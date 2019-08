Gobierno anuncia que nuevas medidas para reactivar la economía requieren de una inversión de US$ 571 millones

Macro

Considerando las anteriores iniciativas, es que el gobierno ha destinado cerca de US$ 3.000 en medidas que buscan apuntalar la economía.

Tal como lo adelantó ayer el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el gobierno lanzó hoy un nuevo paquete de medidas con el fin de apuntalar las débiles cifras económicas que ha mostrado el país en los últimos meses.

Las medidas anunciadas y que buscan el desarrollo de inversiones, consideran un gasto público de US$ 571 millones, de los cuales US$ 355 son para este año y US$ 216 millones para el 2020.

Los anuncios hechos hoy consideran cinco puntos:

1. Nuevas medidas de fortalecimiento Inversión MINVU: US$218 millones en fortalecimiento de programas de vivienda. En este punto se considera el llamado de 5.000 unidades de Subsidio de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, aumentar el valor del Subsidio del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) asociado al Programa Habitacional para Eficiencia Energética, adelantar el pago de Subsidios 2019, Adelanto de 88 obras urbanas para 2019.

2. Nuevo Plan de Inversiones en el MOP: US$ 150 millones en nuevas obras para todas las regiones. En este punto se destacan iniciativas de inversión con RS sin financiamiento 2019 o factibles de adelantar.

3. Aceleración en los Gobiernos Regionales: US$ 114 millones. Para las regiones, se considera que en julio se aprobaron una serie de modificaciones presupuestarias en los Gobiernos Regionales, tendientes a dar un mayor dinamismo a las diferentes zonas del país. Algunos ejemplos de estas aprobaciones incluyen: fortalecimiento de zonas extremas, apoyo a la inversión en la infraestructura regional, fortalecimiento centros de salud, renovación de vehículos en el transporte público, etc.

4. Aceleración en el Ministerio de Salud: US$ 26 millones en 2019. Priorizar Gasto en Inversiones: se prioriza principalmente las compras de equipos.

5. Proyectos de Riego- Ministerio de Agricultura: US$ 63 millones. La Comisión Nacional de Riego (CNR) podrá ampliar llamados a concursos vigentes y prontos a cerrar, aprovechando que existen proyectos que califican técnicamente.

