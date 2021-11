Boric dispuesto a recoger buenas ideas y dice que en impuestos se necesitarán “grandes acuerdos”

Política

El candidato del Frente Amplio destacó que “en la unidad que tenemos que construir en esta segunda vuelta no sobra nadie”. Dijo que todos los candidatos van en una línea similar en cuanto a lo que se requiere sobre los impuestos, menos Kast.

Un llamado a la unidad fue lo que dejó el primer discurso de Gabriel Boric tras confirmarse su paso -en segundo lugar- a disputar la presidencia el próximo 19 de diciembre. "En la unidad que tenemos que construir esta segunda vuelta no sobra nadie", dijo el presidenciable del Frente Amplio, y rápidamente saludó y entregó sus respetos a quienes trabajaron con Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y a ellos mismos. Incluso se refirió a los votantes de Franco Parisi. "Queremos hablar con ustedes", aseguró.

Reforzando su llamado al trabajo en conjunto, el candidato destacó que "en este desafío que acogemos con humildad caben todos y caben todas. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas. Quiero contagiarlos hoy día de energía y esperanza".

El diputado por Magallanes también reforzó sus promesas de campaña. "Vamos a reactivar la economía y mejorar los sueldos", dijo sobre un escenario montado en un camión en la calle Santa Isabel. Y agregó que también mejorarán la salud pública, las pensiones y terminarán con las AFP y con las Isapres, entre otros puntos.

En un punto de prensa posterior a su primer discurso, el presidenciable abordó las coincidencias programáticas que tiene con la demócrata cristiana Yasna Provoste, y destacó que lo mismo ocurría con las propuestas de la exprecandidata Paula Narváez.

Reconoció que en materia de salud está "casi 100% de acuerdo" su programa y el de Yasna Provoste, y destacó las ideas de la senadora en cuanto a la deuda histórica de los profesores.

"Nos sentaremos a conversar manteniendo los ejes, el espíritu de nuestro programa e incorporando las buenas ideas del resto".

"Hemos encontrado también coincidencias y buenas ideas en otros programas que no necesariamente son de nuestro sector", reconoció, y destacó que no le cabe "ninguna duda" de que puede encontrar un "bien común superior" en temas como descentralización o transición justa para la crisis climática con excandidatos como Ignacio Briones.

"Por cierto que estamos disponibles a revisar todo lo que sea necesario, manteniendo la estructura que nos trajo hasta acá", sentenció.

En esa línea, Boric defendió que "hay un sector importante de Chile que apoyó lo que son nuestras propuestas de transformación con gradualidad para justamente tener un orden social que nos permita volver a encontrarnos como chilenos y chilenas".

El abanderado frenteamplista también recordó que con los expresidenciables Sebastián Sichel e Ignacio Briones había consenso de que es necesario terminar con las exenciones y evasiones tributarias. "Teníamos diferencias de magnitudes", precisó, recordando que ellos proponían una reforma impositiva del orden de tres puntos del PIB, y que Provoste planteaba cambios del orden de los 5 puntos del PIB. El plan del Frente Amplio apunta a recaudar del orden de 8 puntos del PIB. "Todos, si te fijas, estaban apuntando a un crecimiento de la recaudación del Estado en función de quienes ganan más, porque quienes ganan más tienen que pagar más, y además tenemos que hacer un nuevo royalty y eso también es consenso. El único que va en una línea totalmente distinta es José Antonio Kast", señaló. Y agregó: "Yo no me imagino a alguien como Ignacio Briones, una persona seria y responsable apoyando una candidatura como esa. No digo que se venga para acá, no vamos a hacer un popurrí, solo digo que las buenas ideas hay que recogerlas. Y en materia tributaria vamos a necesitar grandes acuerdos. Porque además para que sean sostenibles en el tiempo y no las trate de desarmar el gobierno siguiente se requiere que estas mayorías sean más estables en el tiempo".

Votante Parisi

Boric señaló que este domingo hubo, en su opinión, "un voto de castigo a los privilegios de los políticos y un voto de castigo hacia la condescendencia que ha habido muchas veces".

Por lo mismo, planteó la necesidad de ir a hablarle a los votantes de Franco Parisi.

El mensaje de Boric estuvo totalmente en línea con lo que más temprano habían adelantado sus voceros.

El reelecto diputado Gonzalo Winter fue enfático en que se necesitarán "a todas las fuerzas del apruebo, a todas las fuerzas del cambio". "Esa segunda vuelta la vamos a ganar con el Partido Socialista, con las personas que votaron por Yasna Provoste, también por las que votaron por Parisi, que muchas veces tienen impugnación con el modelo y que nosotros también podemos compartir".