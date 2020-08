Laboral & Personas

Ministerios del Trabajo y de Salud dieron a conocer un manual para retorno informado y acordado con gremios. Todas las medidas se encuentran en sitio www.pasoapasolaboral.cl

El gobierno anunció hoy el llamado plan "Paso a Paso laboral", que servirá de guía práctica para trabajadores y empleadores con recomendaciones para un desconfinamiento seguro en el ámbito del trabajo y tiene por objeto establecer medidas preventivas con el fin de disminuir los riesgos de contagio. El ministro de Salud, Enrique Paris, y el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, informaron detalles.

Arab explicó que "el plan es aplicable a todas aquellas comunas que no estén en cuarentena y que no tengan prohibición de desplazamiento de trabajadores", e informó que en la última semana "hemos recibido 8 denuncias de empleadores que no siendo de servicios esenciales han hecho que personas que están en cuarentena se desplacen. Como gobierno nuestro foco prioritario es la salud de los trabajadores y eso lo vamos a cautelar".

Respecto al funcionamiento de los mall dijo que "no hay prohibición para que centros comerciales operen, pero pueden funcionar cumpliendo todos los protocolos sanitarios en esas empresas".

- El plan contempla 7 etapas: Infórmese, Organice y Acuerde, Socialice y Capacite, Adapte e Implemente, Priorice la Salud Mental, Colabore en la Trazabilidad y Evalúe y Actualice.

-El primer paso es "Infórmese", donde se llama a revisar las recomendaciones y protocolos que existen en materia de seguridad y salud, además de actualizar y revisar cuáles son las medidas más efectivas para evitar la propagación de la enfermedad.

-Se señala que es importante organizarse y acordar. Los trabajadores, organizaciones sindicales, Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, expertos en prevención y Departamentos de Prevención de Riesgos, deben ser integrados en todas las etapas del proceso y en la elaboración de los protocolos internos o programas de gestión preventiva en la empresa.

-El Gobierno hizo un llamado a las partes a utilizar horas de entrada y de salida al trabajo diferidas, pactando bloques horarios, lo mismo para los horarios de colación, así como utilizar la Ley de Teletrabajo, que entre sus diversas virtudes destaca, precisamente, mitigar los tiempos de traslado reduciendo las posibilidades de contagio, aportando además a la descongestión y descontaminación de las ciudades.

-Es importante que el empleador pueda conocer qué trabajadores debiesen postergar la vuelta a sus funciones de manera presencial. Resulta clave una organización del trabajo para reducir, por ejemplo, el contacto estrecho entre los trabajadores.

-Recordar que está en vigencia la Ley de Teletrabajo y Trabajo a distancia y por ello el Ejecutivo hizo un llamado a fomentar este tipo de empleo que juega un rol fundamental en el proceso de descongestión de las ciudades y en mitigar los contagios.

-Los espacios físicos de trabajo deben ser adaptados para proteger a los trabajadores. De ahí la necesidad de, por ejemplo, instalar barreras, mamparas, demarcar las zonas, reducir los puestos disponibles en salas de reuniones, entre otras cosas.

-Es deber del empleador promover y facilitar las condiciones y medios necesarios para que exista una adecuada higiene en los puestos de trabajo.

-Es deber del empleador también promover buenas prácticas que ayuden a un proceso de desconfinamiento seguro. Esto implica, por ejemplo, mantener los ambientes limpios y ventilados de acuerdo al "Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes Covid-19" del Ministerio de Salud; establecer un proceso de limpieza permanente de distintas superficies y objetos; y desinfectar los medios de transporte que trasladen a los trabajadores.

-El empleador debe garantizar, además, medidas de higiene, como promover el lavado de manos y también disponer, por ejemplo, de alcohol gel para todos sus trabajadores.

-La salud mental juega un rol importante en estos tiempos. Es necesario establecer espacios de diálogo permanente con los trabajadores, donde exista una comunicación efectiva y piden a los empleadores a evaluar las cargas de trabajo, teniendo en consideración las distintas realidades que puedan tener los trabajadores.

-Es importante que se respete el derecho a desconexión de quienes están trabajando a distancia o teletrabajando.

-Una de las etapas esenciales en el "Paso a Paso Laboral" es que exista una colaboración en la trazabilidad. Todos debemos colaborar para evitar que el COVID-19 se siga propagando.

-La autoridad hizo un llamado a los empleadores y a los trabajadores a que exista diálogo social, que trabajadores y empleadores sean los protagonistas de las medidas que se adopten, poniéndose de acuerdo, conversando e implementando las medidas en conjunto para así volver a las actividades de forma segura.

-Los comités paritarios de higiene y seguridad que existen al interior de las empresas son claves (toda empresa con más de 25 trabajadores debe tenerlos). -El rol de los sindicatos, de los departamentos de prevención de riesgo y de las mutualidades es esencial en este período donde los trabajadores volverán a sus puestos de trabajo.