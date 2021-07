El Fisco pone el pie en el acelerador: el gasto crece un histórico 59% durante mayo y deuda pública cierra en nuevo máximo de 30 años

Macro

El crecimiento histórico que experimentó la economía chilena en mayo, con un avance superior al 18%, tuvo varias explicaciones, como el buen desempeño del comercio, los servicios, la base de comparación menos exigente del año pasado y el favorable efecto calendario.

Pero también hubo un área que destacó por su desempeño en el quinto mes del año: el sector público.

Según un reporte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto público se expandió un histórico 59,1% en el quinto mes del año, dejando atrás el avance de 28,3% que registró en abril. Así, entre enero y mayo, los desembolsos del aparato estatal crecen un 24,8% respecto al mismo período del año pasado, en línea con la expansión que anticipó el Banco Central para este año en el último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Según Dipres, aquello se explica por el crecimiento acumulado del gasto corriente, con una expansión de 26,9% entre enero y mayo, ante el incremento registrado por las partidas subsidios y donaciones, personal y bienes, y servicios de consumo y producción, que a mayo se expandieron un 60%, 7,1% y 13,5%, respectivamente.

"Lo anterior se debe, principalmente, al mayor gasto para fortalecer la Red de Protección Social producto de la crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19, destacando la extensión, tanto en monto como en cobertura, del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el robustecimiento del sistema de salud dispuesto para enfrentar la pandemia", explicó la Dipres en el informe.

Coherente con lo anterior, la ejecución del Fondo Covid-19 totalizó $ 4.818.034 millones a mayo, un avance de 53,1% respecto del erario vigente, destacando la ejecución de los recursos destinados al pago de la extensión del IFE y el nuevo Bono Clase Media.

Por su parte, los ingresos totales del Gobierno Central acumulados a mayo registraron un aumento de 26,8% respecto a enero-mayo del año pasado, incidido principalmente por una mayor tributación del resto de contribuyentes, la gran minería privada (GMP10) y Codelco, ante una mayor actividad económica y un mayor precio del cobre.

Se acelera la inversión pública

El gasto de capital (que considera inversión estatal y transferencias de recursos para proyectos) acumula un crecimiento de 8,3% entre enero y mayo, destacando el incremento de 12% en la inversión "dada la mayor ejecución de proyectos emanados del plan de reactivación para el año 2021, impulsado fuertemente a través de la aceleración de los procesos de identificación de inversiones durante lo que va del año", destacó la entidad.

Por otro lado, las transferencias de capital aumentaron 4,7% en lo que va del año, explicado principalmente por un mayor avance en la ejecución de Vivienda.

De esta manera, el sector público ha ejecutado un 48,7% del Presupuesto aprobado para el año, 10,3 puntos porcentuales por sobre el mismo lapso del año pasado.

Deuda pública sigue al alza

La Dipres también publicó el informe con la situación de la deuda bruta del sector público al cierre del primer trimestre, período en el que nuevamente se alcanzó un record no visto en 30 años.

En específico, la deuda bruta del Gobierno Central -que no considera el nivel de activos del Tesoro- totalizó US$ 92.358 millones a marzo de este año, un aumento en el stock de US$ 733 millones respecto al cierre del año pasado.

Aquello equivale a un 32,9% del Producto Interno Bruto (PIB), su nivel más alto desde 1991, ejercicio cuando representó un 37,4% del tamaño de la economía.