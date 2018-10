Arab: “Desde enero, tendremos mayor voz y decisión en las políticas que instaura la OIT”

Gremios / Laboral

Subsecretario participó en la reciente reunión de la entidad, en la que compartió con pares de la región. Se abordó la flexibilidad laboral.

Desde Panamá

Chile tendrá una mayor voz acompañada de más responsabilidad e incidencia en el diseño de las recomendaciones de políticas públicas. Así resume el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, la incorporación de Chile al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una instancia que tiene por misión tomar decisiones sobre las sugerencias de la entidad en el plano laboral.

En el marco de la 19ª Reunión Regional Americana organizada por la OIT en Panamá, el personero se reunió con sus pares y representantes del organismo para intercambiar experiencias sobre lo que está haciendo cada país en materia de cambios tecnológicos. Sobre esto sostiene que vuelve contento a Chile, asegurando que varios de sus pares admiran lo que está impulsando el gobierno en materia de flexibilidad laboral.

“Obviamente, eso tiene que ser sin precarizar y sin perjudicar los derechos de los trabajadores”, advierte. Y relata que en su paso por Panamá se reunió con expertos de la OIT a las cuales les contó lo que está haciendo en Chile.

“Hemos recibido muy buena opinión, también de otros pares de la región, un muy buen feedback respecto a los cambios que estamos haciendo”, destaca.

- ¿Qué tipo de cambios han respaldado desde la OIT?

- La semana pasada, en la sesión de la comisión de trabajo de la Cámara, expuso la OIT acerca del trabajo a distancia, y se manifestó positivamente respecto a que este es un tema que debe regularse y, por tanto, se manifestaron a favor de la idea de legislar en esta materia, regular el teletrabajo en Chile. Plantearon ciertas indicaciones de mejora al proyecto, pero claramente apoyaron la idea de avanzar en una legislación, lo cual como gobierno valoramos y agradecemos.

El tema de avanzar en flexibilidad no es algo único de Chile, sino que es la tónica de varios países de la región.

- ¿Qué otros temas abordó con sus pares de la región y autoridades de la OIT? ¿Se generaron acuerdos o alianzas?

- Me reuní con el ministro del Trabajo de Argentina, José Triaca, con quien conversamos acerca del futuro ingreso de Chile al Consejo de Administración de la OIT, que es una muy buena noticia. Chile a partir de enero del próximo año ingresa al consejo, lo cual supone una importante responsabilidad y desafío respecto del rol de Chile ante este órgano. Es un desafío muy importante porque vamos a tener mayor voz y mayor decisión en lo que son las distintas políticas que se van a instaurar como OIT a nivel global. Conversamos con el ministro de Argentina porque ese país tiene hoy el cupo, ellos tienen que renunciar formalmente a ese cupo, pero ya existe consenso en que ese cupo va a corresponder a Chile.

- ¿Esa mayor voz de Chile en qué se traduce?

- Vamos a tener la posibilidad, en el ámbito más global, de poder plantear mejoras a lo que va siendo la regulación del mercado del trabajo a nivel global. El futuro del trabajo es algo que ya está y debemos enfrentarlo de la mejor forma. Que podamos participar en desarrollar temas sobre cómo enfrentar los nuevos mercados del trabajo, la automatización, la robótica, la nanotecnología, en el nuevo mundo del trabajo es crucial. Es importante que Chile esté dentro del grupo de países que estará liderando estas discusiones.

- La incorporación de Chile a esa instancia, ¿podrá facilitar que las centrales de trabajadores se familiaricen más con la automatización y la flexibilidad laboral? En Chile hay sectores reacios a esos temas...

- Es importante que las centrales sindicales, y que los trabajadores en general, se involucren en estas discusiones, creemos que el diálogo social tripartito es clave, pero no debe haber temas vetados, no debe haber temas tabú. Las centrales sindicales, los trabajadores, las empresas, deben sumarse a la discusión de estas materias, sin vetar a priori ningún tema. Cuando vetas un tema, pero dices que estás dispuesto a negociar, lo que estás haciendo es no estar dispuesto a conversar ni a discutir. O nos subimos al tren de la modernidad o nos quedamos abajo. Si nos quedamos abajo, después nos va a costar subirnos.

- ¿Qué tan relevantes son las recomendaciones que realice la OIT en esta materia? Es el actor que logra generar diálogo entre los otros actores...

- La OIT es relevante porque es la que potencia el diálogo tripartito, nosotros cada uno de los cambios que estamos proponiendo en Chile lo estamos haciendo de la mano de la OIT. Le hemos pedido su opinión en lo que es el contrato especial para jóvenes estudiantes, trabajo a distancia, su opinión en ciertas mejoras que estamos preparando en lo que es el trabajo infantil, tema que estamos pronto a abordar en un proyecto. La OIT es relevante, porque hay actores que se marginan de mesas de trabajo que se hacen por el empresariado y por el gobierno, pero no se marginan de mesas de la OIT.

Con foco en los niños

- ¿Qué cambios en materia de trabajo infantil están preparando?

- En mi presentación le agradecí al director general de la OIT, Guy Ryder, porque Chile fue invitado hace pocas semanas a ser “pathfinder” en materia de erradicación del trabajo infantil, esto significa ser país líder a nivel global en lo que es la erradicación del trabajo infantil. Chile tiene una de las tasas de trabajo infantil más bajas a nivel Latinoamericano. La invitación de la OIT y de la Alianza 8.7, que es quien lidera esto, no es sólo un reconocimiento, sino que además es una responsabilidad y un desafío. A raíz de eso estamos trabajando en la presentación de un proyecto de ley que mejore la actual reglamentación que hay en Chile en esta materia, estamos trabajando en ello, esperamos presentarlo prontamente.

- ¿Están trabajando más temas relacionados al trabajo infantil?

- Estamos preparando la EANNA 2020, que es la encuesta de niños y niñas adolescentes. La última se hizo el año 2012. Ya hay financiamiento aprobado, que se hará en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Esa encuesta nos va a permitir conocer de mejor forma la situación de los niños y adolescentes en Chile.

Adicional a eso, estamos trabajando con la OIT y la Cepal en un índice de trabajo infantil en Chile por región y por provincia, lo cual es nuevo, porque las cifras que hoy tenemos son sólo a nivel nacional, y estamos haciendo un trabajo que esperamos esté listo a fin de año, que es un índice por región, elegimos cuatro y en cada una estamos levantando cuál es el trabajo infantil que se está desarrollando y en qué provincia en específico, para tener una radiografía detallada.