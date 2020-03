Subsecretario Arab asegura que no aplica causal de fuerza mayor para despidos en las zonas de cuarentena

Laboral & Personas

Además, el subsecretario de Trabajo aseguró que espera que esta semana se apruebe el proyecto de protección de los ingresos laborales.

Frente a la medida tomada por el Gobierno de establecer cuarentena total en siete comunas de la Región Metropolitana, que comenzará a regir hoy a las 22 horas, surgieron dudas acerca de cómo funcionará esta situación para los trabajadores que se verán imposibilitado continuar con sus labores.

Dudas que el subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, intentó resolver esta mañana en conversación con CNN.

Según Arab, la situación de toque de queda -que empieza a las 22 horas y termina a las 5 am-, no significa que los trabajadores no puedan prestar servicios "pero si tienen que llegar antes del toque de queda al sistema de turnos o tienen que quedarse posteriormente del toque porque el empleador les pide trabajos adicionales, ese tiempo debe ser remunerado", explicó. Sin embargo, esta remuneración no corre si sucede por iniciativa propia y sin requerimiento del empleador.

Por otro lado, en las ciudades que se encuentren con cordón sanitario, si bien los trabajadores no pueden ni entrar ni salir de estas, sí pueden continuar con sus labores normalmente una vez adentro.

En caso de que algún trabajador tenga que atravesar estas comunas para ir a trabajar, el subsecretario dijo que "existen ciertos salvoconductos que ha decretado la autoridad, que se piden a través de www.comisariavirtual.cl si es que se encuentran dentro de determinados rubros que sean catalogados como esenciales".

¿Hay un listado de los rubros que podrán seguir funcionando durante la cuarentena?

Los ministerios del Interior y de Economía elaboraron una lista con aquellas "áreas, servicios y oficios" cuya paralización podría significar un "grave daño para la salud de la población al constituir servicios esenciales".

Entre estos se encuentran los servicios de salud, farmacias, supermercados y recolectores. El subsecretario fue enfático en afirmar que "la cadena de abastecimiento está garantizada".

"Si paran determinados sectores, se nos va a producir un problema mucho mayor en términos sanitarios que incluso nos puede generar el coronavirus", dijo Arab.

Además, los trabajadores que pertenezcan a estos rubros esenciales estarán resguardados por los derechos del trabajador. Eso sí, los empleadores tienen el estricto deber de asegurar la vida y salud de los trabajadores, con las medidas de higiene, salud y seguridad que corresponden.

Esto significa que "operen con los elementos de seguridad que el Ministerio de Salud ha catalogado: que se guarden las distancias, que se fomente el lavado de manos, que se tenga alcohol gel", explica Arab.

¿Qué va a pasar con esos trabajadores que no figuren en estos rubros excepcionales?

Las actuales medidas de cordón sanitario y cuarentena total corresponden a fuerza mayor y dentro de la ley esto "no puede significar nunca que los trabajadores vean terminado su vínculo laboral", dice Arab.

"Hay trabajadores que no van a poder prestar servicios porque no pertenecen a estos rubros (excepcionales). Aquí lo que va a ocurrir es que esa relación laboral va a quedar suspendida", puntualizó.

Además, el subsecretario explicó que para que proceda la fuerza mayor para despedir a un trabajador, según lo ha dicho la Dirección del Trabajo, esta debe ser "de carácter permanente y entiende que en el caso de la pandemia, el coronavirus, es más bien una causal de carácter transitorio y por lo tanto no procedería el despido".

De cualquier forma, en caso de ser despedido el trabajador puede ir tanto a la Inspección del Trabajo como a Tribunales de Justicia a hacer el reclamo.

Proyecto de ingresos laborales

Además, el subsecretario se refirió acerca del proyecto de ley de protección de ingresos que hoy continúa su primer trámite legislativo en el Senado.

"La idea es que se vote en el Senado y pueda pasar a la cámara esta misma semana, nosotros esperamos que tengamos ley en esta semana respecto a ese tema", dijo Arab.