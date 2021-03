Laboral & Personas

Presidente afirmó que la propuesta mejora pensiones de más de 2,1 millones de personas, en especial mujeres y clase media. Se garantizarían pensiones por sobre la línea de la pobreza.

El presidente Sebastián Piñera reveló anoche en cadena nacional los aspectos centrales de las indicaciones que presentará el Gobierno al proyecto de reforma de pensiones que analiza el Senado, que entre sus aspectos centrales eleva de 60% a 80% de la población más vulnerable la cobertura del Pilar Solidario, adelanta para un grupo el alza anunciada de la Pensión Básica Solidaria y crea un premio por cotizar.

El mandatario afirmó que los cambios que propone mejoran ahora las pensiones de más de 2,1 millones de pensionados, especialmente mujeres, clase media y grupos más vulnerables, sino también reduce la brecha de pensiones entre hombres y mujeres y entre distintos niveles de ingresos, garantiza pensiones por sobre la línea de la pobreza y mejora las pensiones futuras.

Con la ampliación del Pilar Solidario a la clase media, Piñera dijo que la reforma se hace cargo de entregar protección social a 480 mil pensionadas y pensionados de clase media, que hoy no cuentan con apoyo del Estado y sólo dependen de su ahorro individual.

De esta forma, esta parte del sistema previsional beneficiará en total a más de dos millones de pensionados, que pertenecen al citado 80% de menores ingresos.

Se aumenta la actual Pensión Básica Solidaria, para que ninguna persona tenga un monto de jubilación bajo la línea de la pobreza ($ 176 mil en enero). Este aumento beneficia de forma directa a los más de 580.000 personas y a ellos se suma más de un millón que se ve favorecidos con mejora de los Aportes Previsionales Solidarios.

En este marco, el Gobierno planteó anticipar el reajuste a los pensionados de entre 65 y 74 años beneficiarios del Pilar Solidario, que correspondía el 1 de enero del 2022.

Adicionalmente, Piñera destacó que la propuesta fortalece el Pilar Contributivo del sistema de pensiones al incrementar en forma gradual en 6% el aporte del empleador al ahorro previsional de los trabajadores. Este mayor ahorro será administrado por una Agencia Pública denominada Consejo de Administración de Seguros Sociales (CASS).

La mitad de este mayor aporte, es decir un 3%, irá a una Cuenta de Ahorro Previsional perteneciente a cada trabajador. En régimen, este ahorro adicional de 3% incrementará las pensiones de los futuros pensionados en un 30%.

Al momento de pensionarse, este Ahorro Previsional Adicional se sumará al Ahorro Previsional Individual que cada trabajador tiene en su cuenta de AFP. Estos ahorros le pertenecen al trabajador, son heredables y les permitirán financiar una mayor pensión.

La otra mitad de este mayor aporte del empleador, es decir un 3%, irá a un nuevo Programa de Ahorro Colectivo y Solidario (PACS) y financiará los siguientes beneficios: Aumento inmediato de 2,7 UF en la pensión, es decir, $ 79.135 mensuales, para las actuales pensionadas mujeres, mayores de 65 años que hayan cotizado al menos 8 años.

Aumento inmediato de 2 UF en la pensión, es decir, $ 58.618 mensuales, para los actuales pensionados hombres, mayores de 65 años que hayan cotizado al menos 12 años. Este aumento de pensiones también se hará extensivo a los futuros pensionados mayores de 65 años.

Los incentivos

A los beneficios anteriores se suma un incremento por cada año cotizado en el Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS).

Por ejemplo, una pensionada mujer con 10 años de cotizaciones en este nuevo programa, recibirá producto de estas mejorías un incremento en su pensión mensual de $ 90.859.

La propuesta establece una "Garantía de Pensión Mínima" a todos los nuevos pensionados, con 30 años de cotización y al menos 10 años de cotización en el Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS), una pensión igual o superior al actual salario mínimo, es decir UF 11,1, equivalentes hoy a $ 325.330.-

Se incluye un nuevo Seguro y Subsidio de Dependencia Severa, que dará apoyo económico a los mayores de 65 años que requieren ayuda de un tercero para realizar sus actividades de la vida diaria. Este seguro financiará una pensión adicional, creciente con los años de cotización y con un mínimo de 3 UF mensual, es decir, $ 87.927.

Quienes no tengan a este nuevo Seguro de Dependencia podrán acceder a un Subsidio de Dependencia, que otorgará un beneficio adicional de entre $60 y $80 mil mensuales, a los pensionados dependientes severos que pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables.

Piñera recordó lo que ya aprobó la Cámara de Diputados para incorporar mayor competencia, transparencia y nuevas regulaciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones, de forma de bajar los cobros de comisiones y lograr una mayor participación de los afiliados.

Ahora el Ejecutivo deberá convencer a la oposición de los beneficios de su propuesta, debido a que el gobierno no tiene mayoría en ambas ramas del Congreso y todo indica que la reforma de pensiones se resolverá en una comisión mixta.

Por lo mismo el mandatario indicó que "todos sabemos que esta reforma es urgente y necesaria. La inmensa mayoría de los chilenos quiere que se respeten y protejan sus ahorros previsionales" y planteó que "hemos tenido legítimas diferencias de opinión respecto de esta reforma. Pero estas diferencias nunca deben impedirnos alcanzar un acuerdo que nos permita mejorar ahora y en forma significativa las pensiones".

Proyecto costará al Fisco US$ 1.300 millones en

régimen y en primeros años se financiará con más holguras

La principal apuesta del Presidente Sebastián Piñera en la reforma previsional es el incremento de la cobertura del Pilar Solidario, pasando de un 60% de las familias más vulnerables a un 80%.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, explica que las indicaciones anunciadas por el jefe de Estado tendrán un costo para el Fisco en régimen de US$ 1.300 millones, mientras que el primer año el mayor gasto será de US$ 650 millones, que considera desembolsos a partir de junio de este año.

Acevedo señala que la propuesta está "financiada" en los primeros años a través de los ingresos adicionales que percibió el Fisco en lo más reciente por la licitación del 5G y las mayores holguras fiscales que ya fueron incorporadas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

"Hacia adelante, el financiamiento irá de la mano con la trayectoria de responsabilidad fiscal a la que se ha comprometido el Fisco", asegurá la autoridad.

¿Y las exenciones tributarias? Fuentes del Ejecutivo señalan que "en su momento" se analizarán ajustes en los regímenes especiales para allegar los recursos necesarios para solventar a futuro la mayor cobertura del Pilar Solidario y los aumentos en las pensiones con aporte estatal, en línea con lo señalado por Piñera el lunes en Canal 13.

La propuesta de aumentar a un 80% la cobertura del Pilar Público del sistema de pensiones no es nueva. Ya en el 2015, bajo el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones -más conocida como Comisión Bravo- aconsejó llevar a cabo esta medida.