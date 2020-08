Sube el tono entre diputados por retraso en discusión de impuesto a los "súper ricos"

DF TAX

Dos semanas sin sesionar lleva la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para seguir discutiendo el denominado impuesto a los "súper ricos", que solo lleva cumplido un encuentro el pasado 12 de agosto para escuchar a los patrocinadores del texto que busca establecer por una vez un impuesto de 2,5% a los patrimonios superiores a US$22 millones.

Uno de los autores del proyecto es el diputado y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez (PC), quien señaló que la no convocatoria para analizar el proyecto es "muy mala señal. Parece que a algunos en la oposición ya se le olvidó la importancia de esta medida de tremenda justicia social".

Y afirmó que "le pido, le exijo al presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, que despache este proyecto la primera quincena de septiembre para tratarlo en Hacienda y vaya a la Sala a fines de septiembre".

Walker ha explicado que la comisión está abocada a otros proyectos que poseen discusión inmediata y que han copado la agenda de las últimas semanas, lo que implica que durante esta semana tampoco van a poder analizar dicha iniciativa, que por no tener urgencia debe esperar su momento para ser analizado.

El parlamentario respondió a Núñez señalando que "no me va a venir a pautear el presidente de la comisión de Hacienda. La comisión de Constitución es autónoma y vamos a tratar este proyecto con la seriedad y profundidad que se requiere. Esta semana no pudimos ponerlo en tabla porque tenemos tres proyectos con discusión inmediata".

Cabe recordar que en su única sesión para analizar el nuevo impuesto los parlamentarios acordaron que destinarán cuatro sesiones para la discusión del proyecto antes de su votación, y que invitarán a exponer al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras entidades.