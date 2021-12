Macro

La presidenta de la Fundación Superación para la Pobreza se manifestó sorprendida por las menciones que le atribuían ser la primera mujer en ocupar dicho cargo, pero dijo estar dispuesta a aportar al éxito del nuevo gobierno.

Sorprendida se manifestó la economista Andrea Repetto por las menciones que surgieron en los últimos días que la daban como candidata para ser la primera mujer en ocupar el puesto de ministra de Hacienda, de cara a la conformación del gabinete del recientemente electo Presidente de la República, Gabriel Boric.

En simultáneo, mientras aclaraba la situación en conversación con Radio Infinita, respondió a DF esta mañana en el mismo tono en que declinó -a través de Pulso- la opción de ser la encargada de las finanzas públicas.

Como primer punto, explicó que se sumó al equipo asesor aceptando la invitación que le hicieron desde el comando de Boric para ayudar en “los desafíos macroeconómicos del país: "Me pareció importante contribuir y lo hice con gusto. Nunca tuvo el propósito de tomar un cargo en el gobierno”.

En ese contexto, respecto de la posibilidad de ser ministra de Hacienda manifestó que: “Por eso sorprenden las menciones. Es algo que no he buscado, que no me han ofrecido y para lo cual no estoy disponible”.

Además, durante su conversación en Radio Infinita la académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez señaló que estas menciones son “un poquita exageradas” y que el hecho de que ella no esté disponible para integrar el nuevo gabinete no significa que ella no quiera que al Gobierno le vaya bien.

Por el contrario, agregó que “voy a seguir aportando como lo he hecho en muchas otras ocasiones desde mi responsabilidad, desde el trabajo que hago en la academia, desde la sociedad civil, en la Fundación Superación para la Pobreza y otras organizaciones en la que participo”.