Imagen de Chile gana el premio a Mejor Uso de Data en los foro mundial de marcas país

La fundación fue premiada por su Estudio Longitudinal, en el que realizó cuestionarios mensuales en doce ciudades prioritarias para monitorear la percepción internacional del país.

Imagen de Chile, fundación encargada de promover la figura nacional en el extranjero, recibió este jueves en Londres el premio "Mejor Uso de Data" en los City Nation Place Awards 2021, foro que todos los años reúne a representantes de marcas país de todo el mundo.

La entidad fue premiada por su "Estudio Longitudinal Imagen de Chile", el cual realizó cuestionarios mensuales a doce ciudades consideradas mercados prioritarios. Se abordaron temas relevantes para el posicionamiento de la imagen país y para el desarrollo estratégico de la marca.

El estudio ha permitido levantar información sobre familiaridad y favorabilidad con Chile, asociación a productos chilenos, percepción de destinos turísticos y barreras de viaje, conocimiento de atractivos culturales y patrimoniales, reputación de profesionales chilenos y contingencia.

Junto a ProChile, InvestChile, Subsecretaría de Turismo y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la fundación definió a Sao Paulo, Nueva York, Washington, Toronto, Londres, Berlín, París, Madrid, Dubái, Nueva Delhi, Tokio y Shanghái, como los doce mercados estratégicos.

Desde Imagen de Chile explicaron que "la principal fortaleza de la metodología longitudinal radica en que permite medir en el largo plazo, y de forma flexible y dinámica, la percepción de dichos mercados en torno a los temas relevantes para el posicionamiento de la imagen país".

Constanza Cea, directora ejecutiva de Imagen de Chile, dijo desde Londres que la importancia de este premio es que reconoce un trabajo estratégico basado en datos. "Nosotros usamos estos datos para incluir más miradas y desarrollar una estrategia que respondiera a lo que esas miradas buscaban, luego generar una campaña que permitiera contar Chile sintonizando con la audiencia a la que queríamos llegar, y luego evaluar el resultado del trabajo que estamos haciendo a partir de datos", explicó.

Imagen de Chile también fue finalista de las categorías "Best Communication Strategy: Place Brand" y "Place Brand of the Year". Fue el único país sudamericano nominado en los City Nation Place.

El premio se suma a dos reconocimientos recibidos la semana pasada por Imagen de Chile en el Festival Internacional ART&TUR, en Aveiro, Portugal. La campaña "Chile Creating Future", recibió el primer lugar en "Originality" y "Advertising Campaigns".