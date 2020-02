Joaquín Vial: la economía chilena se desacelerará "drásticamente" en 2020 y anticipa una inflación cercana al 4% en los próximos meses

Macro

El vicepresidente del Banco Central expuso en un seminario del banco central español en el que se analizó la situación económica chilena.

A España llegó el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, para explicar los efectos en la economía chilena y activos financieros que ha tenido el llamado conflicto social.

Invitado al seminario organizado por el Banco de España, llamado "Situación actual y perspectivas de la economía chilena", el consejero indicó que la crisis "cayó como una gran sorpresa", además de darse en un momento en que "el país iniciaba una suave reactivación después de un período de desaceleración iniciado en la segunda mitad de 2018". Además, consideró que las soluiciones para enfrentar la crisis son "la mayor prueba política y económica de las instituciones chilenas desde el retorno a la democracia".

Otro de los elementos que destacó Vial de esta crisis es que los efectos en los mercados financieros no tuvieron una reacción inmediata, sino que fue la violencia lo que detonaron los fuertes movimientos.

"La violencia generalizada ha tenido un impacto significativo en la confianza del público y los empresarios", dijo en uno de sus comentarios finales.

Sobre el papel que ha jugado el ente emisor en la crisis, destacó la intervención del dólar cuando éste alcanzó niveles nunca antes visto al superar los $ 830. Indicó que del programa ya ha vendido US$ 2.550 millones en el mercado spot de los US$ 10 mil millones anunciados y US$ 4.500 en contratos forward de los US$ 10 mil millones también proyectados por el Central.

"Las tensiones por liquidez en los mercados financieros y cambiario se disiparon con la intervención del Banco Central. Volatilidad más reciente se debe a contingencia global y no ha requerido intervención del Banco Central", sostuvo en la presentación que fue ante funcionarios del instituto emisor español y representantes del sistema financiero.

En este punto y hablando del coronavirus, el economista aseguró que el virus "llega en un muy mal momento", ya que eran las exportaciones las que estaban dando un soporte a la recuperación económica del país.

La labor del Banco Central

Vial destacó la respuesta comunicacional que ha tenido el Banco en la crisis con cuatro eventos: Reunión de Política Monetaria del 23 de octubre en la que advirtió sobre los efectos en la actividad económica e inflación y bajó la TPM a 1,75%; Publicación del Informe de Estabilidad Financiera el 4 de noviembre, instancia en la que explicó los impactos potenciales en el sistema financiero; comunicar las medidas de provisión de liquidez e intervención cambiaria el 13 de noviembre y 23 de noviembre; y publicación del IPoM y la Reunión de Política Monetaria del 4 de diciembre en la que se realizó una estimación inicial del efecto a corto y mediano plazo de la crisis social y algunas proyecciones.

En la presentación indicó además que la política fiscal está dando un empujón a la demanda interna, lo que se hará en la medida que la inflación lo permita. Sobre la evolución de la inflación, la cual ha ido al alza en los últimos meses, sostuvo que entre el segundo y tercer trimestre del año en curso la inflación estará cercana al 4%, "mientras que la inflación subyacente aumentaría a poco más del 3,5% a mediados de año en respuesta a la depreciación del peso".

Ante los oyentes Vial confirmó que "la economía se desacelerará drásticamente en 2020", además de indicar que en el mediano plazo, "la variable crítica para el momento y la velocidad de la recuperación será la reducción de las incertidumbres. Esto cae en el ámbito de la política".