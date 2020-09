Cerca del 10% de la población utilizará el retiro de fondos de AFP para cubrir gastos de Fiestas Patrias

País

Se estima que este año el monto destinado por los chilenos para este 17, 18 y 19 de septiembre caiga abruptamente producto de la emergencia sanitaria.

A menos de dos semanas para dar inicio a las Fiestas Patrias, los chilenos ya se preparan para disfrutar en medio de una serie de restricciones no sólo en lo que respecta a movilidad, sino también en el ámbito financiero. Pues la pandemia además de haber propiciado el cierre de fondas y ramadas, ha obligado a las familias a reducir considerablemente el presupuesto destinado a esta festividad.

Según los datos entregados por Defensadeudores.cl y la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha a través del estudio "Sondeo gastos Fiestas Patrias 2020", se espera que el gasto total disminuya un 41% en comparación al año pasado. De esta manera, si en 2019 el consumo total de Fiestas Patrias fue de $78.585, este año se espera que esa cifra caiga a $46.049.

Un escenario de austeridad en medio de la pandemia que incluso ha llevado a algunas personas a considerar parte del retiro de fondos de pensiones para costear los gastos de Fiestas Patrias. Así lo demostró el informe que indica que un 8% de los encuestados está dispuesto a utilizar en promedio $41.829 mil provenientes del retiro del 10% de las AFP durante este 17, 18 y 19 de septiembre.

De esta manera, mientras un 6% de la población de la zona norte destinará $47.500, un 8% de los habitantes de la Región Metropolitana hará uso de $41.316, y un 9% de las personas de la zona sur ocupará $36.670.

Por último, otro de los hallazgos del estudio indica que un 72% de los chilenos no saldrá de su hogar durante esta fecha y festejará con la familia directa, un 1% irá a casa de algún cercano o amigo y un 0,17% reconoce que viajará a otra comuna para celebrar. En tanto, un 10% no lo celebrará por motivos monetarios y un 4% por razones de salud.

"Si recibe aguinaldo en su empresa, aprovéchelo; si usará parte de su ingreso mensual, no destine más del 10% a los festejos; y si la única opción para celebrar es recurrir a crédito, la recomendación es utilizar las promociones de algunas casas bancarias que ofrecen pago en cuotas sin interés, aunque no más de tres cuotas para no toparse con los gastos de Navidad o de las vacaciones de verano", aconseja el abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez.