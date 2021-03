Emiratos Árabes, Paraguay y Suiza, las sorpresas que irrumpieron entre los mercados de exportación de Chile en 2020

Macro

Las ventas al país europeo se vieron impulsadas por los metales preciosos, mientras que Dubai destacó gracias a los nitratos de potasio y el latinoamericano lo hizo por las manufacturas.Si bien China volvió a liderar, estos destinos le siguen en incrementos.

Más allá del fuerte crecimiento que volvió a reportar China para las exportaciones no cobre nacionales el año pasado -con envíos por US$ 6.909 millones y un alza de 22% frente a 2019- hubo otros mercados menos habituales que dieron una sorpresa con sus incrementos.

Mientras algunos de los principales socios comerciales -EEUU y Japón- registraron mermas en las ventas frente a 2019, destinos como Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Paraguay siguen al gigante asiático en aumento de embarques.

Carlos Salas Director de ProChile en Emiratos Árabes Unidos. Sofía Del Sante Representante comercial de Prochile en Munich a cargo de Suiza. Carlos Brunel Director comercial de ProChile en Paraguay.

Un análisis elaborado por ProChile sobre la base de datos de Aduanas revela que el año pasado Suiza reportó envíos por US$ 831 millones, lo sea un alza de 38,6% comparado con 2019. La mayor variación equivale a metales preciosos y sus manufacturas, con ventas por US$ 780 millones entre los que destaca la manufactura de oro y plata.

La agroindustria anotó una variación positiva de 11,3%, resaltando el rendimiento de la pulpa y mermelada de frutas, frambuesas y moras congeladas, frutas en conserva y ciruelas deshidratadas.

“Este crecimiento se traduce directamente en el fortalecimiento de nuestras relaciones con este mercado”, explica Sofía del Sante, representante Comercial de ProChile en Múnich a cargo de Suiza y Austria, y agrega que la entrategia 2021 en el país “buscará aumentar nuestra presencia, no solo enfocados en la exportación de materiales preciosos, sino también en las oportunidades que comienzan a abrirse en cuanto a frutos secos y vinos de nicho”.

Del Sante detalla que al ser Suiza el líder de innovación mundial según el Global Innovation Index 2020, “buscaremos nuevas oportunidades para productos y servicios de alto valor agregado, dadas las condiciones que ofrece este mercado para que las empresas chilenas puedan escalar”.

Medio Oriente

Emiratos Árabes destacó con envíos por US$ 222 millones en 2020, un incremento de 28,3%. Los nitratos de potasio fueron los principales responsables con exportaciones por US$ 97 millones, o sea, a distancia de los US$ 20 mil previos. Le sigue el crecimiento de 5,6% de frutas frescas, destacando manzanas, kiwis, peras y cerezas.

Desde Dubai, el director comercial de ProChile, Carlos Salas, explica que “la pandemia potenció el rol de los Emiratos como un hub de reexportación en la región, lo que se tradujo directamente en la mayor demanda de nitrato de potasio como fertilizante”, en una cruzada por la seguridad alimentaria.

El recién pasado enero los envíos aumentaron cerca de 20% respecto al mismo mes de 2020, y de cara a la Expo Dubai que comienza en octubre, el director explica que la estrategia se enfocará en tres pilares: seguridad alimentaria, energías renovables y el apoyo a emprendedores que trabajan con nanocobre en foodtech y orientados al uso eficiente del agua.

Latinoamérica

La tercera “sorpresa” de 2020 fue Paraguay, a donde se destinaron US$ 178 millones, un 32,8% más que el año previo. El impulso lo dio el sector de manufacturas, que aumentó 4.321,2% gracias a la exportación de instrumentos de óptica, precisión y otros por US$ 74 millones, y de automóviles y otros vehículos que totalizaron US$ 1 millón.

Destacan también las preparaciones de jugos y bebidas, alimentos para animales, pastas alimenticias, metalmecánica (alambre de cobre, por ejemplo), tomate procesado y frutos secos preparados.

El director comercial en Paraguay, Carlos Brunel, explica que este año la apuesta seguirá siendo por los encuentros de negocios virtuales, en los que se ofrezcan “soluciones tecnológicas que ayuden a diversificar la matriz energética y fomentar la eficiencia energética del país”.

La innovación alimentaria y soluciones que ayuden a implementar estrategias de sostenibilidad en la agricultura y ganadería, también serán parte de la agenda 2021 de ProChile en Paraguay.