Laboral & Personas

El presidente Piñera volvió a reunirse con los titulares de Hacienda y Trabajo, de cara a un inminente anuncio de cambios. Desde la exNueva Mayoría anticiparon que las palabras del mandatario “confunden” y “entierran” la posibilidad de un entendimiento.

Sorpresa causó en el oficialismo y la oposición las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, la noche del lunes en Canal 13, anunciando que el Gobierno estudia mecanismos para aumentar la cobertura del Pilar Solidario, engrosando las pensiones de las mujeres, la clase media y los jubilados más vulnerables mediante un aporte estatal adicional al aumento de seis puntos porcentuales de cotización.

Dicho esfuerzo fiscal, aseguró, se solventará con varias fuentes de financiamiento, siendo una de las principales el ajuste y eliminación de exenciones tributarias.

El anuncio fue inesperado tanto para los cuadros técnicos del Gobierno como para los parlamentarios del oficialismo y de la oposición, quienes criticaron que la idea no fue consultada en las intensas reuniones que sostuvieron con las autoridades el lunes.

El mandatario se encuentra analizando diversas fórmulas y para ello sostuvo ayer un nuevo encuentro con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; la titular del Trabajo, María José Zaldívar, y el jefe de la Segpres, Juan José Ossa. El foco fue la propuesta que realizarán a la oposición y que sería anunciada hoy en la sede de gobierno. También se sumó a la reunión el comisionado de la CMF y exasesor presidencial en pensiones, Augusto Iglesias.

En la cita, que se extendió por 90 minutos, se evaluaron los escenarios que abrieron los dichos de Piñera. Fuentes del Ejecutivo señalan que hay claridad de que será difícil acercar posiciones y lo más probable es que todo se zanje en una comisión mixta.

Financiamiento

Asimismo, se abordaron los mecanismos de financiamiento. Además de la posibilidad de eliminar franquicias tributarias, se acudirá a reasignaciones de gasto y, en caso de ser necesario, un aumento en el déficit fiscal. El alza de la libra del cobre, que este año le significará alrededor de US$ 1.000 millones en ingresos adicionales al Fisco, ayuda en ese sentido, dicen fuentes del Ejecutivo.

"El dinero va a estar disponible. No es un tema de financiamiento, sino de cuál es la política pública que asegure un mejoramiento inmediato de las pensiones", comenta una fuente al tanto.

En el Ejecutivo continúan trabajando sobre la base de lo aprobado por la Cámara de Diputados hace un año: tres puntos de cotización a un pilar contributivo y los restantes tres a un pilar de ahorro colectivo.

Lo que está bajo análisis es si el aporte fiscal adicional será permanente o transitorio. En la primera opción, se avanzaría hacia un sistema mixto -como prometió Piñera el año pasado-. De ser transitorio, una opción es que el aporte sea parte del 6% adicional de aporte.

Oposición tira el mantel

El presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC), sostuvo que el anuncio de Piñera "es un volador de luces. El Presidente nos tiene acostumbrados a hacer anuncios y luego no cumplirlos. Mientras no haya un avance concreto por reestructurar el actual sistema de las AFP y avanzar a un sistema mixto y solidario, no creo que haya posibilidades de acuerdo".

La futura presidenta de la comisión de Trabajo, senadora Carolina Goic (DC), fue más categórica, asegurando que el mandatario "enreda y desecha un posible acuerdo, con un anuncio sin contenido".

El senador y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier (PS), anunció que hoy, entre 12 y 14 horas, van a comenzar a votar el texto que llegó desde la Cámara, con o sin propuesta del Ejecutivo. "El Presidente echó por el suelo un año de conversación, borró con el codo todo lo que se había avanzado y volvió a marzo de 2020 con una confusión adicional. Le agrega una reforma tributaria", se lamentó.

En el oficialismo el senador Rodrigo Galilea (RN), sostuvo que el tema de aumentar los fondos previsionales más allá del 16% era algo que se conversó con el ex ministro Briones, la ministra Zaldívar y el propio presidente. Dijo que también se conversó informalmente con senadores de oposición, quienes señalaron que no se cerraban a ello pero que no debía provenir de un aumento al IVA.

"El Presidente señaló que quería proponer recaudar y aportar esos dos puntos extras a través de limitación de exenciones tributarias. Ese anuncio debiera ser complementado con mayor información, por ejemplo, saber a qué se destinaría dichos dineros a pensión básica o aportes solidarios", asegura.

Industria de AFP valora mecanismo de financiamiento,

pero critica que se mantenga componente de reparto

Pese a que las AFP están a la espera de anuncios más concretos por parte del Ejecutivo al proyecto de reforma de pensiones, algunos miembros del mercado previsional señalaron de forma reservada que la idea de financiar una mayor cobertura del Pilar Solidario con exenciones tributarias, un mayor déficit fiscal y reasignaciones es, a priori, positiva.

"Siempre hemos dicho que, si queremos tener pensiones razonables, el aporte total como país tiene que ser más alto, tanto el de los empleadores como el del Estado. La suma entre todos los actores es muy inferior a lo que aportan todos países con los que nos comparan en las pensiones que entregan", sostuvo un alto ejecutivo de AFP. "Hay que destinar un porcentaje del PIB mayor a las pensiones, para aquellas personas más vulnerables para que mejoren sus retiros. Aquí se habla de un 1,2% o 1,5%, pero en otros países se destina de entre un 6% a un 8% del producto", dijo otro agente del sector. Sin embargo, desde las gestoras critican que la iniciativa, tal como lo anunció Piñera, mantenga el componente de reparto, con tres puntos porcentuales de los seis adicionales que se destinarán a un fondo común para incrementar jubilaciones de la clase media y los más vulnerables.

"Que se mantenga el Gobierno en la distribución de tres puntos porcentuales a las cuentas y otros tres a reparto es negativo. Nosotros creemos que todo debe ir a cuentas individuales y mejorar las pensiones vía el Pilar Solidario", afirmó un ejecutivo.