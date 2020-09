Paro de camioneros desata fuego amigo contra el gobierno por falta de acuerdo

País

Parlamentarios oficialistas critican la forma el ministro del Interior en particular ha enfrentado el conflicto.

Mientras el gobierno aún no logra sellar un acuerdo con los camioneros, parlamentarios de su sector mostraron la molestia que les genera la forma como el Ejecutivo ha enfrentado la paralización, a la que le dan sentido debido a los problemas que enfrenta el sector, situación que se agudizó con la muerte de un transportista.

En este sentido, en una declaración enviada a sus compañeros de bancada, el senador de RN Juan Castro manifestó su indignación, señalando que "debemos ser capaces de admitir que tenemos un mal gobierno, incapaz de escuchar las legítimas demandas de nuestros camioneros".

El legislador por el Maule sostuvo que "como sector político debemos ser capaces de exigir a nuestro Presidente y ministro del Interior que tenga respeto por los camioneros de Chile, ya que están pidiendo lo que nosotros no somos capaces de hacer" y añadió que "nosotros somos cómplices de este mal gobierno y debemos ser capaces de exigir que se cumpla la ley que nosotros mismos hacemos".

El parlamentario RN fue más allá y afirmó que "debemos denunciar el notable abandono de funciones de ministros que no cumplan con su mandato".

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente pro RN) señaló que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos "para darle paz a nuestro país, tiene que haber un diálogo con los camioneros, pero un diálogo de verdad" y añadió que "es el ministro del Interior quien tiene que conversar y encontrar una solución. No puede ser que el gobierno se siente a negociar con quienes han protagonizado actos terroristas y no con los camioneros, que son las víctimas que se cansaron de la violencia".

En la misma línea, el diputado Miguel Mellado (RN) indicó que la inacción del gobierno, después de 6 días en paro, es una pésima señal, "ante una situación de violencia de la cual los camioneros son víctimas, en una región que ya no resiste más" y lamentó que el ministro del Interior, "en vez de propiciar el diálogo y tener un rol protagónico en destrabar el conflicto, haya descansado en sus asesores, logrando sólo agravar esta crisis".

Por último, el también RN diputado Andrés Celis, fue mucho más duro aún con Víctor Pérez, asegurando que "el ministro del Interior debe cumplir un rol fundamental en la solución de los conflictos sociales que se susciten. No por nada la cartera también se ocupa de la seguridad pública. Los problemas en La Araucanía no son nuevos, no es posible aceptar improvisaciones, deben existir mecanismos de negociación, protocolos claros, planificaciones estratégicas".