Proyecto del Gobierno permitirá que más de 800 negociaciones colectivas se posterguen

Laboral & Personas

Proyecto ingresado hoy al Senado además contempla prorrogar la vigencia de los instrumentos colectivos vigentes, que de acuerdo a la DT podrían ser más de 1.500.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Tal como adelantó Diario Financiero, finalmente el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de ley que suspende temporalmente los plazos de negociación colectiva, a raíz de la crisis sanitaria que vive el país.

La propuesta, liderada por el Ministerio del Trabajo, propone prorrogar los contratos colectivos vigentes mientras dure el estado de catástrofe, suspendiendo las negociaciones colectivas durante dicho período, prorrogando también las vigencias de las directivas sindicales y sus delegados durante este mismo lapso de tiempo.

"El proyecto propone acciones concretas para resguardar los derechos de las partes, y especialmente, de los trabajadores, a fin de que puedan acceder a ellos en condiciones que permitan un auténtico, igualitario y completo ejercicio de los mismos", explicó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Según explicó la autoridad "resulta evidente que el estado actual del país debido a la crisis sanitaria del Covid-19, dificulta que las partes negocien en igualdad de condiciones".

De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, recopilados en la propuesta legal, durante la vigencia del Estado Catástrofe vencerán 844 instrumentos colectivos, sin considerar eventuales prórrogas del mencionado estado de excepción. Además, más 700 instrumentos colectivos vencerán dentro de los 60 días corridos posteriores al eventual cese del estado de catástrofe.

El texto legal, al cual tuvo acceso DF, propone prorrogar la vigencia de los instrumentos colectivos (lo que permitirá que más de 1.500 instrumentos colectivos sigan vigentes), establecer la imposibilidad de iniciar procesos de negociación colectiva para sindicatos que no tengan instrumento colectivo vigente, suspender los procesos electorales que hayan comenzado o deban iniciar durante el Estado de Catástrofe y suspender los plazos de prescripción de derechos establecidos en el artículo 510 del Código del Trabajo.

Pese a todo, la propuesta legal establece que se respeta la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que en caso de que éstas decidan voluntariamente iniciar o continuar con un proceso de negociación colectiva lo podrán hacer.

Con respecto a la medida que establece la suspensión de los procesos electorales, los datos de la DT muestran que involucraría a más de 1.600 procesos electorales.

"Este proyecto es prioritario para el Gobierno, pues entendemos la necesidad que tienen las partes, y especialmente los trabajadores, de ver resguardado su derecho a tener una negociación colectiva justa y transparente, en igualdad de condiciones, motivo por el cual esperamos que el proyecto tenga una pronta tramitación", agregó el subsecretario.

La propuesta, según explicó Arab, se socializó con organizaciones sindicales y gremiales, donde se obtuvo "una muy buena aceptación, ya que todos entienden que es una necesidad real. Por su parte, el Consejo Superior Laboral también está al tanto del proyecto y desde el Ejecutivo les pedimos sus opiniones y comentarios sobre la materia, pues evidentemente son muy importantes para la discusión del mismo".