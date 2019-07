Se acentúa golpe de la guerra comercial: envíos acusan en junio mayor caída desde 2015

Macro

Las ventas de cobre al exterior retrocedieron 14%. Todas las importaciones cayeron, lideradas por las correspondientes a bienes intermedios.

Chile volvió a sentir en junio, aunque con mayor fuerza, el golpe de la guerra comercial entre nuestros dos principales socios: China y Estados Unidos. De acuerdo a los antecedentes publicados por el Banco Central, las exportaciones totales del país sumaron US$ 5.304 millones, lo que representó una baja de 15,6% comparado con igual mes del año pasado y el peor registro desde diciembre de 2015 (-25,3%).

Los envíos de cobre, que llegaron a US$ 2.628 millones, fueron un 14% menos que hace un año. De la misma magnitud fue el descenso que acusaron las ventas industriales al exterior, que alcanzaron a US$ 2.086 millones, mientras que las agrícolas disminuyeron 19,3% para situarse en US$ 388 millones.

"Las cifras conocidas presentan un claro tinte negativo (...) lo que es claro es que el escenario externo para nuestra economía se ha vuelto bastante desafiante producto del débil ciclo industrial global", afirmó el subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco.

Dado lo anterior, como lo destacó Nathan Pincheira, de Fynsa, las exportaciones cayeron 5,9% en el primer semestre, teniendo un tol gravitante la minería, cuyos envíos han caído 7%. Los envíos agrícolas y las industriales tampoco lo hicieron mejor, con descensos de 6,8% y 4,3%, respectivamente.

Para el gerente general de Asexma, Marcos Illesca, el mal resultado responde al conflicto comercial antes citado, que en sus palabras "está causando estragos en el desarrollo productivo de las empresas"

Por lo mismo, estima que este segundo semestre la situación persistirá, con un riesgo evidente de deterioro adicional

El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, advirtió que hay una baja en los volúmenes del sector frente al primer semestre de 2018. "A estas alturas del año pasado teníamos exportadas 1,7 millones de toneladas, en este 2019 llevamos 1,67 millones", comentó.

De cara a la segunda parte de este ejercicio, el dirigente expresó su inquietud respecto a que el gobierno norteamericano anuncio una ayuda de US$ 16 mil millones a los agricultores que no han podido exportar sus productos. "Significará un exceso de oferta en el mercado estadounidense que, sin duda, incidirá en los precios de la fruta importada, incluyendo la nuestra", expresó.

Sobre las medidas que han tomado para reaccionar ante esta situación, Valenzuela dijo que "desde el año pasado estamos trabajando como gremio junto a ProChile para detectar las reales posibilidades de destinar más fruta tradicional nuestra al Sudeste Asiático".

Además, se encuentran a la espera de la ratificación definitiva del TPP-11 en el Senado, que consideran les daría mayores garantías para ser protagonistas en una zona macroeconómica importante para el comercio.

Ligado a la tensión entre las grandes potencias del mundo, el economista de LyD, Felipe Berger, resparó en el menor consumo del cobre que ha evidenciado China, lo que ha influído en un descenso en la cotización del metal en el mercado internacional.