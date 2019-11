Banco Central da otra agresiva señal al mercado: venderá US$ 2.000 millones la próxima semana

Macro

El presidente del Banco Central indicó que el origen de la incertidumbre son temas de seguridad y confianza en las instituciones.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, abordó la decisión de ayer de la entidad que dirige de intervenir el mercado cambiario.

El economista indicó que el objetivo de la medida es reducir la volatilidad del tipo de cambio, pero que sin embargo no se podrá influir en los orígenes de la incertidumbre que, según él, dan pie a la situación actual del dólar.

"Está claro que cuando observamos en la economía un grado creciente de incertidumbre que influye sobre ciertos mercados, particularmente aquellos que son más sensibles a la misma, como en este caso el mercado cambiario, por supuesto que nosotros podemos a través de medidas como esta reducir la volatilidad, contener algo de esa incertidumbre, pero no tenemos capacidad de incidir sobre los orígenes de la misma", comentó.

"El origen de esa mayor incertidumbre es un grado creciente y persistente de crispación en el país, que se expresa en temas de seguridad pública, en conflictos políticos, en cuestionamientos y debilitamientos de las instituciones", explicó Marcel.

El mandamás del ente emisor, además, comentó sobre los primeros efectos del anuncio de la intervención en el tipo de cambio, que hoy ha sido caracterizado por la volatilidad.

"En esas circunstancias, vistas como reacción inicial, tenemos que entender que los agentes tienen que incorporar esa información. Han tenido que producirse ajustes importantes en sus carteras y eso también ayuda a explicar que en el curso del día tuvimos un grado de volatilidad relativamente alto. Si lo comparamos con intervenciones anteriores en la misma dirección, la verdad es que no hay mayores diferencias respecto de etapas iniciales", dijo.

El programa de intervención considera la venta de hasta US$ 20.000 millones. Esta comenzará la próxima semana donde se pondrán a la venta US$ 400 millones diarios: US$ 200 millones en el mercado spot y los otros US$ 200 millones en el mercado forward, por lo que serán US$ 2.000 millones en los primeros cinco días.

El viernes 6 de diciembre, el Banco Central informará cómo distribuirá la venta correspondiente a la semana que inicia el 9 de ese mes.

Tras el anuncio de intervención, hoy el dólar vivió una volátil jornada, ya que el valor del tipo de cambio osciló entre $797 y $ 826 para quedar finalmente en $ 809.

Calendario de intervención

Posteriormente, por medio de un comunicado el ente emisor detalló el calendario de las operaciones de ventas dedólares spot y forward programadas para la semana del 02 al 06 de diciembre de 2019.

Se procederá a la venta de US$ 200 millones diarios en el mercado spot a través del sistema Datatec, y de otros US$ 200 millones en forwards a 30 días (contrato por diferencia sin entrega física de moneda extranjera), a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA).