sebastián Piñera", señaló el presidente de la Asociación de Funcionarios del SII (Aneiich), Marcos González.