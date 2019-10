Monckeberg asegura disposición para conversar con Vallejo por proyecto de 40 horas

Laboral & Personas

Secretario que Estado que lidera la cartera de Trabajo y Previsión Social aclaró que el subsidio para aumentar el ingreso mínimo garantizado se hará directamente al trabajador.

Tras la aprobación ayer de la idea de legislar el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas y que promueve la diputada comunista, Camila Vallejo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, reiteró esta mañana que "el proyecto tiene una motivación buena, que la comparto, que el gobierno comparte, que es reducir la jornada de trabajo para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida con el mismo sueldo, o quizás más".

En conversación en T13 Radio esta mañana, al ser consultado por la necesidad de hacer un gesto de "negociar, juntarse y fusionar" el proyecto de modernización laboral del Ejecutivo y el de 40 horas, el secretario de Estado dijo que "llego el momento de hacer muchos gestos, pero el principal es hacia los trabajadores" e hizo hincapié en la protección del empleo y los sueldos.

Ante la posibilidad de llamar a la diputada Vallejo dijo que "desde el primer día he estado dispuesto a conversar" y aclaró, "una cosa es que no parezca, pero otra cosa es la realidad. Desde el primer día he dicho que sí queremos avanzar –porque esto no es un problema de 40 ó 41 horas– esto es mucho más que eso. Es ¿cómo lo hacemos? ¿La forma en que se trabaja?"

"Nunca he querido que sea un gallito político porque para mí es un gallito para defender al trabajador", enfatizó. Y advirtió que "lo que no podemos transar, menos en este momento en que la gente está en la calle pidiendo mejor calidad de vida, mejores sueldos, es terminar haciendo un proyecto, por un gesto político, que sea un gesto que ataque, o que perjudique o que afecte el sueldo de los trabajadores".

"Sí, disposición total pero haciendo las cosas que precisamente respondan a lo que el trabajador quiere: mejor calidad de vida, mejores sueldos y siento que hay que corregir la iniciativa que está en tramite", señaló.

En tanto, sobre el mecanismo para hacer efectivo el subsidio de $ 350.000 para el ingreso mínimo garantizado ($ 301.000) que se estima beneficiará a unos 500 mil trabajadores contratados con jornada completa, dijo que se hará de manera directa en la cuenta corriente del trabajador.

Aumento en las pensiones

Respecto del aumento en pensiones solidarias anunciado en la agenda social del gobierno, dijo que este se hará a través de indicaciones al actual proyecto en trámite.

"Definitivamente le pediría un gesto al Congreso y ¿cuál es ese gesto? No podemos empezar a hacer gallitos ahora con las pensiones de los adultos mayores. Todas las medidas que impliquen aumentos inmediatos a las pensiones deben ser aprobadas en forma inmediata", señaló.

Adelantó que, por ejemplo, en el caso del seguro de medicamentos se incluirá en este proyecto con cargo a la cotización.

"Todos los medicamentos (que no están cubiertos ni por Auge, ni por la Ley Ricarte Soto) que compre un adulto mayor van a estar asegurados. Se va a pagar un deducible básico (que iría entre $1.500 y $4.000), que va a ser el mismo para cualquier remedio, y todo el resto lo cubre el seguro", explicó.

Sin especificar el monto, Monckeberg, adelantó que esto implicará que se eleve la cotización del 4% que paga el empleador. "Aquí hay un cambio de estructural. Y ese cambio estructural significa que parte de la cotización va a ser una solidaridad que complementa la pensión en ciertas circunstancias especiales del pensionado".

Reiteró que el objetivo es que desde el primer día en que el proyecto entre en vigencia una vez despachado por el Congreso, se hagan efectivas el aumento de un 20% de las pensiones básicas solidarias y los APS junto con el anticipo de los beneficios que llegará a un 50%. Esto es que en el caso de una persona jubilada de 77 años que parte con el aumento de 20%, en tres años alcanzaría un incremento de su pensión en un 50%.

El aporte del Estado dirigido a una persona de clase media que recibe una pensión menor a $700.000, dijo que comenzará a ser aplicado "inmediatamente", mientras que en el original esto estaba previsto al segundo año de puesta en marcha del proyecto de ley. A esto se suma que el requisito por número de cotizaciones se rebajó, con lo que se amplío el espectro de beneficiados en unas 500 mil personas.