Acuerdo político continúa entrampado y reforma previsional se aplazaría para marzo

Los senadores de la comisión de Trabajo continúan en conversaciones para lograr un consenso transversal.

Mañana se cumplirá un año desde que la Cámara de Diputados despachó el proyecto de pensiones a la comisión de Trabajo del Senado, mientras que esta semana se cumple el plazo que los senadores se autoimpusieron para alcanzar un acuerdo y votar la idea de legislar de la reforma.

Sin embargo, conversaciones entre la oposición y el oficialismo siguen entrampadas.

La senadora UDI e integrante de la comisión, Jacqueline Van Rysselberghe, afirma que continúan negociando y que todavía existen puntos “que están pendientes. Hay algunas cosas en las cuales aun no tenemos acuerdo”.

La parlamentaria de todas formas remarca que hay un consenso en que se debe avanzar hacia una ampliación del Pilar Solidario y en que haya un aumento a las pensiones actuales.

Además, detalló que se están realizando algunas modelaciones para ver la sustentabilidad de la reforma.

Tras ser consultada sobre si se votará el proyecto en la última sesión del año legislativo -que se efectuaría mañana-, Van Rysselberghe sincera que no lo sabe puesto que ni siquiera lo han conversado con el resto de los integrantes de la comisión.

Por otra parte, el presidente de la comisión de Trabajo, el senador socialista Juan Pablo Letelier, criticó ayer el hecho de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no informe si continuará o no en su puesto. “Si bien la renuncia del ministro de Hacienda no va a cambiar lo que es el trabajo que realiza la comisión, sin duda es una irresponsabilidad su ambigüedad, que no sabe si se queda o si se dedica a una campaña presidencial”, sostuvo.

Letelier aseguró que han trabajado arduamente para “procurar llegar a un acuerdo marco para que esto (la reforma) pueda avanzar”.

No obstante, cercanos al proceso afirman que se ha optado por aplazar la discusión para marzo.