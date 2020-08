Se complican cambios a ley de protección al empleo

Laboral & Personas

Diputados de oposición rechazaron indicaciones clave del Ejecutivo. Hoy el tema se debatirá en la comisión de Hacienda.

Se complica la tramitación del proyecto de ley que flexibiliza el Seguro de Cesantía y modifica la Ley de Protección del Empleo. Pese a que ayer la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó por unanimidad la idea de legislar, los diputados de oposición rechazaron indicaciones claves del Ejecutivo a la hora de votar en particular.

¿Qué generó las discrepancias? Una de las materias fue la tasa de reemplazo de la LPE. La idea del Ejecutivo es que esta fuera de 55%, pero los parlamentarios presionaron para que fuera de 65%.

Otra materia que generó debate fue una indicación parlamentaria para que trabajadoras de casa particular accedan al seguro de cesantía.

“Al plantear que trabajadores que no han cotizado nunca para este seguro de cesantía puedan recibir prestaciones, lo que estoy haciendo es que trabajadores que sí han cotizado financien a un grupo que no lo ha hecho. Lo que corresponde es incorporar a las trabajadoras de casa particular a este sistema”, dijo la titular de Trabajo, María José Zaldivar.

Hoy el debate seguirá, pero en la comisión de Hacienda de la Cámara.