Piñera nombra Pablo Terrazas como nuevo vicepresidente de Corfo

El mandatario también comunicó nuevos subsecretarios de Educación Superior, Minería y Energía.

Esta tarde el Presidente, Sebastián Piñera, informó la designación de Juan Eduardo Vargas como Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Irarrázabal como Subsecretario de Minería; Francisco Javier López en la Subsecretaría de Energía; y Pablo Terrazas en la vicepresidencia de Corfo.

En Corfo se nombró como reemplazante de Sebastián Sichel a Terrazas, militante UDI quien hasta hoy era subsecretario de Minería. Terrazas es abogado de la Universidad de Los Andes y Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Durante el primer Mandato del Presidente Piñera se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio Secretaria General de Gobierno, durante la gestión del entonces Ministro Andrés Chadwick, autoridad a la que posteriormente también colaboró como jefe de asesores en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Piñera aprovechó de modificar a su equipo de subsecretarios. Es así como Juan Eduardo Vargas Duhart asume la Subsecretaría de Educación Superior. Vargas es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en Filosofía de la Universidad de Navarra. Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como asesor del Ministerio de Educación. Desde marzo de 2018 se desempeñó como Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a cargo de la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior.

Ricardo Irarrázabal Sánchez asume como Subsecretario de Minería. Irarrázabal es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomado en Derecho de Recursos Naturales de la misma Universidad, Magíster en Derecho por el Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy de la Universidad de Dundee, Escocia. Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como Subsecretario Medio Ambiente y luego como Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Hasta la fecha se desempeñaba como Subsecretario de Energía.

Francisco Javier López Díaz asume como Subsecretario de Energía. López es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LL.M. and Certificate in Business Administration de la Northwestern University School of Law. Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como asesor jurídico de la Subsecretaría de Salud Pública y como jefe de Gabinete de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En el actual Mandato del Presidente Piñera fue jefe de Gabinete y coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas. Hasta la fecha se desempeñaba como coordinador regulatorio y legislativo del Ministerio de Economía.