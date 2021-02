Justicia vuelve a señalar que la norma que regula el teletrabajo no aplica a establecimientos educacionales

País

A fines de noviembre, el Ministerio de Educación generó polémica tras emitir un pronunciamiento en el cual señaló que los establecimientos educacionales no estarían sujetos a la ley que regula el trabajo a distancia, lo que implica que los docentes, por ejemplo, no tendrían derecho a exigir a sus empleadores el pago de las materias asociadas al teletrabajo, como materiales, electricidad, internet, etc.

Pese a este pronunciamiento, la Universidad Tecnológica de Chile Inacap (Inacap) fue multada por la Inspección del Trabajo de Arica por incumplir las exigencias establecidas en la Ley de Teletrabajo. Ante esto, la universidad recurrió a la justicia, la cual en primera instancia respaldó a la firma, señalando que la sanción no era procedente. Tras esto, la Inspección recurrió a la Corte de Apelaciones de Arica, la cual nuevamente dio la razón al establecimiento educacional.