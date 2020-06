Expertos esperan que radical ajuste del IFE logre contener la emergencia sanitaria

Macro

El nuevo diseño del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que implicó un cambio sustantivo respecto a la medida adoptada hace un mes tanto en monto como en cobertura, fue bien recibido entre economistas especializados en el tema de la pobreza en el país.

Un complemento a los ingresos de las familias por hasta $ 100.000 para cada trabajador, independiente de si ellos provienen de trabajos formales o informales, para aquellos hogares que pertenezcan hasta el 80% más vulnerable, es lo que finalmente contendrá la iniciativa que ingresará hoy al Congreso. Este esquema se diferencia radicalmente de los $ 65.000 que se fijó de manera decreciente en la Ley que el Ejecutivo tuvo que defender mediante un veto presidencial. De acuerdo a estimaciones del Gobierno, la medida esta vez llegará a unos 5,5 millones de personas por la vía de asegurar para un hogar de cuatro personas $ 400.000. Para aquellos hogares de 5 hasta 10 y más integrantes, el monto se ajusta entre un rango de $ 467.000 a $ 759.000.

Director del Instituto de Economía de la UC

Sapelli: "Pensándolo como una medida para que

la gente se quede en la casa tiene un gran mérito"

En términos generales para el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Claudio Sapelli, el nuevo IFE va en la dirección correcta para hacer frente a la emergencia sanitaria y, junto con ello -plantea-, abre un espacio para repensar un diseño permanente de ingreso básico universal.

- ¿Cómo evalúa lo que se ha propuesto para ir en apoyo de los ingresos de los hogares en comparación al IFE anterior?

- Esta política en cobertura y en monto es más ambiciosa que la anterior y, en ese sentido, estamos tirando más carne a la parilla y estoy de acuerdo, porque la situación ha cambiado. Hay un descontrol del virus y el diagnóstico hoy es que buena parte del problema viene porque la gente no se puede quedar en la casa.

Pensándolo como una medida para que la gente se quede en la casa, tiene un gran mérito.

- A su juicio, ¿el monto es el adecuado para asegurar ese propósito?

- No hay ninguna condicionalidad, lamentablemente, porque la gente va a recibir esta ayuda y, en principio, no es condicional a que cumpla o no, con la cuarentena. Si al final lo que estamos haciendo, es generar una situación en la cual las personas podrían estar mas dispuestas a cumplir...en ese sentido no estoy muy seguro de cuánto vamos a lograr.

- Entonces, ¿cree ese sería un criterio que se podría haber incluido?

- Me habría gustado que se discutiera. Personalmente, no estoy ciento por ciento seguro si es una buena medida, pero suena a que al menos debiera haberse pensado.

- ¿Qué es más relevante para que la gente se quede en la casa: el monto o la certeza de que no va a ser decreciente?

- Creo que ambos. En el fondo, las personas que tienen un trabajo como por ejemplo un feriante, el dejar de trabajar tienen costos a mediano plazo -no puntuales-, por lo tanto que la medida se proyecte en el tiempo es importante. Y, además, que es un monto importante también lo que se propone.

- ¿Considera que todo esto ayudará de alguna manera a contener el aumento inevitable de la pobreza?

- Desde hace algunos años, me he abocado a que la política social se centre en un ingreso básico universal o en un impuesto negativo del ingreso, que dé la posibilidad en una situación como esta, de saber por ejemplo los ingresos que tienen las personas. Por un lado, tendríamos más información de quienes pueden estar expuestos o no en una situación como la de hoy; y, eventualmente, el sistema permitiría ser más flexible, porque se basa en el ingreso y no en las características más permanentes que tiene el hogar y que son los criterios que usa el Ministerio de Desarrollo Social.

Creo que Chile tendría que ir mutando. Si algo nos dice todo este episodio, es un nuevo llamado a revisar la política y cambiar los énfasis. Esta sería una buena oportunidad para repensar y hacer un cambio hacia una política de ingreso básico universal.

Economista de grupo Transversal

Martínez: "Creo que puede darle a las familias alguna tranquilidad"

Para la académica UC e investigadora J-PAL LAC, Claudia Martínez, el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia tiene ventajas respecto al vigente. Martínez participó del grupo que asesoró al Gobierno en la primera versión del instrumento y, además, fue parte del grupo transversal de economistas que trabajo con Hacienda en el proceso de acuerdo con la oposición.

-¿Cuáles son las fortalezas de este nuevo diseño?

- Por un lado, al aumentar el monto que es significativo desde los $ 65.000 por persona a los $ 100.000 para una familia de cuatro personas. Por otro, el hecho de que aumenta la cobertura desde el 60% al 80% más vulnerable. Además, en este nuevo diseño todos los otros ingresos que tengan las personas entran y no los descalifican para poder obtener el IFE.

