Del dicho al hecho: el fact checking al debate en torno al proyecto de 40 horas

Diputado Patricio Melero en la comisión, el lunes 2 de septiembre.

"¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de Conaf cuando estén apagando un incendio? ¿les vamos a decir que se acabó la jornada Y el Estado no va a seguir apagando el incendio? va a tener que contratar más trabajadores".

Sí puede haber un efecto con los brigadistas de la conaf, ya que sus contratos contienen jornadas ordinarias semanales o bisemanales. Con la reducción del límite de la jornada, según contrastó DF con fuentes, estos trabajadores deberán tener jornadas más reducidas. Si tienen jornadas semanales, estas no podrán contemplar más de 40 horas distribuidas en no más de seis días ni menos de cinco. Sin EL PROYECTO, EXPLICA rODRIGO MARÍN, son 45 horas. Si tienen jornadas bisemanales habrá que distribuir 80 horas en el período bisemanal, en circunstancias que actualmente pueden distribuir hasta 90 horas en dicho período bisemanal. eSO SÍ, EL abogado INDICA QUE "Siempre puede convenir se que trabajen horas extras las que deben pagarse con un recargo legal de 50%. No obstante, no se pueden trabajar más de dos horas extras por día, de manera que reducir la jornada ordinaria también disminuye el máximo total absoluto de horas trabajadas".