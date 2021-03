Moody’s entra al debate previsional en Chile: “La necesidad de hacer una reforma de pensiones se ha vuelto más urgente”

Macro

Ariane Ortiz-Bollin alertó contra un nuevo retiro de fondos previsionales, señalando que podrían implicar “riesgos significativos” a mediano plazo.

A la espera de que el Gobierno realice una propuesta a la oposición para destrabar la reforma de pensiones, que lleva más de un año detenida en el Senado, son cada vez más los actores que recuerdan que es urgente implementar modificaciones.

Esta vez fue la vice president Senior Analyst de Moody's Investors Service, Ariane Ortiz-Bollín, quien planteó que "la necesidad de hacer una reforma de pensiones se ha vuelto más urgente", en medio de una alerta en cuanto a lo que podría pasar si se autoriza un nuevo retiro de los fondos previsionales.

En un seminario organizado por Americas Society/Council of the Americas y el día en que la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto que justamente busca permitir un tercer retiro, la experta planteó que no necesariamente lo que ha ocurrido hasta ahora implica un "riesgo significativo en el mediano plazo", pero advirtió que "lo harían si continuamos viendo que se permite el retiro".

Este proceso que han significado los dos retiros previos, señaló Ortiz-Bollín, "hace que la urgencia de una reforma de las pensiones sea más inmediata", y recuerda que durante más de una década se ha estado discutiendo la necesidad de realizar dicha modificación.

"Con el retiro, el problema se ha agudizado aún más", recalca, y comenta que "ojalá no haya un socavamiento continuo del sistema en su conjunto porque el desarrollo de Chile fue permitido en parte debido a estos importantes ahorros que son la columna vertebral del sistema financiero en Chile. Por tanto, es muy importante mantener la salud del sistema de pensiones y seguir contribuyendo a él".

Desde una perspectiva fiscal, expuso que los costos de los retiros ya implementados no serían "tan significativos", pero sí ve preocupación desde la perspectiva crediticia. "La gran preocupación fue la forma en que aprobaron la reforma, porque no se hizo de la manera habitual", dice.

Recordando que los proyectos "no tenían las consideraciones técnicas que suelen tener, se aprobó en una semana, vino del Congreso no del Ejecutivo", entre otros, afirma que "desde nuestra perspectiva, la forma en que ocurrió la aprobación fue más negativa que los costos fiscales reales".

Pese a todo el análisis, Ortiz-Bollín destaca que los dos accesos anticipados a los fondos previsionales han tenido aspectos positivos. Además del impulso al consumo, la economista señala que "políticamente fue positivo porque la gente se dio cuenta de que las pensiones sí existen y probablemente cambien su percepción para bien de los fondos de pensiones privados".