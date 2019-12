Zaldívar y modificaciones al seguro de cesantía "estamos trabajando para que sea eficiente"

Laboral & Personas

Titular de Trabajo aseguró que la intención del Ejecutivo es presentar prontamente la propuesta al Congreso.

"Estamos encargados de tener varios proyectos lo antes posible y hoy día estamos abocados absolutamente a las modificaciones al seguro de cesantía", dijo en entrevista con radio Universo, la ministra del Trabajo María José Zaldívar, agregando que la idea del Ejetuvico es presentar el texto lo antes posible al Congreso "para que realmente sea eficiente" .

Según argumento la secretaria de Estado, el apuro del Ejecutivo se debe a lo que ocurrió con las modificaciones al seguro presentadas en 2010.

"La vez pasada que se modificó el seguro fue para los efectos del terremoto del año 2010, y creo que la ley salió el 2012, por lo tanto no fue eficiente, no produjo el resultado esperado y estamos trabajando para que eso no pase", dijo.

Los cambios

Dentro de las propuestas anunciadas se planteó la posibilidad de que las empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los empleadores y los trabajadores dependientes afiliados al Seguro de Cesantía puedan pactar jornadas reducidas, en cuyo caso los trabajadores podrán obtener un aporte complementario desde el Seguro de Cesantía.

Según explicó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab a Diario Financiero tras el anuncio, la idea es que "las empresas puedan reducir hasta un 50% las jornadas y paguen la mitad de los sueldos. Pero va haber un complemento a esa remuneración que será de cargo al Seguro de Cesantía, que lo estamos calculando en un 25%. Es decir, el trabajador va a recibir la mitad de su sueldo por su trabajo, pero en vez de recibir la mitad va a ganar un 75%, 50% será de costo al empleador que le va a pagar por las horas trabajadas y un 25% adicional que será con cargo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía.

Otra de las medidas contempla aumentar en diez puntos las tasas de reemplazo del Seguro de Cesantía de los primeros tres giros para el contrato indefinido -actualmente de 70%, 55% y 45%-; y un alza de también 10% de los primeros dos giros para el contrato a plazo fijo, que hoy son de 50% y 40%. Entre otros cambios.