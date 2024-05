Tres torres tapizadas en grafiti en Los Ángeles, California, y que costaron US$ 1.200 millones se ponen a la venta tras bullada quiebra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En venta: estructuras de acero de tres torres en el centro de Los Ángeles, California, erigidas por una inmobiliaria china que gastó US$ 1.200 millones antes de tener problemas financieros.

El sitio, llamado Oceanwide Plaza, se hizo famoso este año cuando los grafiteros cubrieron las estructuras de 49 pisos de altura. Ahora, la propiedad está saliendo al mercado, y los prestamistas y otros acreedores necesitan alrededor de US$ 400 millones para recuperar su dinero.

Colliers y la firma de asesoría Hilco Real Estate han sido contratadas para comercializar y gestionar la venta de la propiedad, sujeta a la aprobación del tribunal de quiebras, según un comunicado.

"Estamos decididos a ejecutar un proceso disciplinado y ordenado para identificar al desarrollador adecuado para terminar el proyecto a tiempo para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028", dijo Mark Tarczynski, vicepresidente ejecutivo de Colliers.

El golpe de la burbuja china y la pandemia

El proyecto despegó en 2014, cuando los inversionistas chinos se encontraban en medio de una ola de compras en Estados Unidos, adquiriendo propiedades desde hoteles trofeo hasta estudios de Hollywood. En 2018, ese auge fracasó cuando Beijing endureció sus políticas de capital y cortó el financiamiento para empresas internacionales. La burbuja del mercado inmobiliario interno de China estalló más tarde cuando los promotores lucharon contra el exceso de construcción y el alto apalancamiento.

China Oceanwide gastó alrededor de US$ 3.500 millones en proyectos en San Francisco, Nueva York, Hawaii y Los Ángeles, ninguno de los cuales se completó. La construcción en Los Ángeles, el proyecto más grande, se detuvo en 2019. China Oceanwide informó esfuerzos para encontrar un comprador o nuevos socios financieros para el proyecto de Los Ángeles, acuerdos que nunca llegaron a buen término.

Los valores de las propiedades comerciales en el centro de Los Ángeles cayeron en espiral después de que la pandemia vació las oficinas. La angustia no ha hecho más que aumentar en los últimos años a medida que aumentaron los costos de endeudamiento. La tercera torre de oficinas más alta de Los Ángeles se vendió en diciembre por un 45% menos que su precio de 2014.

Invasión de grafitis

A principios de este año, temerarios grafiteros comenzaron a infiltrarse en la propiedad de China Oceanwide, escalando sus torres y etiquetando sus ventanas. Intrusos aún más audaces se lanzaron en paracaídas desde una torre. Las invasiones y los grafitis provocaron la indignación de los funcionarios, incluido el concejal de la ciudad Kevin de León, quien exigió que la ciudad promulgara medidas para salvaguardar la propiedad y evitar que las personas resultaran heridas o asesinadas.

"Obviamente hemos encendido un fuego bajo Oceanwide para comenzar a tomar medidas, y también a los deudores", dijo Peter Brown, portavoz de De Leon, en una entrevista.

Los contratistas del proyecto, liderados por Lendlease Corp., presentaron una petición de quiebra involuntaria contra la sociedad de responsabilidad limitada de Oceanwide Plaza en febrero. El proyecto ahora cuenta con financiamiento del deudor en posesión para nómina, seguridad, reparaciones para cumplir con la orden de la ciudad y para ayudar en el proceso de venta, según Sharon Weiss, abogada principal del deudor junto con Bryan Cave Leighton Paisner.

Nueva oportunidad

"Creo que esta es una buena oportunidad para que este edificio vuelva a cobrar vida y para mostrar cómo un caso de quiebra puede solucionar muchos problemas", dijo Weiss.

Los propietarios deben casi US$ 400 millones a los acreedores, incluidos alrededor de US$ 180 millones a inversionistas con visas EB-5, US$ 175 millones a contratistas de construcción, $18 millones por impuestos atrasados ​​al condado de Los Ángeles y dinero para pagar a la ciudad por la seguridad, dijo Weiss.

Una tasación de abril realizada por Colliers y presentada en el caso de quiebra estimó el valor de mercado tal como está en casi US$ 434 millones. La corredora también proyectó un costo de $865 millones para completar el proyecto, que actualmente está terminado en un 60%.

El informe de tasación también decía que hay “dos compradores serios con un precio negociado de US$ 850.000.000” en su estado actual, cifras atribuidas a Ken Choi, abogado de Oceanwide. Los nombres de los compradores son confidenciales, según la tasación. Choi no respondió a las solicitudes de comentarios.

"No dimos ningún peso a estas ofertas", escribieron en su informe los tasadores, Jay Kwong y Brian Tankersley.

Si bien el mercado fijará un precio para el proyecto, cualquier nuevo desarrollo en el sitio enfrentará algunos obstáculos, según Alexander Shing, director ejecutivo de la firma de inversión inmobiliaria Cottonwood Group. El proyecto ha enfrentado vandalismo y ha permanecido desocupado durante años, y el mercado ha cambiado mientras tanto.

Los departamentos en el centro de Los Ángeles tienen una tasa de desocupación del 9,8%, la más alta de cualquier submercado de la región, según CoStar Group Inc. Los alquileres solicitados cayeron un 1,5% en los 12 meses hasta marzo, y el precio de venta promedio por unidad cayó a US$ 520.000. aproximadamente un 20% menos que un máximo reciente a principios de 2022.

Más de 500 “condominios de gran tamaño ya no son el producto adecuado para este ciclo de mercado”, dijo Shing en un correo electrónico. "Sería un desafío para alguien obtener el financiamiento necesario, en este entorno, para completar la construcción y el proyecto de manera rentable".

Weiss estaba trabajando en LA Live, un complejo de entretenimiento cerca del sitio de Oceanwide, cuando el proyecto comenzó hace una década. Estaba emocionada de ver algo que mostrara el crecimiento del centro de la ciudad. En cambio, el proyecto se convirtió en un símbolo del declive pospandémico de ese vecindario.

“Se suponía que era el edificio”, recordó. "Para mí, es desgarrador".