Entonces, independiente de la fuente del ingreso del hogar que son elegibles, se garantiza el mismo monto final, con lo que se viene a compensar las diferencias que tengan las distintas familias.

- Dada la situación en que estamos, ¿cree que será suficiente como medida efectiva para que las personas cumplan con las cuarentenas?

- Es un monto suficientemente alto, creo.(...) Si uno corrige la línea de la pobreza (que para una familia de 4 integrantes sitúa un monto de $ 450.000) por el tipo de gastos que no se debiesen realizarse (como transporte, vestuario, alcohol, entre otros), un monto como $ 400.000 parece ser bastante razonable. Lo otro positivo que tiene este diseño, es la estabilidad en el monto por al menos dos meses y después establece que puede ser más bajo y, eventualmente, van a ser dos meses más, por lo tanto creo que puede darle a las familias alguna tranquilidad. Entonces, esto da cierta certidumbre respecto a dos o tres meses y esperaría que esto sirviera.

Ahora, si esto va a ser suficiente respecto para que todas las familias se queden en la casa, ahí otras ciencias sociales también van a tener que entrar a argumentar. Probablemente, para algunas la restricción económica es mas fuerte que para otras, porque puede ser un cúmulo de restricciones para algunas, por lo tanto no es posible saberlo, tendremos que ver.

- ¿Le preocupa el riesgo de que vayan recursos hacia personas que eventualemnte no lo necesiten por la apertura en los requisitos para justificar pérdida de ingresos con un poder notarial simple?

- Cuando uno diseña un instrumento, se puede incurir en dos errores de focalización: uno es el de inclusión, es decir que incluya gente que no debiese estar porque no necesitan la ayuda; y el segundo, es el de exclusión, es decir que se excluya a quienes sí lo necesitan. Esa tensión siempre existe.

En este contexto de la emergencia que tenemos, que es tan masiva y que está afectando a tantas personas, pensaría que el error de exclusión es muy doloroso en el sentido de no llegar con la ayuda a las familias que lo necesitan ahora. Por lo tanto, cualquier acción que facilite el proceso de postulación es relevante .

Académico fen de la Universidad de Chile

Puentes: "El monto debiera haber superado la línea de la pobreza"

Un poco más crítico respecto a la oportunidad y al monto que se fijó en el nuevo IFE por parte del Gobierno, se mostró el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Esteban Puentes.

- ¿Cree que esta iniciativa es una herramienta adecuada contener la emergencia?

- Sí, creo que desde un principio debio aplicarse algo de ese tipo. Hoy, parte de los problemas que hay son la cantidad de casos y cómo estos han seguido aumentando; entonces, hay que asegurar un monto razonable de ingresos por varios meses y esto es este IFE. Es un ingreso mínimo. Creo que es una buena medida, un poco tarde quizás, y con unos montos que yo hubiera sido un poquito más generoso.

- ¿El monto no le parece suficiente? Al compararlo con lo que fijo en el IFE anterior y con lo que propuso el equipo de economistas convocado por el Ministerio de Hacienda es mayor...

- Creo que como señal, es importante que si uno va a hacer una política de este tipo, fijarse como estándar la línea de la pobreza y, por eso, creo que el monto debiera haber superado la línea de la pobreza.

- ¿Cuál es su argumento? porque se ha planteado que hay ítemes en dicho cálculo que no son necesarios en cuarentenas.

- Esta el otro argumento, el de la inflación. Si bien el IPC de mayo fue negativo, siempre la inflación del más pobre en el alimento tiende a ser mayor, o sea pueden bajar los pasajes en el avión, pero no es el ítem relevante en estos casos.

Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso. La inflación come más los ingresos de los más pobres, por ejemplo hay que seguir el alza en los precios del pan... es algo que ocurre, más aún en esta pandemia.

Yo hubiese preferido un ingreso más alto. Valoro que en esta pandemia se hayan aumentado los montos de donde estaban, pero yo habría sido más ambicioso en eso. Como señal creo que era importante decir que vamos a hacer que los hogares estén sobre la línea de la pobreza, por algo existe además para el diseño de políticas públicas.

- ¿Le parece relevante que se haya fijado un monto fijo por un tiempo?

- Eso es muy importante hoy con todo lo que esta ocurriendo con la pandemia, ya que es relevante mantener esa certidumbre por los meses que se fijó y que después se alargará, si es necesario.

Cuando uno genera montos que van disminuyendo en el tiempo, es porque quiere incentivar a los hogares a hacer algo para buscar trabajo y hoy no queremos eso.

- En términos generales, ¿se pudo haber hecho mejor?

- En general, el acuerdo está bastante bien, cumple con los objetivos de entregar seguridad a los hogares.

Ojalá que la entrega sea rápida, eso es importante, que las personas sepan que los ingresos les van a llegar luego para que tengan esa seguridad.

Lo único que se podría haber hecho distinto es un monto que permita estar sobre la línea de la probreza.