De cara al debate constitucional, Sutil pide que el sector público se modernice: "Me cuesta entender que el Estado tenga más de 300 mil reglas"

País

Presidente de la CPC aseguró que el foco debe ser "desregular" el aparato estatal, en línea con países como Australia y Nueva Zelanda.

Junto con Claudia Bobadilla, directora de empresas y Tomás Sánchez, emprendedor, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, fue panelista del seminario "Actividad empresarial en el Chile que viene: cómo mejorar su validación social" de la Universidad del Desarrollo.

En el webinar se refirió, principalmente, a los desafíos y al futuro que enfrenta el empresariado de cara al proceso constituyente.

Sutil comenzó su intervención planteando que los ejes centrales que debe tener la empresa en la actualidad son la solidaridad, la colaboración y la innovación. Además, realizó un diagnóstico de la "mala prensa" que han tenido las empresas y fue enfático en decir que uno de los problemas que produce la deslegitimación actual radica en que las grandes compañías se centran en los números financieros y no están en la realidad del territorio en el que desempeñan sus actividades ni en el impacto que generan en la comunidad y el medioambiente.

"Cuando tú le preguntas a las personas qué opinan de su empresa, si tiene confianza en su empresa, si se siente querido por su empresa, más de el 85% sí lo hace. Sin embargo, cuando le preguntas eso mismo por las empresas en general o por el sector empresarial, esa cifra se va al piso. ¿Por qué? Por este cambio en la sociedad, por muchas cosas que la sociedad no ha hecho y por no haber bajado las grandes compañías o los grandes directorios a la realidad territorial donde se desempeñan las empresas", dijo Sutil.

A pesar de esta realidad, el presidente de la CPC se mostró optimista respecto al futuro del empresariado, ya que -cree- las empresas van en el camino de lo que exige la ciudadanía.

"Soy optimista respecto de la transición en la que estamos, porque es una evolución del subdesarrollo a las vías del desarrollo para lograr el desarrollo. Eso ocurre en forma natural, pero también ocurre un cambio de la sociedad en su conjunto donde a la empresa se le exige más. Ahí está el rol de los stakeholders, el rol de las personas y del impacto de las empresas en su comunidad. Soy optimista porque creo que las empresas van para allá", aseguró.

Proceso constituyente y rol del Estado

En el seminario también se conversó sobre el plebiscito del 25 de octubre y los contenidos que tendrían que prevalecer para el sector empresarial.

Sutil enfatizó que "la discusión de fondo va a ser cuál es el rol, dentro de la economía, que va a tener la empresa o el sector privado y cuál es el rol que va a tener el sector público. El rol de la empresa va a tener que jugar también en este tejido social, en esta paz social y en esta integración".

Para el empresario, las condiciones habilitantes básicas en este contexto se centran en el fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad del país, la autonomía de las instituciones y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la cual "consagra la libertad de emprender, la propiedad privada y las libertades individuales de las personas en su conjunto", dijo.

Respecto al rol del Estado en la validación empresarial, el presidente de la CPC valoró los esfuerzos conjuntos que se realizaron durante la pandemia entre el sector público y privado, ya que con ese trabajo "ves la importancia del sector privado para accionar con velocidad, que el Estado no lo puede hacer", afirmó.

Por otro lado, enfatizó en que el Estado requiere de mayor autonomía y de una desregulación urgente para poder modernizarse y accionar de manera oportuna y eficiente.

"El Estado está capturado porque tú no puedes actuar con la lógica del sector privado de poder seleccionar diversidad o competencia porque tienen muchas normas y reglas que te impiden hacer esos cambios y tienen protección. El Estado debe desregularse de una forma impresionante, me cuesta entender que el Estado de Chile tiene más de 300 mil reglas y cuando vas a países como Nueva Zelanda, Australia, que están en esos niveles de desarrollo, se manejan con no más de 30 mil."